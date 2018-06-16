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    Реднапп: «Сборная России готова выиграть ЧМ-2018. Это лучшая команда, которую я видел в последние годы»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал победу сборной России в первом матче чемпионата мира-2018 против саудовцев (5:0). Британец считает, что наша команда готова выиграть турнир.

    «Сборная России – лучшая команда, которую я видел за последние годы! Она невероятна! Я думаю, теперь Россия готова выиграть чемпионат мира.

    Никогда не видел, чтобы российская сборная играла лучше. В матче открытия ваша команда была великолепна. Честно – я получил огромное удовольствие от игры сборной России. Очень понравился Денис Черышев. Не сомневался в том, что вы проведете фантастический чемпионат мира, а теперь я еще и высоко оцениваю шансы команды на успех», – высказался британец.

    Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

    Черышев прошел через ад. Все не зря

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 11:37
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 июня 2018, 16:13

      Расслабляют,нельзя поддаваться. Доживем до Салаха и если удастся проверим Роналду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 19:53

      Ну вот зачем из интервью выдергивать слова?

      Слушаем дальше Реднаппа:
      "И, конечно, я шучу, когда говорю про лучшую команду за последние годы. У России несложная группа, но с Египтом и Уругваем будет гораздо труднее, чем с аравийцами".

      Англичан он тоже, кстати, оценивает невысоко.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 16 июня 2018, 18:31

      Это он так неудачно шутит или просто сглупил?

      5
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Антибиотик 16 июня 2018, 19:50

      есть доля и первого и второго))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:14

      Павлюченко ему не поверит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 июня 2018, 17:07

      интересно кто это переводил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 16 июня 2018, 15:34

      Хватит уж жопу лизать..!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 16 июня 2018, 15:03

      Откуда инфа ? Можно узнать источник ? У меня есть чувство что нам сарказм преподносят на умных щах )))))

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 16 июня 2018, 15:03

      100 процентов под градусом смотрел

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 июня 2018, 12:52

      Не даром в Англии смеются над ним - потому, что у него рожа, как буд-то он только вышел из бара)

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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 16 июня 2018, 12:45

      Гарри, ты поменьше налегай на Русскую водку, а то тебе еще и не это покажется.

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