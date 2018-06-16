Реднапп: «Сборная России готова выиграть ЧМ-2018. Это лучшая команда, которую я видел в последние годы»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал победу сборной России в первом матче чемпионата мира-2018 против саудовцев (5:0). Британец считает, что наша команда готова выиграть турнир.

«Сборная России – лучшая команда, которую я видел за последние годы! Она невероятна! Я думаю, теперь Россия готова выиграть чемпионат мира.

Никогда не видел, чтобы российская сборная играла лучше. В матче открытия ваша команда была великолепна. Честно – я получил огромное удовольствие от игры сборной России. Очень понравился Денис Черышев. Не сомневался в том, что вы проведете фантастический чемпионат мира, а теперь я еще и высоко оцениваю шансы команды на успех», – высказался британец.

Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

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