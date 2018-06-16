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  • Реднапп: «Сборная России готова выиграть ЧМ-2018. Это лучшая команда, которую я видел в последние годы»

Реднапп: «Сборная России готова выиграть ЧМ-2018. Это лучшая команда, которую я видел в последние годы»

16 июня 2018, 11:37
29

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал победу сборной России в первом матче чемпионата мира-2018 против саудовцев (5:0). Британец считает, что наша команда готова выиграть турнир.

«Сборная России – лучшая команда, которую я видел за последние годы! Она невероятна! Я думаю, теперь Россия готова выиграть чемпионат мира.

Никогда не видел, чтобы российская сборная играла лучше. В матче открытия ваша команда была великолепна. Честно – я получил огромное удовольствие от игры сборной России. Очень понравился Денис Черышев. Не сомневался в том, что вы проведете фантастический чемпионат мира, а теперь я еще и высоко оцениваю шансы команды на успех», – высказался британец.

Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян.

Черышев прошел через ад. Все не зря

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Реднапп Гарри
Комментарии (29)
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Vratarь
1529138780
Блинов с икрой объелся??
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giluxa1963
1529138844
обкурился что ли
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VVM1964
1529138909
Сочувствую Реднаппу , если он не видел ничего лучше игры сборной России . ))) , видимо последние годы обошли его стороной . )))
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Боцман59rus
1529140554
Алкоголик, загубивший карьеру Павлюченко, вообще с головой не дружит, а как нашу сборную поливал -еще и с памятью проблемы... - готовтесь встречать вашу сборную чемпионшипа, не много ей осталось.)))
Ответить
vladik12
1529140919
Опять пьяный шоле?
Ответить
Andrey160268
1529142320
Гарри, ты поменьше налегай на Русскую водку, а то тебе еще и не это покажется.
Ответить
DoGmA_TM
1529150631
Откуда инфа ? Можно узнать источник ? У меня есть чувство что нам сарказм преподносят на умных щах )))))
Ответить
zigbert
1529162055
Павлюченко ему не поверит.
Ответить
Антибиотик
1529163083
Это он так неудачно шутит или просто сглупил?
Ответить
Blossiya
1529168001
Ну вот зачем из интервью выдергивать слова? Слушаем дальше Реднаппа: "И, конечно, я шучу, когда говорю про лучшую команду за последние годы. У России несложная группа, но с Египтом и Уругваем будет гораздо труднее, чем с аравийцами". Англичан он тоже, кстати, оценивает невысоко.
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