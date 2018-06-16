Пике: «Пенальти в наши ворота? У Роналду есть привычка падать»

Защитник сборной Испании Жерар Пике поделился мыслями о матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 против португальцев (3:3).

«Мы создали больше моментов. Они нанесли три удара в створ ворот. Такое порой случается.

Когда в начале первого матча на чемпионате мира (на третьей минуте – прим. «Бомбардира») в твои ворота ставят пенальти, ощущения от результат матча можно назвать неплохими. У Роналду есть привычка падать», – цитирует защитника «Барселоны» Marca.

Команды Фернандо Йерро и Фернанду Сантуша делят вторую строчку группы B. Сборная Ирана возглавила квартет после победы над марокканцами (1:0).

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