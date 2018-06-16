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  • Пике: «Пенальти в наши ворота? У Роналду есть привычка падать»

Пике: «Пенальти в наши ворота? У Роналду есть привычка падать»

16 июня 2018, 08:45
38

Защитник сборной Испании Жерар Пике поделился мыслями о матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 против португальцев (3:3).

«Мы создали больше моментов. Они нанесли три удара в створ ворот. Такое порой случается.

Когда в начале первого матча на чемпионате мира (на третьей минуте – прим. «Бомбардира») в твои ворота ставят пенальти, ощущения от результат матча можно назвать неплохими. У Роналду есть привычка падать», – цитирует защитника «Барселоны» Marca.

Команды Фернандо Йерро и Фернанду Сантуша делят вторую строчку группы B. Сборная Ирана возглавила квартет после победы над марокканцами (1:0).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Marca
Чемпионат мира Португалия Испания Реал Барселона Пике Жерар Роналду Криштиану
Комментарии (38)
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Mazzola
1529128237
А у Пике есть привычка много разговаривать.
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general.lizyukov
1529128484
Да вы там опикели совсем, что ли?! 150% подножка, под опорную ногу. Можно много рассуждать, что ты бы там прыгал, летел и пр., в реальности КриРо проходил защитника, а тот его подсек.
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Masteralex
1529129196
сказал Пике и валялся на 78-й минуте типа травмированный и что-то нашептывал врачам через руку, и именно такие моменты показывают насколько дерьмовый игрок
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Александр52
1529135180
Пенальти -чистейшая симуляция. Второй гол случайность, плюшка вратаря -бывает. Третий гол-автогол Бускетса, он испугался удара, стал отводить голову и срезал мяч в свои ворота.
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Вомбат
1529135528
Наглость - второе счастье, да, Пике? Имея в составе Диего Косту и Рамоса что-то вякать о привычках соперников...
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anjaneri
1529135666
Все голы в этом мачо, были забиты Ронлдуевым чисто и на совесть. Он свою работу выполнил на все 100 %. А вот испаны забили нечестный гол, когда их нааапод ударил рукой в лицо защитника португезов, тут больше вопросов, чем по пенальти с Роналдуевым.
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I_R_O_N_M_A_N
1529136304
******* бородатая, вместе со Срамосом самая мерзкая пара центр дэфов мирового футбола!!!
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lotsman
1529137024
Роналду сделал всё очень грамотно. Падения можно было избежать, но он, не отпуская мяч от себя, сместился чуть в право, нашёл ногу соперника и ............. никто не подкопается, всё сделано чисто.
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спанчес
1529139125
Криштиану Нырялду
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dinar7777dinar
1529143238
Нырялду в своей красе ! балерина вчера ныряла !!
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