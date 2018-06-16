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    Пике: «Пенальти в наши ворота? У Роналду есть привычка падать»

    Защитник сборной Испании Жерар Пике поделился мыслями о матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2018 против португальцев (3:3).

    «Мы создали больше моментов. Они нанесли три удара в створ ворот. Такое порой случается.

    Когда в начале первого матча на чемпионате мира (на третьей минуте – прим. «Бомбардира») в твои ворота ставят пенальти, ощущения от результат матча можно назвать неплохими. У Роналду есть привычка падать», – цитирует защитника «Барселоны» Marca.

    Команды Фернандо Йерро и Фернанду Сантуша делят вторую строчку группы B. Сборная Ирана возглавила квартет после победы над марокканцами (1:0).

    Источник: Marca

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    16.06.2018 08:45
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 17 июня 2018, 04:21

      LERDAV. Единственный судья за прошедшие игры не удосужился посмотреть видиоповторы. Инспектор ФИФА не потребовал Его это сделать.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 июня 2018, 13:00

      Нырялду в своей красе ! балерина вчера ныряла !!

      -2
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 11:59

      Мерзкий тип..

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 11:52

      Криштиану Нырялду

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2018, 11:23

      ПикенШакирин в своем репертуаре самый противный чел в мировом футболе урод

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Garrincha58 16 июня 2018, 12:36

      Он самый противный? Пепе? Рамос? Коста Диего? Он обсуждает лишь в интернете но в реале такой суеты не делает

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 16 июня 2018, 11:17

      Роналду сделал всё очень грамотно. Падения можно было избежать, но он, не отпуская мяч от себя, сместился чуть в право, нашёл ногу соперника и ............. никто не подкопается, всё сделано чисто.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 июня 2018, 11:15

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 июня 2018, 11:05

      ******* бородатая, вместе со Срамосом самая мерзкая пара центр дэфов мирового футбола!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      andruhs 16 июня 2018, 10:59

      Справедливость восторжествовала!
      Иран становится уверенным лидером группы В.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 16 июня 2018, 10:54

      Все голы в этом мачо, были забиты Ронлдуевым чисто и на совесть. Он свою работу выполнил на все 100 %. А вот испаны забили нечестный гол, когда их нааапод ударил рукой в лицо защитника португезов, тут больше вопросов, чем по пенальти с Роналдуевым.

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