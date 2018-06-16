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    Коста: «Роналду забил нам крутой гол»

    Нападающий сборной Испании Диего Коста прокомментировал исход матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против португальцев (3:3). Форвард отметил гол Криштиану Роналду со штрафного.

    «Нам не очень повезло, плюс Роналду забил крутой гол. Но мы смогли дважды отыграться и потом выйти вперед – это сделать непросто.

    Как пережили неожиданное увольнение Хулена Лопетеги? Случилось то, чего мы не ожидали. Но никто не закрывался от мира. В жизни иногда все меняется за считанные секунды», – сказал испанец.

    Посмотреть все голы матча можно на видео ниже.

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 16 июня 2018, 07:34

      Коста сам разобрался будь здоров, отлично раскидал, я получил естетическое удовольствие, красавец, так держать!

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