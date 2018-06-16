Коста: «Роналду забил нам крутой гол»

Нападающий сборной Испании Диего Коста прокомментировал исход матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против португальцев (3:3). Форвард отметил гол Криштиану Роналду со штрафного.

«Нам не очень повезло, плюс Роналду забил крутой гол. Но мы смогли дважды отыграться и потом выйти вперед – это сделать непросто.

Как пережили неожиданное увольнение Хулена Лопетеги? Случилось то, чего мы не ожидали. Но никто не закрывался от мира. В жизни иногда все меняется за считанные секунды», – сказал испанец.

Посмотреть все голы матча можно на видео ниже.

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу