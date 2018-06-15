Шевченко: «Футболисты, запятнанные договорными матчами, не будут вызываться в сборную»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призывал молодых футболистов не рисковать своей карьерой и не участвовать в договорных матчах.

«В связи с ситуацией, сложившейся в Украине вокруг проблемы договорных матчей, обращаюсь к молодым футболистам нашей страны.

Совместно с Федерацией футбола Украины мы согласовали четкую позицию, и я призываю вас: друзья, если вам предлагают принять участие в договорных матчах, подумайте о возможных негативных последствиях. Соглашаясь на это, вы ставите под удар всю дальнейшую вашу карьеру, ведь футболисты, запятнанные договорными матчами, не будут вызываться в национальную сборную», – заявил Шевченко.