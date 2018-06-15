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    Шевченко: «Футболисты, запятнанные договорными матчами, не будут вызываться в сборную»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призывал молодых футболистов не рисковать своей карьерой и не участвовать в договорных матчах.

    «В связи с ситуацией, сложившейся в Украине вокруг проблемы договорных матчей, обращаюсь к молодым футболистам нашей страны.

    Совместно с Федерацией футбола Украины мы согласовали четкую позицию, и я призываю вас: друзья, если вам предлагают принять участие в договорных матчах, подумайте о возможных негативных последствиях. Соглашаясь на это, вы ставите под удар всю дальнейшую вашу карьеру, ведь футболисты, запятнанные договорными матчами, не будут вызываться в национальную сборную», – заявил Шевченко.

    Источник: ФФУ

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    15.06.2018 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 15 июня 2018, 11:46

      Правильно!!

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