В понедельник «Амкар» обсудит вопрос о прекращении деятельности клуба

«Амкар» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг клуба.

Сегодня РФС отозвал лицензию у пермяков, лишив их таким образом возможности выступить в РФПЛ или ФНЛ в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что «Амкар» может прекратить существование из-за финансовых проблем.

«Сегодня в Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. По итогам заседания Комиссия отозвала лицензию у ФК «Амкар» на сезон-2018/19. Таким образом, наш клуб утратил возможность принять участие в чемпионате России по футболу в следующем сезоне.

Причиной отзыва лицензии стало непредставление клубом финансовых гарантий деятельности в необходимом объеме на спортивный сезон-2018/19.

В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18 июня, соберется правление ОО «ФК «Амкар» для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба.

В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации.

Центр подготовки молодых футболистов «Амкар», в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность. С правительством Пермского края достигнута принципиальная договоренность о сохранении центра. ЦПМФ будет переведен в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счет бюджета Пермского края», – говорится в заявлении.

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