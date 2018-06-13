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    В понедельник «Амкар» обсудит вопрос о прекращении деятельности клуба

    «Амкар» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг клуба.

    Сегодня РФС отозвал лицензию у пермяков, лишив их таким образом возможности выступить в РФПЛ или ФНЛ в следующем сезоне.

    Ранее стало известно, что «Амкар» может прекратить существование из-за финансовых проблем.

    «Сегодня в Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. По итогам заседания Комиссия отозвала лицензию у ФК «Амкар» на сезон-2018/19. Таким образом, наш клуб утратил возможность принять участие в чемпионате России по футболу в следующем сезоне.

    Причиной отзыва лицензии стало непредставление клубом финансовых гарантий деятельности в необходимом объеме на спортивный сезон-2018/19.

    В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18 июня, соберется правление ОО «ФК «Амкар» для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба.

    В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации.

    Центр подготовки молодых футболистов «Амкар», в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность. С правительством Пермского края достигнута принципиальная договоренность о сохранении центра. ЦПМФ будет переведен в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счет бюджета Пермского края», – говорится в заявлении.

    «Амкар» официально все. Детали о смерти клуба

    Источник: ФК «Амкар»

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    13.06.2018 16:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 14 июня 2018, 16:36

      Решетников га..н !!!ничем не помог!!!понабрали уё в

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июня 2018, 02:12

      Ничего не понятно, то прекратил деятельность, то может прекратить...

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 13 июня 2018, 19:07

      Наши клубы похожи на двух бизнесменов из старого анекдота. Договорились о продаже вагона сахара и разошлись. Один пошёл искать деньги, другой - вагон сахара... Тошно смотреть на наши некоторые клубы. Нет денег - любительская вам лига и всё.

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 13 июня 2018, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Амкару не место в рфпл!!!!

      -4
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