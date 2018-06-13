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  • В понедельник «Амкар» обсудит вопрос о прекращении деятельности клуба

В понедельник «Амкар» обсудит вопрос о прекращении деятельности клуба

13 июня 2018, 16:04
4

«Амкар» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг клуба.

Сегодня РФС отозвал лицензию у пермяков, лишив их таким образом возможности выступить в РФПЛ или ФНЛ в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что «Амкар» может прекратить существование из-за финансовых проблем.

«Сегодня в Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. По итогам заседания Комиссия отозвала лицензию у ФК «Амкар» на сезон-2018/19. Таким образом, наш клуб утратил возможность принять участие в чемпионате России по футболу в следующем сезоне.

Причиной отзыва лицензии стало непредставление клубом финансовых гарантий деятельности в необходимом объеме на спортивный сезон-2018/19.

В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18 июня, соберется правление ОО «ФК «Амкар» для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба.

В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации.

Центр подготовки молодых футболистов «Амкар», в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность. С правительством Пермского края достигнута принципиальная договоренность о сохранении центра. ЦПМФ будет переведен в ведение краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счет бюджета Пермского края», – говорится в заявлении.

«Амкар» официально все. Детали о смерти клуба

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (4)
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Василий Зенитов
1528897998
Амкару не место в рфпл!!!!
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Нас Много
1528906043
Наши клубы похожи на двух бизнесменов из старого анекдота. Договорились о продаже вагона сахара и разошлись. Один пошёл искать деньги, другой - вагон сахара... Тошно смотреть на наши некоторые клубы. Нет денег - любительская вам лига и всё.
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арейская
1528931520
Ничего не понятно, то прекратил деятельность, то может прекратить...
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DimaPermRegi
1528983399
Решетников га..н !!!ничем не помог!!!понабрали уё в
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