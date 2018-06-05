Евсеев: «Есть предложение из европейского чемпионата, не из стран СНГ»

Вадим Евсеев, под руководством которого «Амкар» в прошедшем сезоне смог сохранить прописку в Премьер-лиге, может продолжить работу в одном из европейских чемпионатов. Его контракт с пермским клубом закончился 31 мая, на данный момент он не был продлен.
– Мне предложили новый контракт, я внес в него свои изменения. Больше на сегодняшний день новостей нет. У нас была договоренность с президентом клуба.
– У вас есть другие варианты?
– Мне поступило предложение из европейского чемпионата. Ездил, встречался с руководством клуба. Не скрою, было неожиданно, что на меня обратили внимание.
– А что за чемпионат?
– Скажу, что это не страны СНГ. В общем, появился вариант в Европе. Встретились, поговорили. Страна, близкая по менталитету и языку к России.
– К чему теперь склоняетесь?
– Мне в первую очередь хотелось бы работать, а не сидеть без дела.