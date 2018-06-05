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    Евсеев: «Есть предложение из европейского чемпионата, не из стран СНГ»

    Вадим Евсеев, под руководством которого «Амкар» в прошедшем сезоне смог сохранить прописку в Премьер-лиге, может продолжить работу в одном из европейских чемпионатов. Его контракт с пермским клубом закончился 31 мая, на данный момент он не был продлен.

    – Мне предложили новый контракт, я внес в него свои изменения. Больше на сегодняшний день новостей нет. У нас была договоренность с президентом клуба.

    – У вас есть другие варианты?

    – Мне поступило предложение из европейского чемпионата. Ездил, встречался с руководством клуба. Не скрою, было неожиданно, что на меня обратили внимание.

    – А что за чемпионат?

    – Скажу, что это не страны СНГ. В общем, появился вариант в Европе. Встретились, поговорили. Страна, близкая по менталитету и языку к России.

    – К чему теперь склоняетесь?

    – Мне в первую очередь хотелось бы работать, а не сидеть без дела.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 09:31
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 17:05

      А где он выдал свое главное изречение? Мне кажется в Уэльсе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 5 июня 2018, 15:22

      Африка увахаахаа))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 июня 2018, 15:13

      Македонский клуб надо от вылета спасти.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2018, 11:42

      Так езжай туда, куда приглашают и Амкар тебе уже ненужен.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 11:15

      Сербия или Хорватия поди, ну или может Болгария)

      3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 5 июня 2018, 11:00

      Ирландия)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июня 2018, 10:42

      Я на Болгарию грешу... )))

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 5 июня 2018, 10:29

      Дай угадаю, Чехия или Польша.

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