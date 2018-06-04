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    Куман: «Италия достойна участия в ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ждет сложностей в предстоящем товарищеском матче против команды Италии.

    «Сборная Италии достойна участия в чемпионате мира-2018. Я был удивлен тем, как эта команда сыграла против Франции, так как у них было много молодых игроков.

    Мы четко представляем себе то, как мы хотим играть против Италии в предстоящем матче. Да, это всего лишь товарищеская встреча, но я уверен, что нас ожидает тяжелая игра. Мы можем победить и сделаем все возможное для этого», – заявил Куман.

    Товарищеский матч Италия – Голландия состоится в понедельник, 4 июня, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Источник: Football Italia

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    04.06.2018 07:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2018, 10:03

      Италия достойна, особенно если посмотреть на Россию

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