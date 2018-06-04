Куман: «Италия достойна участия в ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман ждет сложностей в предстоящем товарищеском матче против команды Италии.

«Сборная Италии достойна участия в чемпионате мира-2018. Я был удивлен тем, как эта команда сыграла против Франции, так как у них было много молодых игроков.

Мы четко представляем себе то, как мы хотим играть против Италии в предстоящем матче. Да, это всего лишь товарищеская встреча, но я уверен, что нас ожидает тяжелая игра. Мы можем победить и сделаем все возможное для этого», – заявил Куман.

Товарищеский матч Италия – Голландия состоится в понедельник, 4 июня, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.