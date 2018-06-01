«Тосно» официально лишился 15-и футболистов

Сразу 15 футболистов покинули «Тосно» 1 июня. Речь идет об арендованных игроках и о тех, у которых закончилось действие контрактов.

«Группа игроков возвращается из аренды в свои клубы: Евгений Чернов – в «Зенит» (Санкт-Петербург), Илья Жигулев – в «Краснодар», Денис Кутин и Георгий Мелкадзе – в «Спартак» (Москва), Тимофей Маргасов – в «Локомотив» (Москва), Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин – в «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Окончился срок действия контрактов, заключенных клубом с Андреем Буйволовым, Владимиром Быстровым, Асланом Дудиевым, Андерсоном Карвальо, Максимом Палиенко, Павлом Погребняком, Сергеем Сухаревым», – говорится в заявлении клуба.

Где будет выступать в следующем «Тосно», неизвестно.