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«Тосно» официально лишился 15-и футболистов

1 июня 2018, 22:19
15

Сразу 15 футболистов покинули «Тосно» 1 июня. Речь идет об арендованных игроках и о тех, у которых закончилось действие контрактов.

«Группа игроков возвращается из аренды в свои клубы: Евгений Чернов – в «Зенит» (Санкт-Петербург), Илья Жигулев – в «Краснодар», Денис Кутин и Георгий Мелкадзе – в «Спартак» (Москва), Тимофей Маргасов – в «Локомотив» (Москва), Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин – в «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Окончился срок действия контрактов, заключенных клубом с Андреем Буйволовым, Владимиром Быстровым, Асланом Дудиевым, Андерсоном Карвальо, Максимом Палиенко, Павлом Погребняком, Сергеем Сухаревым», – говорится в заявлении клуба.

Где будет выступать в следующем «Тосно», неизвестно.

Источник: ФК «Тосно»
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (15)
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insider_retro
1527882287
Вот так, команда временщиков, игроков с короткими контрактами и арендами, отжала КР у маститых, именитых и не бедных клубов... Можно и расходится...
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3a zenit
1527882880
зато громко хлопнули крышкой гроба...некоторым мечтать и мечтать о таком успехе за короткое время.
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matvei_72
1527883709
жаль, так пойдёт дальше ,то опять будет не чемпионат России , а чемпионат Москвы одни московские команды и Зенит. РФС ты будешь развивать футбол в других регионах или нет?
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ВЛАДИВОСТОК
1527887717
Очень жаль.........команда была очень интересной и с характером.........увы , всё у нас быстро заканчивается ........печально.
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Ден Батонг
1527890247
кто в суперкубке будет играть???? или Локо сразу отдадут
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омск55
1527902310
Вот и сказочке конец
Ответить
OfaZavr
1527926136
вот и все... в другой ситуации клуб мог бы как-то выкрутиться но долги плюс отказ в лицензии наталкивают на мрачные предположения.
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юрий николаевич
1527932151
мутко хвалился что он там кого-то спасал, вот так спасал что обладатель кубка страны не может играть на профф.уровне, кто бы так "спас" мутко.
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zigbert
1527934481
Вот так закончилась история клуба, блеснувшего в конце сезона выиграв КР.
Ответить
Lil peep
1527936346
у щэт мен гад дэм
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