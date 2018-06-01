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    «Тосно» официально лишился 15-и футболистов

    Сразу 15 футболистов покинули «Тосно» 1 июня. Речь идет об арендованных игроках и о тех, у которых закончилось действие контрактов.

    «Группа игроков возвращается из аренды в свои клубы: Евгений Чернов – в «Зенит» (Санкт-Петербург), Илья Жигулев – в «Краснодар», Денис Кутин и Георгий Мелкадзе – в «Спартак» (Москва), Тимофей Маргасов – в «Локомотив» (Москва), Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин – в «Ростов» (Ростов-на-Дону).

    Окончился срок действия контрактов, заключенных клубом с Андреем Буйволовым, Владимиром Быстровым, Асланом Дудиевым, Андерсоном Карвальо, Максимом Палиенко, Павлом Погребняком, Сергеем Сухаревым», – говорится в заявлении клуба.

    Где будет выступать в следующем «Тосно», неизвестно.

    Источник: ФК «Тосно»

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    01.06.2018 22:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      Lil peep 2 июня 2018, 13:45

      у щэт мен гад дэм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 2 июня 2018, 13:14

      Вот так закончилась история клуба, блеснувшего в конце сезона выиграв КР.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 2 июня 2018, 12:35

      мутко хвалился что он там кого-то спасал, вот так спасал что обладатель кубка страны не может играть на профф.уровне, кто бы так "спас" мутко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:55

      вот и все... в другой ситуации клуб мог бы как-то выкрутиться но долги плюс отказ в лицензии наталкивают на мрачные предположения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 04:18

      Вот и сказочке конец

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 2 июня 2018, 00:57

      кто в суперкубке будет играть????
      или Локо сразу отдадут

      3
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      ...
      Рейтинг: +644

      кран > Ден Батонг 2 июня 2018, 01:51

      ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 июня 2018, 00:15

      Очень жаль.........команда была очень интересной и с характером.........увы , всё у нас быстро заканчивается ........печально.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 1 июня 2018, 23:08

      жаль, так пойдёт дальше ,то опять будет не чемпионат России , а чемпионат Москвы одни московские команды и Зенит. РФС ты будешь развивать футбол в других регионах или нет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 июня 2018, 22:54

      зато громко хлопнули крышкой гроба...некоторым мечтать и мечтать о таком успехе за короткое время.

      8
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > 3a zenit 2 июня 2018, 00:37

      Хлопнули конечно замечательно! Но изначально для чего создавался клуб при наличии Зенита? Все за питер болеют и тут вдруг тосно ! Не серьёзно! Одноразовый проект!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > 2 июня 2018, 01:29

      Поколение пепси это ты дурило айфоновское! Причём ты ещё и тормоз!!!!!

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 1 июня 2018, 22:44

      Вот так, команда временщиков, игроков с короткими контрактами и арендами, отжала КР у маститых, именитых и не бедных клубов... Можно и расходится...

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