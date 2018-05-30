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  • Игрок «Тосно» Галиулин: «Я бился за Ленинградскую область, а теперь меня некрасиво швыряют»

Игрок «Тосно» Галиулин: «Я бился за Ленинградскую область, а теперь меня некрасиво швыряют»

30 мая 2018, 19:05
9

Футболист «Тосно» Вагиз Галиулин рассказал о ситуации в клубе. Спортсмен не осознает дальнейших перспектив команды.

«В «Тосно» действительно задержки по зарплате за три месяца. Вдобавок мы получили только две премиальных выплаты, это было в начале сезона. И всe. Перед игроками, которые выводили клуб из ФНЛ, есть большие долги по бонусам. Зато тем, кто ушeл из команды, всe заплатили до копеечки. Остались только мы, те, кто никуда не ушeл.

Нам обещали, что всe отдадут. Перед финалом Кубка встречались с губернатором, есть даже видео на YouTube. Он говорил: «Мы «Тосно» никогда не бросим — всe отдадим, не переживайте. Самое главное – выиграть Кубок и остаться в РФПЛ». Приличные люди сидели, всe это нам говорили.

А на самом деле генеральный директор звонил отдельным игрокам, просил на 20-30% от долга упасть (отказаться от части долга). Кто-то пошeл на встречу, кто-то нет. Хотели сделать как лучше, но так ничего и не поменялось. Денег как не было, так и нет — никто нам не помогает.

Говорили, что губернатор должен помочь, но никаких подвижек нет. Сегодня «Тосно» не прошeл апелляционную комиссию по лицензированию. Что будет дальше? У всех ведь разные ситуации. Скажу за себя — тяжело, когда ты провeл свои лучшие годы в «Тосно», бился за Ленинградскую область, а тебя так некрасиво швыряют. Обидно, что кто-то деньги получил, а кто-то нет.

За персонал обидно, им тоже не платят. У одного массажиста четверо детей, а он столько времени без денег сидит. Поэтому хотим сделать так, чтобы на нас обратили внимание. В Нижнем Новгороде, Белгороде уже происходили такие ситуации. Всe закончилось, а пацанам не выплатили денег, просто кинули. Мы не хотим, чтобы так было — ведь у всех семьи. Собираемся писать письмо Владимиру Путину, юрист уже готовит текст. Не знаю, поможет ли, но будем стараться. Нельзя пускать всe на самотeк, мы боремся за справедливость», – сказал игрок.

Галиулин выступает за «Тосно» с 2016 года.

Вместо Европы – ПФЛ. Видимо, «Тосно» конец

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Галиулин Вагиз
Комментарии (9)
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maygli
1527697349
Ну вы же не все условия выполнили. Кубок выиграли, а в РФПЛ не остались. Ну идите на завод работать и будет Тосно заводской командой, как в старые добрые советские времена.
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maygli
1527699834
Решение принято на верху, ничего вам уже не поможет. Ну разве можно так верить чинушам. Вас просто кинули
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за ЦСКА с 1980г
1527701105
Галиулин,ты в России. У нас у всех семьи и нас всех кидают. Меня например кинули несколько раз: обещали к 1980г.коммунизм(Брежнев)-кинули. К 2000г обещали каждой семье по отдельной квартире(горбачёв)-опять кинули. С пенсией то же скоро кинут(ВВП). (придётся ещё 5лет корячиться). Как то так..
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САДЫЧОК
1527702603
хороший игрок !......а чё ему писать ? ! ..без толку!...система развалена !
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Одинокий волк Маквейд
1527703093
Это вообще край кидал и жуликов.
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prezent2017
1527703458
Галиулин, кстати, нормальный игрок.
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Вомбат
1527706268
Бороться надо, но Путину писать бессмысленно, до него это письмо не дойдет, его направят Алаеву, а тот никто и звать никем. Он ничего не решает, и переправит такое письмо Мутко, который и выкинет его в корзину. Подумаешь, Ленобласть, где он когда-то учился на речного боцмана. Он про этот период не любит вспоминать, и журналистов всегда обрывал. Я его понимаю. После школы в солнечном Краснодаре и родительского дома под черешнями - питерский холод и общага в городе Кировске. Короче, от Мутко Тосно помощи не дождется.
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zigbert
1527767475
Жаль игроков и что будет с командой?
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