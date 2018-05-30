Игрок «Тосно» Галиулин: «Я бился за Ленинградскую область, а теперь меня некрасиво швыряют»

Футболист «Тосно» Вагиз Галиулин рассказал о ситуации в клубе. Спортсмен не осознает дальнейших перспектив команды.

«В «Тосно» действительно задержки по зарплате за три месяца. Вдобавок мы получили только две премиальных выплаты, это было в начале сезона. И всe. Перед игроками, которые выводили клуб из ФНЛ, есть большие долги по бонусам. Зато тем, кто ушeл из команды, всe заплатили до копеечки. Остались только мы, те, кто никуда не ушeл.

Нам обещали, что всe отдадут. Перед финалом Кубка встречались с губернатором, есть даже видео на YouTube. Он говорил: «Мы «Тосно» никогда не бросим — всe отдадим, не переживайте. Самое главное – выиграть Кубок и остаться в РФПЛ». Приличные люди сидели, всe это нам говорили.

А на самом деле генеральный директор звонил отдельным игрокам, просил на 20-30% от долга упасть (отказаться от части долга). Кто-то пошeл на встречу, кто-то нет. Хотели сделать как лучше, но так ничего и не поменялось. Денег как не было, так и нет — никто нам не помогает.

Говорили, что губернатор должен помочь, но никаких подвижек нет. Сегодня «Тосно» не прошeл апелляционную комиссию по лицензированию. Что будет дальше? У всех ведь разные ситуации. Скажу за себя — тяжело, когда ты провeл свои лучшие годы в «Тосно», бился за Ленинградскую область, а тебя так некрасиво швыряют. Обидно, что кто-то деньги получил, а кто-то нет.

За персонал обидно, им тоже не платят. У одного массажиста четверо детей, а он столько времени без денег сидит. Поэтому хотим сделать так, чтобы на нас обратили внимание. В Нижнем Новгороде, Белгороде уже происходили такие ситуации. Всe закончилось, а пацанам не выплатили денег, просто кинули. Мы не хотим, чтобы так было — ведь у всех семьи. Собираемся писать письмо Владимиру Путину, юрист уже готовит текст. Не знаю, поможет ли, но будем стараться. Нельзя пускать всe на самотeк, мы боремся за справедливость», – сказал игрок.

Галиулин выступает за «Тосно» с 2016 года.

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