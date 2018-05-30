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Игроки «Тосно» намерены обратиться за помощью к Путину

30 мая 2018, 18:16
26

Футболисты «Тосно» собираются попросить президента РФ Владимира Путина помочь с урегулированием финансовой ситуации в клубе. Также они намерены обратиться в различные суды, чтобы добиться погашения долгов по зарплате и премиальным.

«Тосно» задолжал своим игрокам зарплаты и премии за три-четыре месяца. Ранее руководство клуба обратилось к футболистам с просьбой пойти на снижение финансовых претензий на 20-30 процентов – в этом случае губернатор Ленинградской области обещал помочь в финансировании клуба и найти новых спонсоров. Несмотря на то, что команда пошла навстречу руководителям, ситуация с финансированием клуба до сих пор остается неурегулированной.

Сегодня стало известно, что РФС отказал «Тосно» в выдаче лицензии для участия в ФНЛ. Теперь клуб намерен попытаться пройти процедуру лицензирования ПФЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Тосно
Комментарии (26)
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absent32
1527694314
ну и??? год поживет и заново рухнет? нет ребят, такие клубы пусть умирают не родившись. а то у нас в футболе и так хватает отрицательной славы. где ж в европе президент страны помогает футбольным клубам?
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Федя Кабак
1527694842
Никто помогать не будет, к сожалению...
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Кинстифа
1527696667
хех из рфпл в самую низшую лигу... такого еще не было... вот что значит, клуб ни кому не нужен( кроме игроков, у которых там зарплаты)... в прямом смысле этого слова
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OfaZavr
1527696816
раз решили обратиться значит других выходов уже не видят.
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McDuff
1527697235
футболистам то он поможет, они же не пенсионеры
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Супервайзер
1527697894
Вот что наделал судья на матче Спартак-Тосно.
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Полная Канистра
1527699048
не по адресу обращение это к мудаку он же говорил что 15 клубов сам лично спасал когда с горы спустился
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Нас Много
1527699093
Хозяин клуба обо...рался, а Путин должен платить...
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Нас Много
1527699190
А может футболистам стоит финансовые аппетиты умерить. Все хотят в миллионеры, а играть не могут...
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за ЦСКА с 1980г
1527699463
Тосно выиграл Кубок России! Это же не простые слова.. А ВВП у нас патриот!! Надо помочь..
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