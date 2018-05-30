Игроки «Тосно» намерены обратиться за помощью к Путину

Футболисты «Тосно» собираются попросить президента РФ Владимира Путина помочь с урегулированием финансовой ситуации в клубе. Также они намерены обратиться в различные суды, чтобы добиться погашения долгов по зарплате и премиальным.

«Тосно» задолжал своим игрокам зарплаты и премии за три-четыре месяца. Ранее руководство клуба обратилось к футболистам с просьбой пойти на снижение финансовых претензий на 20-30 процентов – в этом случае губернатор Ленинградской области обещал помочь в финансировании клуба и найти новых спонсоров. Несмотря на то, что команда пошла навстречу руководителям, ситуация с финансированием клуба до сих пор остается неурегулированной.

Сегодня стало известно, что РФС отказал «Тосно» в выдаче лицензии для участия в ФНЛ. Теперь клуб намерен попытаться пройти процедуру лицензирования ПФЛ.