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    Вместо Европы – ПФЛ. Видимо, «Тосно» конец


    4.1
    Голосов: 8
    30.05.2018 14:25
    Команду оставили даже без ФНЛ.

    Курскому «Авангарду» сейчас должно быть обиднее всего. «Тосно» выиграл Кубок России и отобрал у курян хотя бы теоретическую возможность для участия в еврокубках. Кажется, даже сам «Тосно» сейчас жалеет о той победе. Команда получила значимый трофей, обыграла в полуфинале «Спартак», но получила лишнее внимание. Теперь все обсуждают, как в российском футболе происходит очередная странная история. Кубок России выиграла команда с долгами, которая не смогла сохранить место в РФПЛ и оформить лицензию для выступления в ФНЛ.

    «Тосно» не получил лицензию ФНЛ, все случилось так, как и ожидалось. Будем пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ. Срок подачи заявления до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше», – рассказал журналистам гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко. Говорят, что клуб в любом случае сыграет в матче за Суперкубок России. ТАСС пишет, что финансовую поддержку клубу власти Ленинградской области оказывать не будут, потому что «Тосно» – частный проект.

    Перспективы сейчас непонятны, а у «Тосно» долги по налогам и перед игроками. Погасить их не удалось, хотя планировалось привлечь новых спонсоров. Все остальные вопросы для лицензии клуб решил.

    Цитата, характеризующая все.

    «После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?». У всех возникло неприятное чувство, что мы никому не нужны. А коллектив сложился хороший, дружный. Если бы к команде проявили больше внимания, все было бы хорошо. И в еврокубках сыграли бы достойно», – Дмитрий Парфенов, бывший главный тренер «Тосно».

    Теперь Парфенов трудоустроился в «Урале», а «Тосно» при нем совсем не разочаровал. Даже со всеми проблемами клуб творил хорошие вещи. Вот несколько запоминающихся моментов сезона:

    1) Парфенов повторил достижение Черевченко, победив в Кубке России в роли игрока и тренера. В том же Кубке России главным матчем стал полуфинал «Тосно» и «Спартака». Юрченко взял решающий пенальти от Глушакова, а Галиулин перед этим забил красивый гол. Денис после того матча посыпался так, что не попал в заявку на чемпионат мира.

    2) Заболотный и Марков прогрессировали так, что успели уйти в хорошие клубы. Антон Заболотный забил всем топам чемпионата России, заслужив приглашение в «Зенит». Марков трудоустроился в крепкое «Динамо». На их место в «Тосно» пришел Павел Погребняк и даже забил несколько голов. Нападающих здесь воспитывать умеют, а еще игроки «Тосно» засветились в сборной у Черчесова.

    3) Еще немного о том же Маркове. Играя в такой команде, он смог забить три мяча в одном матче. Случилось это в игре с «Ахматом». Свои голы форвард посвятил маме и тренеру Бесчастных, которого отстраняли от работы. В сезоне «Тосно» обыграл в Москве крепкий «Локомотив» и отобрал важные очки у «Спартака». По игре команда выглядела минимум на уровне стыковых матчей.

    Сейчас все винят в бедах «Тосно» клубное руководство. По ходу сезона команда объявляла забастовку, а Парфенов несколько раз бомбил громкими высказываниями на пресс-конференции.

    Игрокам «Тосно» даже удавалось неплохо шутить с высмаркиванием в купюры.

    Теперь шутки кончились.

    Наши тексты про «Тосно»:

    Хорошо, что «Тосно» не сыграет в еврокубках

    Самый необычный финал Кубка России в истории

    «Тосно» – бесполезный клуб. Ему пора в ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тосно»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 31 мая 2018, 14:05

      Назвали себя профессионалами так будьте добры принимать законы рынка! Сегодня ты нужен а завтра пошел нх! Тут вообще нет ничего за что можно глотку рвать ! Ну не нужно это Тосно ни в лен области ни в городе!

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 31 мая 2018, 13:45

      начали красиво с тихоновым,а конец печален,бабло крутанули наваровал кто то по любому

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 31 мая 2018, 04:43

      зато "народное достояние" не бедствует

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 31 мая 2018, 01:07

      Полный пипец...

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 30 мая 2018, 20:51

      вообще не удивительно.....

      0
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      Рейтинг: +33457

      oyabun 30 мая 2018, 20:27

      В нашей стране власти вообще на людей глубоко наплевать, заняты только набиванием своих карманов. Так почему же клубы футбольные должны быть исключением? Удивляться нечему, возмущаться бесполезно.

      2
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 30 мая 2018, 19:56

      LERDAV. ДО чего дожил Футбольный союз России /разваливаются клубы /,а Игроки вунуждены обращаться к Президенту Страны. Сколько потрачено на "АГЕНТОВ"
      /уничтожителей футбола и Футболистов/,сколько заработано на штрафах вот и средства на СПАСЕНИЕ КЛУБОВ

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 мая 2018, 17:42

      бабло рулит и будет рулить пока у руля такие рулевые и такой руль

      6
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 мая 2018, 17:09

      Эххххх....тока разваливают....бюрокрады сраные....частный клуб....отмыли все по своему не хилому куску

      3
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      Рейтинг: +489

      mikitka 30 мая 2018, 16:09

      очень жаль, что всё плохо у клубов, которые играют...

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