Вместо Европы – ПФЛ. Видимо, «Тосно» конец

Команду оставили даже без ФНЛ.

Курскому «Авангарду» сейчас должно быть обиднее всего. «Тосно» выиграл Кубок России и отобрал у курян хотя бы теоретическую возможность для участия в еврокубках. Кажется, даже сам «Тосно» сейчас жалеет о той победе. Команда получила значимый трофей, обыграла в полуфинале «Спартак», но получила лишнее внимание. Теперь все обсуждают, как в российском футболе происходит очередная странная история. Кубок России выиграла команда с долгами, которая не смогла сохранить место в РФПЛ и оформить лицензию для выступления в ФНЛ.

«Тосно» не получил лицензию ФНЛ, все случилось так, как и ожидалось. Будем пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ. Срок подачи заявления до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше», – рассказал журналистам гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко. Говорят, что клуб в любом случае сыграет в матче за Суперкубок России. ТАСС пишет, что финансовую поддержку клубу власти Ленинградской области оказывать не будут, потому что «Тосно» – частный проект.

Перспективы сейчас непонятны, а у «Тосно» долги по налогам и перед игроками. Погасить их не удалось, хотя планировалось привлечь новых спонсоров. Все остальные вопросы для лицензии клуб решил.

Цитата, характеризующая все. «После заключительного матча в РФПЛ ребята стояли и спрашивали: «Че теперь делать?». У всех возникло неприятное чувство, что мы никому не нужны. А коллектив сложился хороший, дружный. Если бы к команде проявили больше внимания, все было бы хорошо. И в еврокубках сыграли бы достойно», – Дмитрий Парфенов, бывший главный тренер «Тосно».

Теперь Парфенов трудоустроился в «Урале», а «Тосно» при нем совсем не разочаровал. Даже со всеми проблемами клуб творил хорошие вещи. Вот несколько запоминающихся моментов сезона:

1) Парфенов повторил достижение Черевченко, победив в Кубке России в роли игрока и тренера. В том же Кубке России главным матчем стал полуфинал «Тосно» и «Спартака». Юрченко взял решающий пенальти от Глушакова, а Галиулин перед этим забил красивый гол. Денис после того матча посыпался так, что не попал в заявку на чемпионат мира.

2) Заболотный и Марков прогрессировали так, что успели уйти в хорошие клубы. Антон Заболотный забил всем топам чемпионата России, заслужив приглашение в «Зенит». Марков трудоустроился в крепкое «Динамо». На их место в «Тосно» пришел Павел Погребняк и даже забил несколько голов. Нападающих здесь воспитывать умеют, а еще игроки «Тосно» засветились в сборной у Черчесова.

3) Еще немного о том же Маркове. Играя в такой команде, он смог забить три мяча в одном матче. Случилось это в игре с «Ахматом». Свои голы форвард посвятил маме и тренеру Бесчастных, которого отстраняли от работы. В сезоне «Тосно» обыграл в Москве крепкий «Локомотив» и отобрал важные очки у «Спартака». По игре команда выглядела минимум на уровне стыковых матчей.

Сейчас все винят в бедах «Тосно» клубное руководство. По ходу сезона команда объявляла забастовку, а Парфенов несколько раз бомбил громкими высказываниями на пресс-конференции.

Игрокам «Тосно» даже удавалось неплохо шутить с высмаркиванием в купюры.

Теперь шутки кончились.

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