Самый необычный финал Кубка России в истории

40 тысяч зрителей на трибунах и клуб-победитель, который появился лишь пять лет назад.

В финале Кубка России на новеньком стадионе в Волгограде сыграли 15-я команда РФПЛ «Тосно» и 11-й клуб ФНЛ «Авангард». Уже в 1/16 финала розыгрыш покинули «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, к четвертьфиналу вообще остались лишь четыре клуба Премьер-лиги. Путь к трофею был открыт для «Спартака», но тот сенсационно уступил «Тосно» в серии пенальти за шаг до финала. С другой стороны сетки и вовсе были два полуфиналиста из ФНЛ – «Авангард» переиграл «Шинник».

Выйди в финал «Спартак», о заполнении стадиона бы особо и не думалось – фанатов у красно-белых хватает, многие уже заранее заказали билеты на самолет и гостиницы. Но после корявого удара с пенальти Дениса Глушакова вопрос о посещаемости встал остро. «Тосно» – «Авангард», пусть это и финал, но сколько людей его посетят? Средняя посещаемость домашних матчей «Тосно» в РФПЛ – 5600, в Курске «Авангард» не собирает и трех тысяч.

За две недели до финала РФС утвердил: вход на финал будет бесплатным. На днях сообщили, что удалось реализовать сразу 40 тысяч бесплатных билетов. При этом «Тосно» запросил одну тысячу, «Авангард» – 2700. Наиболее предприимчивые (назовем их так) попытались тут же загнать билеты по цене от 800 до двух тысяч рублей. Мэр Волгограда отреагировал: «Полиция сконцентрирована на этом и делает все, чтобы пресекать попытки перепродажи».

Новый фанат «Тосно» Михаил Боярский выразил надежду на победу клуба из ленинградской области, за команду приехал поболеть и не расстающийся с костылями Павел Погребняк, победу клубу предсказал сурок Отрада из Ленинградского зоопарка. Солидарны были и букмекеры, по их мнению «Тосно» – явный фаворит.

Впрочем, едва ли негромкая вывеска, отсутствие громких имен на финале и предматчевые расклады так уж сильно интересовали тех людей, которые с удовольствием пришли посмотреть футбол на этой замечательной арене.

text Публикация от text (@kriistinasergeevna) 9 Май 2018 в 9:48 PDT

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Игра захватила с самого начала – уже к 16-й минуте команды обменялись забитыми голами. Сначала «Тосно» вперед вывел Скворцов.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 9 мая 2018 г.

Ответный гол на счету Киреева. Кстати, экс-спартаковца.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 9 мая 2018 г.

На трибунах спартаковские фанаты тоже были замечены. Интересно, за кого болели.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 9 мая 2018 г.

В середине первого тайма команды дружно упустили супермоменты, разыгрывая мяч во вратарской. К перерыву поскучнело, фаворит уже явным не казался. Впрочем, в кубковых матчах так происходит часто. Во втором тайме на протяжении получаса «Тосно» старался забить, «Авангард» отбивался, а затем Резиуан Мирзов со своей очередной попытки продрался в штрафную и поразил дальний угол – 2:1, и этот счет фавориту удалось додержать. А вместе с этим и выиграть Кубок России.

twit text — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 9 мая 2018 г.

Это и правда был самый странный финал в истории.

Матч на новой арене в Волгограде, которая примет матчи чемпионата мира

15-я команда РФПЛ против 11-й команды ФНЛ

Бесплатные билеты на игру

40 тысяч зрителей на трибунах

Драматичная развязка

И победитель, ФК «Тосно», которому всего пять лет от роду, который не побеждал в РФПЛ с начала марта, и у которого жуткие финансовые проблемы

Фантастика.