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    Самый необычный финал Кубка России в истории


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    Голосов: 5
    09.05.2018 21:05
    40 тысяч зрителей на трибунах и клуб-победитель, который появился лишь пять лет назад.

    В финале Кубка России на новеньком стадионе в Волгограде сыграли 15-я команда РФПЛ «Тосно» и 11-й клуб ФНЛ «Авангард». Уже в 1/16 финала розыгрыш покинули «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, к четвертьфиналу вообще остались лишь четыре клуба Премьер-лиги. Путь к трофею был открыт для «Спартака», но тот сенсационно уступил «Тосно» в серии пенальти за шаг до финала. С другой стороны сетки и вовсе были два полуфиналиста из ФНЛ – «Авангард» переиграл «Шинник».

    Выйди в финал «Спартак», о заполнении стадиона бы особо и не думалось – фанатов у красно-белых хватает, многие уже заранее заказали билеты на самолет и гостиницы. Но после корявого удара с пенальти Дениса Глушакова вопрос о посещаемости встал остро. «Тосно» – «Авангард», пусть это и финал, но сколько людей его посетят? Средняя посещаемость домашних матчей «Тосно» в РФПЛ – 5600, в Курске «Авангард» не собирает и трех тысяч.

    За две недели до финала РФС утвердил: вход на финал будет бесплатным. На днях сообщили, что удалось реализовать сразу 40 тысяч бесплатных билетов. При этом «Тосно» запросил одну тысячу, «Авангард» – 2700. Наиболее предприимчивые (назовем их так) попытались тут же загнать билеты по цене от 800 до двух тысяч рублей. Мэр Волгограда отреагировал: «Полиция сконцентрирована на этом и делает все, чтобы пресекать попытки перепродажи».

    Новый фанат «Тосно» Михаил Боярский выразил надежду на победу клуба из ленинградской области, за команду приехал поболеть и не расстающийся с костылями Павел Погребняк, победу клубу предсказал сурок Отрада из Ленинградского зоопарка. Солидарны были и букмекеры, по их мнению «Тосно» – явный фаворит.

    Впрочем, едва ли негромкая вывеска, отсутствие громких имен на финале и предматчевые расклады так уж сильно интересовали тех людей, которые с удовольствием пришли посмотреть футбол на этой замечательной арене.

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    Игра захватила с самого начала – уже к 16-й минуте команды обменялись забитыми голами. Сначала «Тосно» вперед вывел Скворцов.

    Ответный гол на счету Киреева. Кстати, экс-спартаковца.

    На трибунах спартаковские фанаты тоже были замечены. Интересно, за кого болели.

    В середине первого тайма команды дружно упустили супермоменты, разыгрывая мяч во вратарской. К перерыву поскучнело, фаворит уже явным не казался. Впрочем, в кубковых матчах так происходит часто. Во втором тайме на протяжении получаса «Тосно» старался забить, «Авангард» отбивался, а затем Резиуан Мирзов со своей очередной попытки продрался в штрафную и поразил дальний угол – 2:1, и этот счет фавориту удалось додержать. А вместе с этим и выиграть Кубок России.

    Это и правда был самый странный финал в истории.

    • Матч на новой арене в Волгограде, которая примет матчи чемпионата мира
    • 15-я команда РФПЛ против 11-й команды ФНЛ
    • Бесплатные билеты на игру
    • 40 тысяч зрителей на трибунах
    • Драматичная развязка
    • И победитель, ФК «Тосно», которому всего пять лет от роду, который не побеждал в РФПЛ с начала марта, и у которого жуткие финансовые проблемы

    Фантастика.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тосно»
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +28706

      silver29 10 мая 2018, 13:09

      Почем вчера армейские пилотки в Волгограде были ? Тут местные барыги по 700 руб продавали, хотя в обычный день на сайтах по 200-300 руб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 10 мая 2018, 11:26

      Нахер они тогда выиграли если в Еврокубках участвовать не будут. *** я так надеелся что Авангард возьмет кубок. Тосно все равно банкротом будет скоро. Никакой своей инфраструктуры нету. Ничего нет команда бомж. Лучше бы Курску кубок отдали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 10 мая 2018, 11:18

      А я не понял путевка в ЛЕ то будет?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Tim-Timmy 11 мая 2018, 08:41

      УУ фы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 10 мая 2018, 11:09

      ТОШНО, что кубок выграло тосно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 10 мая 2018, 10:13

      "Бомжи" вполне могут поделиться бюджетом с "Тосно", всё равно не могут толком им (бюджетом) распорядиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 мая 2018, 06:46

      неужели победитель кубка не будет играть в лиге европы-позор

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 мая 2018, 04:26

      С победой Парфенова! молоток!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 10 мая 2018, 00:43

      Молодцы и те и другие.Было бы желание играть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 10 мая 2018, 00:17

      ФК Краснодар 10+ лет и обороты намного больше Тосно, а трофей есть. Учитесь, как говорится))0

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 мая 2018, 22:59

      Не удивлюсь если Спартаковские болельщики будут замечены на финале ЛЧ)

      0
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