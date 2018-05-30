Все пять клубов, вылетевших из ФНЛ, скорее всего, продолжат выступать в Лиге в сезоне-2018/19

Завершилась процедура лицензирования клубов ФНЛ для участия турнире в сезоне-2018/19.

По ее итогам в выдаче лицензии было отказано «Волгарю», «Кубани», «Арарату» и «Тосно». Кроме того, как уже ранее сообщалось, не была подана заявка на лицензирование «Сахалином», вместо которого в ФНЛ выступит «Зенит-2».

По всей видимости, места «Волгаря», «Кубани», «Арарата» и «Тосно» займут «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел», которые вместе с «Зенитом-2» финишировали в зоне вылета по итогам прошлого розыгрыша соревнований.

Состав участников ФНЛ в сезоне-2018/19 утвердят на общем собрании лиги в начале июня.