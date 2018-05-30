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  • Все пять клубов, вылетевших из ФНЛ, скорее всего, продолжат выступать в Лиге в сезоне-2018/19

Все пять клубов, вылетевших из ФНЛ, скорее всего, продолжат выступать в Лиге в сезоне-2018/19

30 мая 2018, 15:22
37

Завершилась процедура лицензирования клубов ФНЛ для участия турнире в сезоне-2018/19.

По ее итогам в выдаче лицензии было отказано «Волгарю», «Кубани», «Арарату» и «Тосно». Кроме того, как уже ранее сообщалось, не была подана заявка на лицензирование «Сахалином», вместо которого в ФНЛ выступит «Зенит-2».

По всей видимости, места «Волгаря», «Кубани», «Арарата» и «Тосно» займут «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел», которые вместе с «Зенитом-2» финишировали в зоне вылета по итогам прошлого розыгрыша соревнований.

Состав участников ФНЛ в сезоне-2018/19 утвердят на общем собрании лиги в начале июня.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Ротор Луч Тюмень Зенит-2 Факел
Комментарии (37)
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insider_retro
1527684188
Нынче не спортивные результаты определяют переходный механизм команд, а финансовые рычаги, а точнее - оковы, да процесс лицензирования...
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Обер-КанцлерЪ
1527684507
Российский пердив, бессмысленный и беспощадный. Из него нет выхода и в него нет входа.
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hevbn 28
1527684579
Забавный у нас всё таки футбол (как и почти всё) ,спортивный принцип ничего не значит, зачем вообще тогда играть, бороться за выживание если всё равно всё решает есть у тебя деньги или нет. И после этого "кричат", что у нас супер футбольная страна .Я просто не могу представить что бы это было возможно по настоящему в футбольной стране , это всё из-за того ,что у нас по настоящему мало таких людей как Галицкий ,Гинер, Федун которые не только готовы вкладывать деньги в футбол , но и ещё следить чтобы деньги пошли "не налево".
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Bronholm
1527684761
Уж простите, но очень гнилая футбольная система в России. Команды непонятно для чего и для кого существуют, ни у кого денег нет, руководство бестолковое. От этого постоянно клубы уничтожают.. Привет, чм!
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lordmrv
1527685984
Надо просто лигу сокращать на количество вылетевших в таком случае.
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ALEX ML
1527686101
Надо просто назначить, кто выходит в РФПЛ, кто в стыки и играть весь сезон не надо
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Боцман59rus
1527686163
Да в ротор им факел, а мутко посадить на луч и отправить в тюмень.)))
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Tsigan
1527687268
Кошмар позорище! Привет всем руководящим господам. Бедная кубань. Буквально пару лет назад собирала по 35000 болельщиков на стадионе.
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OfaZavr
1527695613
да уж дела... наверное только в наших лигах может произойти подобное.
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maygli
1527696388
Тосно не прошёл лицензию для ФНЛ?!? Обладатель Кубка России! А останься он в РФПЛ, всё было бы нормально? Какой-то бред или Тосно специально сливали заранее всё решив? Без договорняков тогда не обошлось...
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