Гамула претендует на пост главного тренера «Уфы»

Как сообщает «Медиакорсеть», Игорь Гамула находится в числе основных претендентов на пост главного тренера «Уфы».

С 2011 по 2017 год 58-летний специалист работал в структуре «Ростова», занимая должности тренера-селекционера, тренера молодежного состава и главного тренера.

Вчера, 29 мая, клуб из Башкирии покинул Сергей Семак, подписавший контракт с «Зенитом». Под его руководством «Уфа» заняла шестое место в РФПЛ в сезоне-2017/18 и завоевала право выступить в квалификационном раунде Лиги Европы.