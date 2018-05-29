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  • EA Sports предсказала вылет России в 1/8 финала ЧМ. Франция – чемпион мира

EA Sports предсказала вылет России в 1/8 финала ЧМ. Франция – чемпион мира

29 мая 2018, 01:42
19

Компания EA Sports провела симуляцию чемпионата мира в видеоигре FIFA 18.

По итогам симуляции, сборная России вышла из группы и вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Испании со счетом 1:3.

Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла в финале Германию.

Лучшим игроком турнира стал нападающий французов Антуан Гризманн. Также Гризманн разделил звание лучшего бомбардира чемпионата мира с полузащитником сборной Испании Иско – у обоих по пять голов.

Лучший вратарь – Давид Де Хеа (Испания). Лучший молодой игрок – Габриэль Жезус (Бразилия).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Франция Де Хеа Давид Иско Гризманн Антуан Жезус Габриэль
Комментарии (19)
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сапёр75
1527563254
А с какого места выйдем ,не сказали ???
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FCZenit is Ivanovo
1527563498
Неужели нам дают прогноз 1/8))
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alex1951
1527567259
Начинается......прогнозы.....предсказания......осьминоги...... какую тварь в этот раз,назначат ,,главным по результатам,, ?
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юрий николаевич
1527570211
а какое насекомое в этот раз выберут на роль предсказателя?
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alex1951
1527573641
И все-таки....Прогнозы - эта такая заразная штука,это .когда сердечко начинает биться .как у кролика ,ну .андреналин! Поэтому рискну)))) Даю два. Один из них верный. Итак ,Россия : 1.Либо свершится чудо! 2. Либо полная ЖО!
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Cules2013
1527576920
У французов нет яиц, чтобы стать чемпионами мира. ЧЕ наглядно показал это. Ставлю на немцев или бразильцев.
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OfaZavr
1527577296
заранее ничего предугадать и рассчитать нельзя как бы не старались, поэтому и серьезно относиться к такому роду предсказаний не стоит.
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Chernyi Lis
1527577905
с россией так и будет..
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Stavropolets
1527578298
А по факту?
Ответить
zigbert
1527580239
Можно поздравить французов - сыграли хорошо.
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