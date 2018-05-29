EA Sports предсказала вылет России в 1/8 финала ЧМ. Франция – чемпион мира

Компания EA Sports провела симуляцию чемпионата мира в видеоигре FIFA 18.

По итогам симуляции, сборная России вышла из группы и вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Испании со счетом 1:3.

Чемпионом мира стала сборная Франции, которая обыграла в финале Германию.

Лучшим игроком турнира стал нападающий французов Антуан Гризманн. Также Гризманн разделил звание лучшего бомбардира чемпионата мира с полузащитником сборной Испании Иско – у обоих по пять голов.

Лучший вратарь – Давид Де Хеа (Испания). Лучший молодой игрок – Габриэль Жезус (Бразилия).