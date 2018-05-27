Нойштедтер: «Интерес из России? На меня никто не выходил»

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о тренировочном процессе в сборной.

«Меня используют на месте центрального защитника. Мы тренируем обе схемы [и в четыре, и в пять защитников]. Когда играем в три центральных защитника, располагаюсь в середине или правее.

Конкуренция должна быть. Каждый вызванный имеет определенный уровень игры, каждый вызван заслуженно и каждый нужен команде, а там тренер решит, кого он включить в окончательный состав

Интерес российских клубов? На меня никто не выходил. В будущем? Сейчас я здесь и не думаю о том, что будет после чемпионата мира. У меня еще год контракта с «Фенербахче», а там посмотрим», – сказал Нойштедтер.

30 мая сборная России проведет товарищеский матч с командой Австрии.