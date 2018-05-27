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Нойштедтер: «Интерес из России? На меня никто не выходил»

27 мая 2018, 16:16
12

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о тренировочном процессе в сборной.

«Меня используют на месте центрального защитника. Мы тренируем обе схемы [и в четыре, и в пять защитников]. Когда играем в три центральных защитника, располагаюсь в середине или правее.

Конкуренция должна быть. Каждый вызванный имеет определенный уровень игры, каждый вызван заслуженно и каждый нужен команде, а там тренер решит, кого он включить в окончательный состав

Интерес российских клубов? На меня никто не выходил. В будущем? Сейчас я здесь и не думаю о том, что будет после чемпионата мира. У меня еще год контракта с «Фенербахче», а там посмотрим», – сказал Нойштедтер.

30 мая сборная России проведет товарищеский матч с командой Австрии.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Россия Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (12)
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fhnv
1527427420
видимо никому не нужен кроме черчеса
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омск55
1527427553
кому ты нужен кривоногий
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Romantic2010
1527431771
Мне кажется на него могут выйти только режиссеры комедийного фильма про сборную России
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yorgenbarenz
1527431968
Как он держится в "Бахче"?Видимо,там остальные оборонцы с него деньги трясут за подстраховку....
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OfaZavr
1527434508
когда чечес вылетит после ЧМ и возглавит какой-нибудь клуб то обязательно возьмет Нойштедтера туда, видимо кроме него мало кто видит невероятный талант и мастерство этого игрока)
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zigbert
1527441554
Ничего не показав на ЧЕ, вряд ли проявит себя на ЧМ.
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Мары
1527444000
- Вы суслика видите ? - Нет. - А он есть.
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Урия Гип
1527444187
Сиди там и не дёргайся. Пошутили и хватит.
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prezent2017
1527500590
На меня никто не выходил, странно, почему?
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АЛЕКС 58
1527525362
На хр.на ты здесь нужен!!!
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