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    «Спартак» заплатил агентам в 2017 году более 160 миллионов, «Краснодар» – 13 тысяч

    Стали известны суммы, выплаченные российскими клубами агентам футболистов в 2017 году.

    Больше всего на услуги посредников потратил «Спартак», второй показатель у «Локомотива». Самую маленькую сумму заплатил «Краснодар».

    1. ЦСКА – 525 000 евро (37 852 500 рублей)

    2. Спартак – 164 521 634 рубля

    3. «Краснодар» – 13 109,80 рубля

    4. «Локомотив» – 47 438 490 рублей

    5. «Амкар» – 11 330 452 рубля

    6. «Динамо» – 19 767 060,40 рубля

    7. «Арсенал» – 175 000 евро (12 617 500 рублей)

    8. «Оренбург» – 50 000 евро (3 605 000 рублей)

    9. «Томь» – 346 003,50 рубля

    10. «Луч-Энергия» – 1 430 424,51 рубля

    11. «Крылья Советов» – 2 713 696,43 рубля

    12. «Факел» – 730 000 рублей

    13. «Мордовия» – 2 252 207,95 рубля.

    Источник: РФС

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    25.05.2018 15:43
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 26 мая 2018, 08:59

      Зенит никому не платит! Все футболисты стоят в очереди,чтобы там поиграть,а платят как раз агенты Зениту,чтобы их клиент смог выступать за величайший российский клуб! Так что Зенит еще и в плюсе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:10

      Не мешало бы составить список этих агентов с выручкой полученной за своих футболистов.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 21:10

      Понятно.Ещё один фейковый список.
      Больше всего по ВЦИОМу болел у Зенита.
      Больше половины страны по ВЦИОМу счастливы.
      Ещё одна победа над здравым смыслом в статье на верху.
      Не страна, а сплошной фейк.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 мая 2018, 20:41

      Понятно Зенит вне конкуренции !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 мая 2018, 20:35

      А где Зенит? Неужели неизвестно сколько платит агентам самый богатый клуб России? Или в этом в списке представлены все футбольные клубы, кто вообще платил агентам футболистов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Konb48 25 мая 2018, 20:00

      Факел? К чему в этом списке скромный клуб из Воронежа? Вставляйте Зенит лучше и перестаньте издеваться над Спартаком, уверен, он на 2 месте по сумме будет. Хотя и стал чемпионом тогда. Выходит, свой плюс от этого тоже есть.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 мая 2018, 19:52

      а хде же Зенит??? или аффтар такую цифру даже не знает??? подсказываю- *********!

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 мая 2018, 19:43

      Годный вброс, чтобы лишний раз потроллить Свинтак.)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:18

      солидные суммы, но а почему в списке отсутствует главный транжира?))

      6
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 25 мая 2018, 18:38

      - РФС - это главная "налоговая" служба российского футбола, "люди" из Кремля - главные покровители РФСа..., Тайное мировое правительство - главнокомандующий "людьми" из Кремля, все природные богатства земли - главный источник вселенской власти и богатства Тайного мирового правительства..., вопрос №1: где справедливость, разве природные богатства земли не принадлежат народу?, вопрос №2: кому симпатизирует Тайное мировое правительство!?, уж не тому ли, кто оставил в тайне свои расходы на агентов?)))...Играйте в футбол!

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