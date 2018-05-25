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  • «Спартак» заплатил агентам в 2017 году более 160 миллионов, «Краснодар» – 13 тысяч

«Спартак» заплатил агентам в 2017 году более 160 миллионов, «Краснодар» – 13 тысяч

25 мая 2018, 15:43
24

Стали известны суммы, выплаченные российскими клубами агентам футболистов в 2017 году.

Больше всего на услуги посредников потратил «Спартак», второй показатель у «Локомотива». Самую маленькую сумму заплатил «Краснодар».

1. ЦСКА – 525 000 евро (37 852 500 рублей)

2. Спартак – 164 521 634 рубля

3. «Краснодар» – 13 109,80 рубля

4. «Локомотив» – 47 438 490 рублей

5. «Амкар» – 11 330 452 рубля

6. «Динамо» – 19 767 060,40 рубля

7. «Арсенал» – 175 000 евро (12 617 500 рублей)

8. «Оренбург» – 50 000 евро (3 605 000 рублей)

9. «Томь» – 346 003,50 рубля

10. «Луч-Энергия» – 1 430 424,51 рубля

11. «Крылья Советов» – 2 713 696,43 рубля

12. «Факел» – 730 000 рублей

13. «Мордовия» – 2 252 207,95 рубля.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак ЦСКА Краснодар Локомотив Амкар-Пермь Динамо Арсенал Томь Оренбург Луч Крылья Советов Факел Мордовия
Комментарии (24)
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Евгений Агеев
1527253421
Таблица просто - вырви глаз!
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Dgad
1527253475
Что за писари тут работают? Ну что за детский сад? Нельзя было нормально понятно все отфильтровать и написать суммы? То евро то рубли..
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кузнецов артем
1527253936
Зенит в 2017 приобрел большее количество футболистов чем Спартак и его тут в списке нет, как это понимать ?
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Путник 13
1527254002
Зенит - секретная и закрытая информация???))
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Полная Канистра
1527254911
по финансовым бумагам Зинаида всегда на 1 месте это не обсуждается и ни кто не может тут перечить и ни кто не должен знать
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серега кашин
1527255181
а где зенит или не хотят народ расстраивать о том сколько у них денег украли
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кеша_КБ
1527262716
- РФС - это главная "налоговая" служба российского футбола, "люди" из Кремля - главные покровители РФСа..., Тайное мировое правительство - главнокомандующий "людьми" из Кремля, все природные богатства земли - главный источник вселенской власти и богатства Тайного мирового правительства..., вопрос №1: где справедливость, разве природные богатства земли не принадлежат народу?, вопрос №2: кому симпатизирует Тайное мировое правительство!?, уж не тому ли, кто оставил в тайне свои расходы на агентов?)))...Играйте в футбол!
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OfaZavr
1527265135
солидные суммы, но а почему в списке отсутствует главный транжира?))
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Мары
1527271801
Понятно.Ещё один фейковый список. Больше всего по ВЦИОМу болел у Зенита. Больше половины страны по ВЦИОМу счастливы. Ещё одна победа над здравым смыслом в статье на верху. Не страна, а сплошной фейк.
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zigbert
1527271803
Не мешало бы составить список этих агентов с выручкой полученной за своих футболистов.
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