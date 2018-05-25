«Спартак» заплатил агентам в 2017 году более 160 миллионов, «Краснодар» – 13 тысяч

Стали известны суммы, выплаченные российскими клубами агентам футболистов в 2017 году.

Больше всего на услуги посредников потратил «Спартак», второй показатель у «Локомотива». Самую маленькую сумму заплатил «Краснодар».

1. ЦСКА – 525 000 евро (37 852 500 рублей)

2. Спартак – 164 521 634 рубля

3. «Краснодар» – 13 109,80 рубля

4. «Локомотив» – 47 438 490 рублей

5. «Амкар» – 11 330 452 рубля

6. «Динамо» – 19 767 060,40 рубля

7. «Арсенал» – 175 000 евро (12 617 500 рублей)

8. «Оренбург» – 50 000 евро (3 605 000 рублей)

9. «Томь» – 346 003,50 рубля

10. «Луч-Энергия» – 1 430 424,51 рубля

11. «Крылья Советов» – 2 713 696,43 рубля

12. «Факел» – 730 000 рублей

13. «Мордовия» – 2 252 207,95 рубля.