Голкипер Медведев не захотел менять «Локомотив» на «Рубин»

Руководство «Рубина» рассчитывало пригласить голкипера «Локомотива» Никиту Медведева. По плану он должен был заменить покинувшего команду Сергея Рыжикова.

Медведев ответил отказом на такое предложение – он намерен побороться за место в основном составе «Локомотива» в будущем сезоне. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2016/17 Медведев в составе «Ростова» побил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии (952 минуты).