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    Голкипер Медведев не захотел менять «Локомотив» на «Рубин»

    Руководство «Рубина» рассчитывало пригласить голкипера «Локомотива» Никиту Медведева. По плану он должен был заменить покинувшего команду Сергея Рыжикова.

    Медведев ответил отказом на такое предложение – он намерен побороться за место в основном составе «Локомотива» в будущем сезоне. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

    В сезоне-2016/17 Медведев в составе «Ростова» побил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии (952 минуты).

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.05.2018 10:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 25 мая 2018, 21:55

      ну и???? в чем новость?

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 25 мая 2018, 20:06

      Не думаю что он сменит Гильерме. Надо всё таки идти туда где играть можно тем более не плохой вратарь.

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 17:12

      В Рубине основной вратарь Джанаев и там он тоже будет сидеть на лавке.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      max74 25 мая 2018, 12:33

      При той игре, которую демонстрировал Ростов в том сезоне, даже полевой игрок, стоя в воротах, побил бы этот рекорд
      Любит деньги мальчик, да ну так и загинет в безвестности с таким подходом к делу
      PS А вообще что ему ещё надо-то ? Рекорд за счёт Ростовской защиты побил, переехал из Мухосранска в столицу, стал чемпионом, сидя на лавке, также, сидя на лавке, будет учавствовать в ЛЧ. Ни травм тебе, ни х*ра, денежка капает... Жизнь определённо удалась, звезда поймана

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 12:01

      в Локо думаю у него нет шансов, если конечно травма у основного кипера не случиться, лучше бы в Рубин перешел к знакомому тренеру и постоянной практике, а может это просто отговорка и получать зарплату посиживая очень даже понравилось)

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 11:16

      понравилось в Москве хоть и на лавке вот такие у нас все игроки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 25 мая 2018, 11:06

      Зарплату халявную ,что не получать!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 25 мая 2018, 10:54

      да понятно что ему там ничего не светит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 10:42

      Рубину, вероятно, ничем не удалось перебить чемпионство Локо и его участие в ЛЧ, что бы склонить Медведева к сотрудничеству...

      4
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > insider_retro 25 мая 2018, 10:54

      Конечно, чем тут перебьешь 3 номер и прозябание на лавке, в Рубине играть заставляли бы.

      4
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > shikari_ 25 мая 2018, 11:10

      Ну я не думаю, что он играть не хочет. Этот вроде не из таких...

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Евгений Агеев 25 мая 2018, 11:18

      при Бердыеве играл.

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