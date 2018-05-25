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Голкипер Медведев не захотел менять «Локомотив» на «Рубин»

25 мая 2018, 10:29
12

Руководство «Рубина» рассчитывало пригласить голкипера «Локомотива» Никиту Медведева. По плану он должен был заменить покинувшего команду Сергея Рыжикова.

Медведев ответил отказом на такое предложение – он намерен побороться за место в основном составе «Локомотива» в будущем сезоне. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2016/17 Медведев в составе «Ростова» побил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии (952 минуты).

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Рубин Медведев Никита
Комментарии (12)
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insider_retro
1527234179
Рубину, вероятно, ничем не удалось перебить чемпионство Локо и его участие в ЛЧ, что бы склонить Медведева к сотрудничеству...
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Bandit7
1527234853
да понятно что ему там ничего не светит
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Зарема лис
1527235564
Зарплату халявную ,что не получать!!!
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Garrincha58
1527236190
понравилось в Москве хоть и на лавке вот такие у нас все игроки
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OfaZavr
1527238899
в Локо думаю у него нет шансов, если конечно травма у основного кипера не случиться, лучше бы в Рубин перешел к знакомому тренеру и постоянной практике, а может это просто отговорка и получать зарплату посиживая очень даже понравилось)
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max74
1527240797
При той игре, которую демонстрировал Ростов в том сезоне, даже полевой игрок, стоя в воротах, побил бы этот рекорд Любит деньги мальчик, да ну так и загинет в безвестности с таким подходом к делу PS А вообще что ему ещё надо-то ? Рекорд за счёт Ростовской защиты побил, переехал из Мухосранска в столицу, стал чемпионом, сидя на лавке, также, сидя на лавке, будет учавствовать в ЛЧ. Ни травм тебе, ни х*ра, денежка капает... Жизнь определённо удалась, звезда поймана
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zigbert
1527257574
В Рубине основной вратарь Джанаев и там он тоже будет сидеть на лавке.
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deinego77@yandex.ru
1527267997
Не думаю что он сменит Гильерме. Надо всё таки идти туда где играть можно тем более не плохой вратарь.
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юрий николаевич
1527274547
ну и???? в чем новость?
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