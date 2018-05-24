Роналдиньо: «Для России на ЧМ-2018 практически все зависит от первого матча»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо уверен, что на чемпионате мира любой команде важно удачно стартовать в турнире. Первую игру сборная России проведет 14 июня в Москве против Саудовской Аравии.

– Нынешний турнир впервые станет для России домашним. Может ли наша сборная «перегореть» из-за колоссального давления — как Бразилия четыре года назад?

– Все наоборот. Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнет и у нее будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все, у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как все происходит. Очень важно хорошо начать чемпионат — именно стартовые матчи Кубка мира покажут, как сборная проявит себя в дальнейшем.

– Несколько месяцев назад сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила россиян (3:0). После такого достаточно сложно рассчитывать на успешное выступление...

– Каждый матч — это отдельная игра. Все может очень быстро поменяться. Как я уже говорил, на мундиале может случиться все что угодно. И прогнозы для России как для хозяйки чемпионата могут поменяться, если она сумеет здорово стартовать на турнире. Если начало будет хорошим, болельщики воодушевятся и все может перевернуться. Мундиаль – это соревнование, в котором мало игр. Если повезет и команда выиграет две первые встречи на групповом этапе, она уже точно обеспечит себе участие в плей-офф. То есть практически все зависит от первого матча.