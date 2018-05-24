Агент: «Венгер готов забрать Головина в любой клуб»

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина в любую команду.

– Венгер активно интересовался Александром Головиным. Полузащитник ЦСКА еще может перейти к Эмери?

– Мне тоже эта тема интересна, все-таки Арсен два года следил за Головиным. Отношение Венгера к Саше более чем серьезное. «Арсенал» даже делал официальное предложение ЦСКА, но тогда получил отказ.

Я спрашивал Арсена, что будет дальше с этим трансфером. Он ответил, что не знает, но при этом готов забрать его в любой клуб, в котором дальше будет работать. Значит, Александр ему нравится. Но я не исключаю, что скаутская служба «Арсенала» доложит Эмери об этом игроке, и клуб снова сделает ЦСКА предложение. А сам Головин имеет большой шанс показать свой талант на чемпионате мира.

Ранее Варга заявил, что Венгер готов продолжить карьеру в России.