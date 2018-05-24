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    Агент: «Венгер готов забрать Головина в любой клуб»

    Футбольный агент Шандор Варга заявил, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина в любую команду.

    – Венгер активно интересовался Александром Головиным. Полузащитник ЦСКА еще может перейти к Эмери?

    – Мне тоже эта тема интересна, все-таки Арсен два года следил за Головиным. Отношение Венгера к Саше более чем серьезное. «Арсенал» даже делал официальное предложение ЦСКА, но тогда получил отказ.

    Я спрашивал Арсена, что будет дальше с этим трансфером. Он ответил, что не знает, но при этом готов забрать его в любой клуб, в котором дальше будет работать. Значит, Александр ему нравится. Но я не исключаю, что скаутская служба «Арсенала» доложит Эмери об этом игроке, и клуб снова сделает ЦСКА предложение. А сам Головин имеет большой шанс показать свой талант на чемпионате мира.

    Ранее Варга заявил, что Венгер готов продолжить карьеру в России.

    Источник: Sport24

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    24.05.2018 01:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 мая 2018, 11:13

      Саня не убегай!)) Хороших российских футболистов в клубах РФПЛ итак мало. А там и засидеться можно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:52

      смотря какой клуб будет у Венгера следующим и захочет ли туда пойти Головин.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 мая 2018, 10:47

      Головин перейдёт в Зенит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 мая 2018, 09:39

      Если Головин на ЧМ сыграет не хуже, чем в РФПЛ, то к концу лета его в армейском клубе не будет. Только вот у армейцев играть некому будет...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 09:18

      Если Венгер захочет поработать в России, то не ниже ТОП-5 нашего чемпионата.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 мая 2018, 07:50

      Как-то боязно за такой интерес Венгера, готового поработать в России...)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 мая 2018, 07:31

      только вот не любой клуб способен заплатить за Головина рыночную цену

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Masteralex 24 мая 2018, 09:11

      В такой клуб, не имеющий денег, Венгер не пойдёт.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 мая 2018, 04:25

      Надо Венгеру принять предложение ЦСКА стать тренером и тогда Головину никуда уходить не надо))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 24 мая 2018, 04:01

      Молодой перспективный игрок, довольно стабильно играет. Думаю его многие просматриваю. Другое дело где он сам хочет строить свою карьеру.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 03:25

      Стоящий товар на полке не залежится.

      6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Мары 24 мая 2018, 05:25

      Если цена ещё будет адекватной,

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > нейтральныйкакникто 24 мая 2018, 18:25

      Это точно.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > soccerfanivan 24 мая 2018, 18:25

      + :-))

      -1
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