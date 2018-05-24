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Агент: «Венгер готов забрать Головина в любой клуб»

24 мая 2018, 01:32
14

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина в любую команду.

– Венгер активно интересовался Александром Головиным. Полузащитник ЦСКА еще может перейти к Эмери?

– Мне тоже эта тема интересна, все-таки Арсен два года следил за Головиным. Отношение Венгера к Саше более чем серьезное. «Арсенал» даже делал официальное предложение ЦСКА, но тогда получил отказ.

Я спрашивал Арсена, что будет дальше с этим трансфером. Он ответил, что не знает, но при этом готов забрать его в любой клуб, в котором дальше будет работать. Значит, Александр ему нравится. Но я не исключаю, что скаутская служба «Арсенала» доложит Эмери об этом игроке, и клуб снова сделает ЦСКА предложение. А сам Головин имеет большой шанс показать свой талант на чемпионате мира.

Ранее Варга заявил, что Венгер готов продолжить карьеру в России.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Венгер Арсен
Комментарии (14)
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Мары
1527121540
Стоящий товар на полке не залежится.
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Ден71
1527123668
Молодой перспективный игрок, довольно стабильно играет. Думаю его многие просматриваю. Другое дело где он сам хочет строить свою карьеру.
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Superviser77
1527125139
Надо Венгеру принять предложение ЦСКА стать тренером и тогда Головину никуда уходить не надо))))
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Masteralex
1527136298
только вот не любой клуб способен заплатить за Головина рыночную цену
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VIPded
1527137434
Как-то боязно за такой интерес Венгера, готового поработать в России...)))
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zigbert
1527142714
Если Венгер захочет поработать в России, то не ниже ТОП-5 нашего чемпионата.
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Dominator777
1527143999
Если Головин на ЧМ сыграет не хуже, чем в РФПЛ, то к концу лета его в армейском клубе не будет. Только вот у армейцев играть некому будет...
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3a zenit
1527148055
Головин перейдёт в Зенит?
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OfaZavr
1527148356
смотря какой клуб будет у Венгера следующим и захочет ли туда пойти Головин.
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Артурка32
1527149600
Саня не убегай!)) Хороших российских футболистов в клубах РФПЛ итак мало. А там и засидеться можно
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