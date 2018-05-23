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    Агент: «Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России»

    Футбольный агент Шандор Варга заявил, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов продолжить карьеру в России.

    – Он с огромной симпатией относится и к Восточной Европе, и к России в частности. Арсен много раз высказывался, что Запад очень несправедливо относится к России – и речь не только о футболе. Так что у нашей страны есть друг в лице Венгера. Он с удовольствием бы поработал в России, о чем не раз мне говорил.

    – «Зенит», например, до сих пор без тренера.

    – Скажу лишь, что Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России.

    Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 года. Ранее сообщалось, что француз может возглавить «Эвертон».

    Источник: Sport24

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    23.05.2018 23:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 17:12

      венгер ну ты уже 1 клуб довел до того что щас еле еле даже выползли в ле !ну в зенит то конечно удачи тебе )))) физрук !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:42

      интересный вариант, очень хотелось бы взглянуть на его работу у нас.

      1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 24 мая 2018, 09:57

      Врать красиво и заливисто это профессия Шандора Варги. Чтобы попадать в СМИ, чтобы вспоминали о таком. Зачем СМИ ведутся на это? Бесплатно рекламируют...

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 24 мая 2018, 09:16

      Если у Зенита с итальянцем ничего не получиться, то Венгер-может навести порядок в команде.Но это маловероятно.Похоже в настоящий момент рассматривается только пара-Сари или Семак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 24 мая 2018, 09:11

      Неплохо

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 08:21

      С Россией у него в этом году пожалуй ничего не получится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 24 мая 2018, 06:45

      Увидел Арсенка в России клуб под названием Арсенал и навернулась по щеке старичка скупая мужская слеза.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 мая 2018, 06:27

      Тула

      0
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 24 мая 2018, 05:38

      Почему то вспомнил Манчини...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 24 мая 2018, 04:28

      Пушкари подписывайте!))

      3
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