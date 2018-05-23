Агент: «Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России»

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов продолжить карьеру в России.

– Он с огромной симпатией относится и к Восточной Европе, и к России в частности. Арсен много раз высказывался, что Запад очень несправедливо относится к России – и речь не только о футболе. Так что у нашей страны есть друг в лице Венгера. Он с удовольствием бы поработал в России, о чем не раз мне говорил.

– «Зенит», например, до сих пор без тренера.

– Скажу лишь, что Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 года. Ранее сообщалось, что француз может возглавить «Эвертон».