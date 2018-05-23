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  • Агент: «Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России»

Агент: «Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России»

23 мая 2018, 23:54
16

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов продолжить карьеру в России.

– Он с огромной симпатией относится и к Восточной Европе, и к России в частности. Арсен много раз высказывался, что Запад очень несправедливо относится к России – и речь не только о футболе. Так что у нашей страны есть друг в лице Венгера. Он с удовольствием бы поработал в России, о чем не раз мне говорил.

– «Зенит», например, до сих пор без тренера.

– Скажу лишь, что Венгер позитивно относится к идее продолжить карьеру в России.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 года. Ранее сообщалось, что француз может возглавить «Эвертон».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Венгер Арсен
Комментарии (16)
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кузнецов артем
1527109193
Подготавливают почву к тому чтоб сборную возглавил
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+50/-50
1527109757
А что ему остаётся? Европа вряд ли будет рисковать. Я имею ввиду клубы уровня Арсенала. А в Варегем или Лариссу он сам не пойдёт. Остаётся Россия.
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Bobafett
1527110900
После ЧМ, в сборную!)
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Павел Амурский
1527114905
Сколько можно придумывать небылицы?
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777+
1527117420
Из наших клубов либо ЦСКА, либо, что предпочтительней в Краснодар. Венгер и Галицкий любят играть в "долгую". Тем более в Краснодаре своя молодежь подрастает, а Венгер знает как с ними работать.....
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Tararambol
1527125302
Пушкари подписывайте!))
Ответить
Ловкий Бубен
1527129508
Почему то вспомнил Манчини...
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Caniggia
1527133543
Увидел Арсенка в России клуб под названием Арсенал и навернулась по щеке старичка скупая мужская слеза.
Ответить
zigbert
1527139265
С Россией у него в этом году пожалуй ничего не получится.
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OfaZavr
1527147731
интересный вариант, очень хотелось бы взглянуть на его работу у нас.
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