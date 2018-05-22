Аршавин четвертый раз за сезон вошел в символическую сборную тура чемпионата Казахстана

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вошел в символическую сборную 11-го тура Премьер-лиги Казахстана. Для россиянина это случилось в четвертый раз в текущем сезоне.

Символическая сборная 11-го тура казахстанской Премьер-лиги выглядит следующим образом: Дмитро Непогодов («Тобол»), Дмитрий Шомко («Астана»), Марин Аничич («Астана»), Милош Стаменкович («Иртыш»), Алдан Балтаев («Кайсар»), Сергей Кисляк («Иртыш»), Карлос Фонсека («Иртыш»), Павел Шабалин («Иртыш»), Марин Томасов («Астана»), Андрей Аршавин («Кайрат»), Адеринсола Эсеола («Акжайык»).

«Кайрат» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, отставая от лидирующей «Астаны» на четыре очка. В последнем матче против «Шахтера» (2:0) 36-летний Аршавин оформил две результативные передачи.