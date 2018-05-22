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    Аршавин четвертый раз за сезон вошел в символическую сборную тура чемпионата Казахстана

    Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вошел в символическую сборную 11-го тура Премьер-лиги Казахстана. Для россиянина это случилось в четвертый раз в текущем сезоне.

    Символическая сборная 11-го тура казахстанской Премьер-лиги выглядит следующим образом: Дмитро Непогодов («Тобол»), Дмитрий Шомко («Астана»), Марин Аничич («Астана»), Милош Стаменкович («Иртыш»), Алдан Балтаев («Кайсар»), Сергей Кисляк («Иртыш»), Карлос Фонсека («Иртыш»), Павел Шабалин («Иртыш»), Марин Томасов («Астана»), Андрей Аршавин («Кайрат»), Адеринсола Эсеола («Акжайык»).

    «Кайрат» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, отставая от лидирующей «Астаны» на четыре очка. В последнем матче против «Шахтера» (2:0) 36-летний Аршавин оформил две результативные передачи.

    Источник: Sports.kz

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    22.05.2018 10:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:52

      Молодец Андрей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      clozzi 22 мая 2018, 12:06

      В сборную срочно:)

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 мая 2018, 11:07

      Нынешней сборной Сергеич бы точно не помешал. Но.., наши ожидания - это наши...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 22 мая 2018, 10:52

      стабильность

      0
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