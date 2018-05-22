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    Наингголан: «Я единственный топ-футболист, который остался дома перед ЧМ-2018»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не знает истинных причин отсутствия своей фамилии в заявке сборной Бельгии на предстоящий в России чемпионат мира-2018.

    «Я стал обладателем нового мирового рекорда для книги Гиннеса. Я единственный топ-футболист, который остался дома перед чемпионатом мира-2018.

    Несколько дней назад Мартинес сказал, что хочет добиться баланса и выстроенной системы в сборной Бельгии. У меня никогда не было проблем с другими игроками. У меня никогда не было проблем с тактической игрой. Поэтому я не знаю, что он на самом деле имел в виду.

    Я всегда стремился быть в сборной. Но никогда не имел возможности проявить себя», – приводит слова футболиста VTM News.

    Ранее Наингголан объявил о завершении своей международной карьеры.

    Тренер Бельгии выбросил из сборной топ-игрока. Это скандал

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 07:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:36

      Об этом можно говорить только с сожалением.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 23 мая 2018, 02:00

      Не единственный! Икарди в Аргентине не заявили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 мая 2018, 21:53

      Думаю у Мартинеса есть основания не брать этого топ-клоуна на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 22 мая 2018, 13:38

      Топ футболист Наингголан? Не, не слышал.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 22 мая 2018, 12:23

      ТОП-игроки в "Роме" не играют

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 11:17

      Икарди тоже не поедет как Фабрегас и Мората, их тоже можно причислить к топ-игрокам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 мая 2018, 10:35

      Странное решение тренера! Парень то показывает отличный футбол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 мая 2018, 09:30

      Бельгиец конечно же не Топ ,куда себя зачислил (от скромности не забыл даже книгу Гиннеса)Он первый бельгиец ,который настолько "ТУП",что его нет в заявке

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 мая 2018, 09:14

      ну не переживай ты так, можете с Денисовым встретиться, бухнуть, он тоже так думает ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 22 мая 2018, 09:07

      а у нас, по известным причинам, все дома останутся, но ни одного ТОПа...

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