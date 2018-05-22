Наингголан: «Я единственный топ-футболист, который остался дома перед ЧМ-2018»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не знает истинных причин отсутствия своей фамилии в заявке сборной Бельгии на предстоящий в России чемпионат мира-2018.

«Я стал обладателем нового мирового рекорда для книги Гиннеса. Я единственный топ-футболист, который остался дома перед чемпионатом мира-2018.

Несколько дней назад Мартинес сказал, что хочет добиться баланса и выстроенной системы в сборной Бельгии. У меня никогда не было проблем с другими игроками. У меня никогда не было проблем с тактической игрой. Поэтому я не знаю, что он на самом деле имел в виду.

Я всегда стремился быть в сборной. Но никогда не имел возможности проявить себя», – приводит слова футболиста VTM News.

Ранее Наингголан объявил о завершении своей международной карьеры.

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