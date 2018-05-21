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    Смолов: «Меня удивило, что Черчесов не взял на ЧМ-2018 Глушакова и Комбарова»

    Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов выразил свое отношение к невызову в команду на чемпионат мира-2018 двух футболистов «Спартака»Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

    «Удивительным список сборной не стал. Приглашение Сергея Игнашевича стало приятным сюрпризом, потому что два основных центральных защитника травмированы. Присутствие Сергея в команде добавляет оптимизма. Это опытный игрок, у которого много турниров такого уровня за спиной.

    То, что не вызвали Глушакова с Комбаровым, — это да, удивило. Честно говоря, не ожидал такого», – сказал игрок.

    Чемпионат мира для сборной России начнется 14 июня.

    Источник: YouTube

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    21.05.2018 19:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 мая 2018, 02:08

      Федя, помолчи лучше, а то и тебя отцепит в последний момент

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      г.Онега 22 мая 2018, 01:02

      А еще по одному Габулов не уделяет что он вызван?

      0
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 22 мая 2018, 00:59

      А меня нет, меня удивило что Игнатьего, дальше сарказм Аршавина , Кержакова, Быстрова,Сычева,Торбинского, Березуцких ,кто там ещё какой-то Саенко был вроде толку от которого как от быка молока было

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 00:29

      Смолов: «Меня удивило, что Черчесов не взял на ЧМ-2018 Глушакова и Комбарова. С ними так весело кальян курить. Накуримся, бывало, и пошли анекдоты, в основном про баб»

      1
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 мая 2018, 23:24

      Нет центра защиты(Игнашевич не бежит уже) и нет опорника. Остается ждать-может быть Черчесов-стрик Хаттабыч?

      2
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      Рейтинг: +976

      г.Онега > val-berezko 22 мая 2018, 01:03

      Да не бежит ,тут Вася Березутцкий лучше бы подошёл ,хотя тоже уже не тот

      0
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 21 мая 2018, 23:12

      Короче-из группы х.. выйдем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 22:22

      Кто знает может еще чем удивит наш гордый тренер.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      adolf165 21 мая 2018, 21:21

      Хватит опубликовывать и засирать ленту тем, что говорят наши игрочишки беспонтовые, это вообще кому то интересно, я всегда мимо прохожу, когда вижу подобные высказывание бестолковые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 мая 2018, 20:43

      Значит,те кого взял вместо них - сильнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 20:21

      О сколько нам открытий чудных
      Готовит сын кавказских гор
      Отмазок мелких, глупых, нудных
      В стране расширит кругозор

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko > Мары 21 мая 2018, 23:25

      Хорошо сказано!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > val-berezko 22 мая 2018, 00:26

      Спасибо.

      -3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Мары 22 мая 2018, 00:29

      Неплохо, мне понравилось.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > prezent2017 22 мая 2018, 00:30

      Спасибо за доброе слово.

      -3
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