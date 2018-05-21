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  • Смолов: «Меня удивило, что Черчесов не взял на ЧМ-2018 Глушакова и Комбарова»

Смолов: «Меня удивило, что Черчесов не взял на ЧМ-2018 Глушакова и Комбарова»

21 мая 2018, 19:43
17

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов выразил свое отношение к невызову в команду на чемпионат мира-2018 двух футболистов «Спартака»Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

«Удивительным список сборной не стал. Приглашение Сергея Игнашевича стало приятным сюрпризом, потому что два основных центральных защитника травмированы. Присутствие Сергея в команде добавляет оптимизма. Это опытный игрок, у которого много турниров такого уровня за спиной.

То, что не вызвали Глушакова с Комбаровым, — это да, удивило. Честно говоря, не ожидал такого», – сказал игрок.

Чемпионат мира для сборной России начнется 14 июня.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Краснодар Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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OfaZavr
1526922342
и не тебя одного это удивило, но раз наш "тренер" так решил...
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Урия Гип
1526922572
Денисова не взял. Это более существенно.
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acer2003
1526923002
Сколько ещё удивлений,Фёдор,ожидает Вас на этом ЧМ ((
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Мары
1526923279
О сколько нам открытий чудных Готовит сын кавказских гор Отмазок мелких, глупых, нудных В стране расширит кругозор
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Бухбух
1526924612
Значит,те кого взял вместо них - сильнее.
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zigbert
1526930570
Кто знает может еще чем удивит наш гордый тренер.
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FlaMe2026
1526933555
Короче-из группы х.. выйдем!
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val-berezko
1526934261
Нет центра защиты(Игнашевич не бежит уже) и нет опорника. Остается ждать-может быть Черчесов-стрик Хаттабыч?
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prezent2017
1526938154
Смолов: «Меня удивило, что Черчесов не взял на ЧМ-2018 Глушакова и Комбарова. С ними так весело кальян курить. Накуримся, бывало, и пошли анекдоты, в основном про баб»
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арейская
1526944100
Федя, помолчи лучше, а то и тебя отцепит в последний момент
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