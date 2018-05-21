Смолов: «Меня удивило, что Черчесов не взял на ЧМ-2018 Глушакова и Комбарова»

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов выразил свое отношение к невызову в команду на чемпионат мира-2018 двух футболистов «Спартака» – Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

«Удивительным список сборной не стал. Приглашение Сергея Игнашевича стало приятным сюрпризом, потому что два основных центральных защитника травмированы. Присутствие Сергея в команде добавляет оптимизма. Это опытный игрок, у которого много турниров такого уровня за спиной.

То, что не вызвали Глушакова с Комбаровым, — это да, удивило. Честно говоря, не ожидал такого», – сказал игрок.

Чемпионат мира для сборной России начнется 14 июня.