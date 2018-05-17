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    Россия осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА. Саудовская Аравия – строчкой ниже

    ФИФА опубликовал обновленный рейтинг сборных.

    Сборная России осталась на 66-й строчке (493 очка). На первом месте находится Германия (1544), на втором – Бразилия (1384), на третьем – Бельгия (1346), на четвертом – Португалия (1306), на пятом – Аргентина (1254).

    Отметим, что Саудовская Аравия (соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира) поднялась на три строчки и сейчас занимает 67-е место в рейтинге с 462 очками. Сборная Уругвая идет 17-й (976), Египет – 46-м (636).

    Источник: ФИФА

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    17.05.2018 14:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 18:44

      УРААААА !!!!!! качать мудака и чечесова высоко подкинуть и разбежаться

      0
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 21:14

      Все верно, результаты нашей сборной мягко говоря ,не утешительные. Есть возможность сделать прорыв на ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 мая 2018, 18:08

      но после чемпионата точно, поправим положение выйдя из группы...)))

      0
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 18:04

      Гaвнoрейтинг. Швейцария, Польша, Тунис! ТУНИС КАРЛ! Слишком высоко.

      1
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 17 мая 2018, 16:14

      Что то мне подсказывает, что Суарес да Салах натянут жопы нашим "футболистам", и опустится сборная на место эдак 100-какое нибудь...

      4
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Vistavas 17 мая 2018, 17:28

      Причем на Заслуженное место!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 мая 2018, 14:40

      В первой сотне!!!Есть повод для гордости..Ай да Саламыч...Красавец! То ли еще будет..

      3
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 мая 2018, 14:28

      6 Швейцария, 14 Тунис, 30 Украина... вообще не понятно как они оказались на данн

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > STAFOR13 17 мая 2018, 14:29

      на данных местах, особенно последние, проиграли Мальте..

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > STAFOR13 17 мая 2018, 16:49

      Ну по любому США виноваты, это их происки

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 14:28

      Стасик скоро нашу сборную еще пониже опустит и с позором уйдёт!

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 мая 2018, 14:26

      надо заскринить, еще не скоро так высоко будем)))

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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 мая 2018, 14:25

      УЕФА? а что тут аравия делает?

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > absent32 17 мая 2018, 17:29

      Не тупи

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