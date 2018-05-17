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  • Россия осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА. Саудовская Аравия – строчкой ниже

Россия осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА. Саудовская Аравия – строчкой ниже

17 мая 2018, 14:13
18

ФИФА опубликовал обновленный рейтинг сборных.

Сборная России осталась на 66-й строчке (493 очка). На первом месте находится Германия (1544), на втором – Бразилия (1384), на третьем – Бельгия (1346), на четвертом – Португалия (1306), на пятом – Аргентина (1254).

Отметим, что Саудовская Аравия (соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира) поднялась на три строчки и сейчас занимает 67-е место в рейтинге с 462 очками. Сборная Уругвая идет 17-й (976), Египет – 46-м (636).

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Египет Уругвай
Комментарии (18)
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Shogun
1526555874
До Черчесова 31е с Черчесовым 66е, после ЧМ в районе 8й десятки будем и это самый тупой и гнилой тренер в истории сборной после Бышовца
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VVM1964
1526556322
Надеюсь , что достигли дна и дальше падать уже некуда .
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absent32
1526556417
надо заскринить, еще не скоро так высоко будем)))
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Федя Кабак
1526556516
Стасик скоро нашу сборную еще пониже опустит и с позором уйдёт!
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STAFOR13
1526556518
6 Швейцария, 14 Тунис, 30 Украина... вообще не понятно как они оказались на данн
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Чикомас
1526557248
В первой сотне!!!Есть повод для гордости..Ай да Саламыч...Красавец! То ли еще будет..
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Vistavas
1526562859
Что то мне подсказывает, что Суарес да Салах натянут жопы нашим "футболистам", и опустится сборная на место эдак 100-какое нибудь...
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Uruguay2018
1526569472
Гaвнoрейтинг. Швейцария, Польша, Тунис! ТУНИС КАРЛ! Слишком высоко.
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zigbert
1526580880
Все верно, результаты нашей сборной мягко говоря ,не утешительные. Есть возможность сделать прорыв на ЧМ.
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Полная Канистра
1526658246
УРААААА !!!!!! качать мудака и чечесова высоко подкинуть и разбежаться
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