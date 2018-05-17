Россия осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА. Саудовская Аравия – строчкой ниже

ФИФА опубликовал обновленный рейтинг сборных.

Сборная России осталась на 66-й строчке (493 очка). На первом месте находится Германия (1544), на втором – Бразилия (1384), на третьем – Бельгия (1346), на четвертом – Португалия (1306), на пятом – Аргентина (1254).

Отметим, что Саудовская Аравия (соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира) поднялась на три строчки и сейчас занимает 67-е место в рейтинге с 462 очками. Сборная Уругвая идет 17-й (976), Египет – 46-м (636).