Широков: «Сарри? Какой здравомыслящий человек пойдет из «Наполи» в «Зенит»?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мненеим о кандидатах на пост нового главого тренера «Зенита».

«Если Семак возглавит «Зенит», я думаю, что перед ним поставят задачу попасть в Лигу чемпионов. Сразу не скажут, чтобы он взял и выиграл РФПЛ. Даже Манчини остался бы в команде, если смог бы завоевать второе место.

Приход в команду Сарри? Я вообще не понимаю тех, кто об этом говорит. Какой здравомыслящий человек пойдет из второй команды Италии в «Зенит»? Его вот якобы рассматривает «Зенит», а он то сам знает об этом? Этот специалист наверняка будет востребован в Европе, где у него будут отличные варианты», – сказал Широков.

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