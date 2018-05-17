Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Сарри? Какой здравомыслящий человек пойдет из «Наполи» в «Зенит»?»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мненеим о кандидатах на пост нового главого тренера «Зенита».

    «Если Семак возглавит «Зенит», я думаю, что перед ним поставят задачу попасть в Лигу чемпионов. Сразу не скажут, чтобы он взял и выиграл РФПЛ. Даже Манчини остался бы в команде, если смог бы завоевать второе место.

    Приход в команду Сарри? Я вообще не понимаю тех, кто об этом говорит. Какой здравомыслящий человек пойдет из второй команды Италии в «Зенит»? Его вот якобы рассматривает «Зенит», а он то сам знает об этом? Этот специалист наверняка будет востребован в Европе, где у него будут отличные варианты», – сказал Широков.

    Орлов: «Совет директоров «Зенита» остался доволен встречей с Семаком»

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 мая 2018, 21:37

      Не слушаю ни кого -- жду результат !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 20:09

      Никто не думал что Манчини может оказаться в Зените.Как ни как тренер титулованный, но это произошло.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат > zigbert 17 мая 2018, 20:58

      Манчини пришел, когда сроки давности по покупке Халка и Витселя прошли, а их продажа дала Зениту возможность не нарушая ФФП купить игроков на 90 млн евро. Манчини собственно и пришел создавать новую команду, лично отбирая игроков. Когда сорвалась покупка Маноласа (из-за скачка курса рубля) он, как говорят, бился в истрике крича: Зачем я согласился? Сейчас у клуба Зенит возможности усилить команду на еще 90 млн евро нет. Поэтому никакой топ-тренер в Зенит не пойдет. Если не считать бывших топов (типа Хиддинка или Бенитеса).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 мая 2018, 20:02

      Я тоже так думаю. Накера козе баян?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 18:13

      если денег отвалят прилично как всегда то и Сарри придет и многие другие, есть маленький круг топ-тренеров которых даже большими деньгами не заманишь в России для них важнее другое, думаю Моуринью и Гвардиолу можно отнести к таким.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      avk78 17 мая 2018, 16:11

      Ты то пошёл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 17 мая 2018, 15:50

      Какой человек пойдёт из Наполи в Зенит ? ...человек который хочет перейти из Наполи в Зенит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 17 мая 2018, 14:11

      Смотря сколько предложат !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 17 мая 2018, 13:57

      Работа тренер - это всего лишь работа. Вопрос денег здесь на первом месте. Ну к примеру, вряд ли кто из здравомыслящих специалистов захочет стать председателем общероссийского профсоюза футболистов, или скажем советником министра спорта, вся суть работы которых заключается в поиске козявок в носу и почесывании седалищного нерва. Более бесполезной работы я не знаю. Ну может быть кроме работы охранника-вахтера в какой нибудь шараге. ....... Но ведь нашелся же тот, кому понравилась такая работа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 17 мая 2018, 13:52

      Пойдет,если скидку на газ сделают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 мая 2018, 13:50

      Под наших тренеров зарубежные игроки, особенно в Европе, не пойдут.Тут ещё зависит каковы задачи будут ставиться перед клубом.Если как выше написано попасть в КЧ, то в принципе с этой задачей и Семак должен справиться.Если что то серьёзней, то и тренер серьёзней нужен.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11