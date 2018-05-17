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  • Широков: «Сарри? Какой здравомыслящий человек пойдет из «Наполи» в «Зенит»?»

Широков: «Сарри? Какой здравомыслящий человек пойдет из «Наполи» в «Зенит»?»

17 мая 2018, 12:10
23

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мненеим о кандидатах на пост нового главого тренера «Зенита».

«Если Семак возглавит «Зенит», я думаю, что перед ним поставят задачу попасть в Лигу чемпионов. Сразу не скажут, чтобы он взял и выиграл РФПЛ. Даже Манчини остался бы в команде, если смог бы завоевать второе место.

Приход в команду Сарри? Я вообще не понимаю тех, кто об этом говорит. Какой здравомыслящий человек пойдет из второй команды Италии в «Зенит»? Его вот якобы рассматривает «Зенит», а он то сам знает об этом? Этот специалист наверняка будет востребован в Европе, где у него будут отличные варианты», – сказал Широков.

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Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Широков Роман Сарри Маурицио
Комментарии (23)
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bset
1526548354
Если деньги интересны, а не спортивные результаты, то почему бы и нет. Все-таки тут еврокубки, а Китай - это совсем экзотика. Но Сарри не похож на человека, которому деньги важнее. Так что согласен - не пойдет.
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DOCTOR PENALTY
1526548820
Выходит, Манчини полоумный, и Адвокат, и Луческу???
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Боцман59rus
1526549025
можешь дома сидеть епта плеать - в италии ,,, (с) Р Широков xd
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Чикомас
1526549364
Широкова не люблю. Но тут он прав. Адвакат уже был и показал что может...Или Сергей Богданыч. Только не душить его сразу, дать поработать. Вон Гончаренко и без бабок и без состава, как то барахтается...
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Alemann
1526551721
Смотря сколько бабла предложат.
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VVM1964
1526552295
" Пациент скорее жив , чем мертв "
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BAIv
1526552453
Семака в Зенит ! результат лучше будет и затраты меньше, если только там откаты не на первом месте
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Мары
1526554241
Под наших тренеров зарубежные игроки, особенно в Европе, не пойдут.Тут ещё зависит каковы задачи будут ставиться перед клубом.Если как выше написано попасть в КЧ, то в принципе с этой задачей и Семак должен справиться.Если что то серьёзней, то и тренер серьёзней нужен.
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OfaZavr
1526570027
если денег отвалят прилично как всегда то и Сарри придет и многие другие, есть маленький круг топ-тренеров которых даже большими деньгами не заманишь в России для них важнее другое, думаю Моуринью и Гвардиолу можно отнести к таким.
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zigbert
1526576983
Никто не думал что Манчини может оказаться в Зените.Как ни как тренер титулованный, но это произошло.
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