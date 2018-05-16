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    Орлов: «Совет директоров «Зенита» остался доволен встречей с Семаком»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о состоявшейся встрече совета директоров санкт-петербургского «Зенита» с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком, который, как писал ранее «Бомбардир», может вернуться на работу в стан сине-бело-голубых.

    «На совете директоров с участием Алексея Миллера Семаку задавали вопросы, кто ему нужен из аренды, каким видит будущее команды, кто должен быть в штабе, взаимоотношения. По моим данным, ответы Семака понравились «Зениту».

    Считаю, что надо дать Семаку карт-бланш. Если он справится, то у нас удвоится количество болельщиков. Немало людей отвернулись от «Зенита» из-за этой чехарды и ставки на иностранцев. Я склоняюсь к варианту с Семаком. Надо рисковать», – считает комментатор.

    «Зенит» финишировал в РФПЛ пятым.

    Источник: «ВКонтакте»

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    16.05.2018 00:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 16 мая 2018, 18:38

      К сожалению, назначение Семака маловероятно

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 16 мая 2018, 12:31

      Мы все очень надеемся, что все таки - Семак!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 мая 2018, 11:43

      а если пойдут неудачи ведь это будет обязательно ты же его первым обсеришь тебе же орлов не привыкать этим заниматся. Господи!! когда же ты исчезнешь лети ты же птица да подальше

      5
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 16 мая 2018, 11:22

      Из аренды вернуть всех, кроме предателей.

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > lotsman 16 мая 2018, 11:34

      предатели - это Фурсенко и ко...Все остальные футболисты ..Плохая привычка искать предателей в своём отечестве ..Виноваты типа все кроме нас ...мы это уже проходили и проходим при Вовочке ...хватит..

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Путник 13 16 мая 2018, 20:50

      Предатель, он в любой стране, предатель. Это тот, кто вонзает нож в спину своему. Находясь в аренде, заплатить деньги, за то, чтобы лишить СВОЙ клуб, СВОИХ болельщиков, лиги Чемпионов, отобрав у них пять очков.

      -1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > mamba9090909 17 мая 2018, 20:26

      Если бы клуб его в аренду не сослал, то он бы очки эти для клуба зарабатывал. Аренда Дзюбы-ошибка клуба. А если бы Артем эти голы в арсенале не забивал(в том числе Зениту) то летом бы Зенит однозначно перестал быть его командой и просто бы его слил. Касательно путевки в ЛЧ ее слили гораздо раньше чем в матче с Арсеналом, бездарно теряя очки до и после перерыва.

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Gek Dement 18 мая 2018, 07:24

      Если БЫ, да КАБЫ. За последний сезон в Зените, 24 игры, Дзюба забил ДВА гола, Шатов, в последних 41 игре, забил ЧЕТЫРЕ. Их что, и дальше надо было держать в Зените? Вот им и дали возможность повысить игровой потенциал, вместо сидения на скамье. А им нравилось ходить пешком по полю и получать хорошие бабки. Им плевать на команду, на болельщиков, им собственные амбиции дороже, чем коллективные. А это чистой воды предательство.

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      Gek Dement > mamba9090909 18 мая 2018, 10:44

      Это всё блаблабла, до этого он несколько сезонов прекрасно забивал по 20+ за сезон. Дело не в Дзюбе. У Манчини и Заболотный не забивал, просто он выстраивал игру не под форвардов такого типа, но это не проблема Дзюбы, это проблема тренера, что потенциал игроков не раскрывал полностью. По поводу повышения игрового потенциала он пошел в Арсенал и повысил его, собственно и показал хочется надеятся руководству Зенита, что Манчини сидел не на своем месте. Если уж искать в этой ситуации предателей, то я бы лучше назвал ими тех кто сливает своих лучших игроков в другие клубы и в аренду (продажа Жулиано летом и уход Данни в Славию в эту же кучу поместить следует).

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Gek Dement 19 мая 2018, 15:59

      Кому он показал? Манчини? Да плевал Манчини на его показы. Он уже в солнечной Италии. Показывать и доказывать надо во всех играх. Но он и Шатов, решили доказывать именно лишив СВОЙ клуб, и наплевав на СВОИХ болельщиков. Доказывайте в играх против других команд. Так нет, надо было ЗАПЛАТИТЬ, чтобы выйти именно против своего клуба.

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      Gek Dement > mamba9090909 19 мая 2018, 21:40

      "показал хочется надеятся руководству Зенита, что Манчини сидел не на своем месте"(с) читать не умеешь?) да, надо было выходить и забивать, вообще считаю практику запрета выходить против своих клубов вредной. он во всех играх и доказывал, только если ты условного вратаря поставишь в центр нападения толку будет мало, схемы и правильное использование игроков прерогатива тренера. касательно того что он ЗЕнит чего-то лишил... так нечего ЗЕниту с такой игрой в этом году делать в ЛЧ, не заслужили, по делу. и дело тут не в Дзюбе и не в Шатове. если ты этого не понимаешь ты глуп, извини.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 мая 2018, 09:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюбу и Шатова из аренды не брать! Брать надо своих - Евсеева, Обухова, Ильина и пр.

      -5
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 09:02

      Если Зениту понравились ответы Семака, то в чем встало дело?

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 08:53

      а через пол года Орлов запоет как попугай не нужен нам Семак не нужен он не справился он не оправдал высокое доверие

      8
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 16 мая 2018, 08:10

      От своей команды отвернулись те, кто к ней и раньше спиной стояли. Это не болельщики, а пришлые и ушлые.

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 мая 2018, 07:45

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      Брехло в маразме.

      -5
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 мая 2018, 07:04

      Семака по отчеству в 25 начали называть, капитанил во всех клубах и был лидером в каждой раздевалке.. С Зенитом на выезде Боруссию обыгрывал, с Уфой проявил себя.. Тут и думать нечего надо приглашать!

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