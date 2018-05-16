Орлов: «Совет директоров «Зенита» остался доволен встречей с Семаком»

Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о состоявшейся встрече совета директоров санкт-петербургского «Зенита» с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком, который, как писал ранее «Бомбардир», может вернуться на работу в стан сине-бело-голубых.

«На совете директоров с участием Алексея Миллера Семаку задавали вопросы, кто ему нужен из аренды, каким видит будущее команды, кто должен быть в штабе, взаимоотношения. По моим данным, ответы Семака понравились «Зениту».

Считаю, что надо дать Семаку карт-бланш. Если он справится, то у нас удвоится количество болельщиков. Немало людей отвернулись от «Зенита» из-за этой чехарды и ставки на иностранцев. Я склоняюсь к варианту с Семаком. Надо рисковать», – считает комментатор.

«Зенит» финишировал в РФПЛ пятым.