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  • Орлов: «Совет директоров «Зенита» остался доволен встречей с Семаком»

Орлов: «Совет директоров «Зенита» остался доволен встречей с Семаком»

16 мая 2018, 00:53
20

Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о состоявшейся встрече совета директоров санкт-петербургского «Зенита» с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком, который, как писал ранее «Бомбардир», может вернуться на работу в стан сине-бело-голубых.

«На совете директоров с участием Алексея Миллера Семаку задавали вопросы, кто ему нужен из аренды, каким видит будущее команды, кто должен быть в штабе, взаимоотношения. По моим данным, ответы Семака понравились «Зениту».

Считаю, что надо дать Семаку карт-бланш. Если он справится, то у нас удвоится количество болельщиков. Немало людей отвернулись от «Зенита» из-за этой чехарды и ставки на иностранцев. Я склоняюсь к варианту с Семаком. Надо рисковать», – считает комментатор.

«Зенит» финишировал в РФПЛ пятым.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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1526422995
Совет директоров «Зенита» остался доволен встречей не только с Семаком, но и с другими кандидатами. Всем были заданы вопросы и варианты ответов на них.
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RotBerg
1526443496
Семака по отчеству в 25 начали называть, капитанил во всех клубах и был лидером в каждой раздевалке.. С Зенитом на выезде Боруссию обыгрывал, с Уфой проявил себя.. Тут и думать нечего надо приглашать!
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anatolich72
1526445924
Брехло в маразме.
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neveldomha
1526447415
От своей команды отвернулись те, кто к ней и раньше спиной стояли. Это не болельщики, а пришлые и ушлые.
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Garrincha58
1526449996
а через пол года Орлов запоет как попугай не нужен нам Семак не нужен он не справился он не оправдал высокое доверие
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zigbert
1526450565
Если Зениту понравились ответы Семака, то в чем встало дело?
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prezent2017
1526452025
Дзюбу и Шатова из аренды не брать! Брать надо своих - Евсеева, Обухова, Ильина и пр.
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lotsman
1526458973
Из аренды вернуть всех, кроме предателей.
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Полная Канистра
1526460216
а если пойдут неудачи ведь это будет обязательно ты же его первым обсеришь тебе же орлов не привыкать этим заниматся. Господи!! когда же ты исчезнешь лети ты же птица да подальше
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artydoc
1526463114
Мы все очень надеемся, что все таки - Семак!
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