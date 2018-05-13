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    Малафеев: «Сарри и Семак входят в список из пяти тренеров для «Зенита»

    Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что Сергей Семак («Уфа») и Маурицио Сарри («Наполи») могут возглавить петербургский клуб.

    «Сергей Семак и Маурицио Сарри входят в список из пяти тренеров, претендующих на пост главного тренера «Зенита». Остальных кандидатов узнаете уже сегодня», – сказал Малафеев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2018 14:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +393

      victosha 13 мая 2018, 18:02

      Хочу вспомнить последнего русского главного тренера в Зените. Пока не получается.

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 13 мая 2018, 17:41

      На мой взгляд, никакого Сарри не надо. И пяти кандидатов не надо. Голосую за Сергея Богданыча.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      аарон 13 мая 2018, 16:07

      Пусть будет Сергей Богданович

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 мая 2018, 14:56

      5 тренеров для Зенита....Гвардиола,Моуринью,Зидан,Симеоне,Аллегри....хаха...)

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 13 мая 2018, 14:53

      Настали времена, когда каждый постарается внести "свои 5 копеек" в осведомлённость по списку претендентов...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > insider_retro 13 мая 2018, 14:54

      При этом говоря что это 100% инсайдерская инфа....)))

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