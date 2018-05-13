Малафеев: «Сарри и Семак входят в список из пяти тренеров для «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что Сергей Семак («Уфа») и Маурицио Сарри («Наполи») могут возглавить петербургский клуб.

«Сергей Семак и Маурицио Сарри входят в список из пяти тренеров, претендующих на пост главного тренера «Зенита». Остальных кандидатов узнаете уже сегодня», – сказал Малафеев.

Ранее «Зенит» расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини.

Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят