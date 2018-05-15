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  • Ловчев: «Игнашевич в сборной России не просто для обстановки. Он еще сыграет»

Ловчев: «Игнашевич в сборной России не просто для обстановки. Он еще сыграет»

15 мая 2018, 10:09
5

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев положительно отреагировал на решение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича вернуться в сборную России перед стартом ЧМ-2018.

«Опять вспоминаю историю, как на чемпионат мира в 1970-м вместо травмированных вратаря Евгения Рудакова и полузащитника Виктора Папаева взяли Льва Ивановича Яшина и Славу Метревели. Они уже не играли на своем прежнем уровне, были возрастными футболистами. Но они были теми, кто объединял нас всех, к кому прислушивались.

Вот почему мне кажется приглашение Игнашевича в сборную России правильным. Уверен, он не хуже защитников, которые моложе и вызваны в команду раньше. В понедельник вечером я был в прямом эфире на радио с Гаджи Гаджиевым. Он правильную вещь сказал: при схеме в три защитника важно, чтобы фланговые были побыстрее центра, а он – сейчас мы про Игнашевича – компенсирует все пониманием игры, тактикой.

И в данном случае Игнашевич в сборной России не просто для обстановки. Уверен, Сергей еще сыграет. Честь и хвала Игнашевичу, что он согласился на это предложение. Иначе на кого еще из защитников Черчесову стоило рассчитывать после травмы Камболова? Нужен был опытный человек. Игнашевич провел столько международных игр! Да больше и нет никого. В том числе и поэтому к Сергею обратились.

Насколько понимаю, и с братьями Березуцкими был разговор. Те отказались. Что ж, все идет к тому, что они вовсе заканчивают с футболом…» – считает Ловчев.

Напомним, в заявке россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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polt
1526372593
Есть еще Аршавин, Павлюченков....
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1526373798
Подставился Серёга. Опять на него всех собак повесят.
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nemolod
1526383475
Не удивлюсь,если через пару недель в сборную вернутся 2-3 ветерана на позицию обороны,которая сейчас является самой уязвимой-ведь надежная игра в обороне без опытных защитников невозможна! Играть в обороне и от обороны - это тактика требующего мастерства,где в условиях постоянного прессинга соперника нужно не просто сыграть на отбой (как некоторые считают),но и за короткие секунды оценить ситуацию и грамотно сделать передачу своему игроку,при этом игроки обороны и вратарь должны понимать друг друга,а Сергей - это как раз хорошо умеет-желаю ему удачи!
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zigbert
1526408222
Игра покажет кто был прав.
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