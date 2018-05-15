Ловчев: «Игнашевич в сборной России не просто для обстановки. Он еще сыграет»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев положительно отреагировал на решение защитника ЦСКА Сергея Игнашевича вернуться в сборную России перед стартом ЧМ-2018.

«Опять вспоминаю историю, как на чемпионат мира в 1970-м вместо травмированных вратаря Евгения Рудакова и полузащитника Виктора Папаева взяли Льва Ивановича Яшина и Славу Метревели. Они уже не играли на своем прежнем уровне, были возрастными футболистами. Но они были теми, кто объединял нас всех, к кому прислушивались.

Вот почему мне кажется приглашение Игнашевича в сборную России правильным. Уверен, он не хуже защитников, которые моложе и вызваны в команду раньше. В понедельник вечером я был в прямом эфире на радио с Гаджи Гаджиевым. Он правильную вещь сказал: при схеме в три защитника важно, чтобы фланговые были побыстрее центра, а он – сейчас мы про Игнашевича – компенсирует все пониманием игры, тактикой.

И в данном случае Игнашевич в сборной России не просто для обстановки. Уверен, Сергей еще сыграет. Честь и хвала Игнашевичу, что он согласился на это предложение. Иначе на кого еще из защитников Черчесову стоило рассчитывать после травмы Камболова? Нужен был опытный человек. Игнашевич провел столько международных игр! Да больше и нет никого. В том числе и поэтому к Сергею обратились.

Насколько понимаю, и с братьями Березуцкими был разговор. Те отказались. Что ж, все идет к тому, что они вовсе заканчивают с футболом…» – считает Ловчев.

Напомним, в заявке россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.