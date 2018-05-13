Гончаренко – о продлении контрактов с Березуцкими и Игнашевичем: «Существующий 15 лет костяк, скорее всего, распадется»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с продлением контрактов с ветеранами клуба – Алексеем Березуцким, Василием Березуцким и Сергеем Игнашевичем.

«Ведем переговоры с Березуцкими, Игнашевичем и другими футболистами. Через какое-то время наступит ясность, и все объявим. Скорее всего, костяк, существующий вот уже лет 15, распадется», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».

Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, Алексей Березуцкий – с 2001, Василий Березуцкий – с 2002.