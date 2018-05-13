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    Гончаренко – о продлении контрактов с Березуцкими и Игнашевичем: «Существующий 15 лет костяк, скорее всего, распадется»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с продлением контрактов с ветеранами клуба – Алексеем Березуцким, Василием Березуцким и Сергеем Игнашевичем.

    «Ведем переговоры с Березуцкими, Игнашевичем и другими футболистами. Через какое-то время наступит ясность, и все объявим. Скорее всего, костяк, существующий вот уже лет 15, распадется», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».

    Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, Алексей Березуцкий – с 2001, Василий Березуцкий – с 2002.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 16:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 мая 2018, 18:40

      да ладно Березам то ломаться, ну ладно Игнаша понять можно, а тут опять группа в ЛЧ, можно и по пешеходить, как будто там их кто то снизу прям подпирает, там же за спиной никого. Васин? ну чутка получше Кутепова, но оба фееричные косячники.

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 мая 2018, 18:04

      писецц) игнащ, березы, верблум.. и цска уплывет 1-19

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 13 мая 2018, 16:59

      Игнаша в тренерский штаб ...Братья могут год погонять еще...

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 мая 2018, 16:43

      цска выжимают максимум из имеющегося игрового ресурса...в отличии от зенита или Спартака...

      2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 13 мая 2018, 16:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еще бы тренера поменять...

      -8
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      Рейтинг: +24996

      bset > maratagliulin 13 мая 2018, 17:09

      Был бы Слуцкий - я бы прошел мимо. А про Гончаренко вообще ничего не говори. Тренер - топ.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 13 мая 2018, 16:34

      Пора бы

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 13 мая 2018, 16:27

      в этом году многим обновлять составы придётся

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 13 мая 2018, 16:20

      Очевидность с великой вероятность и настораживающим будующим!..

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 мая 2018, 16:20

      Что поделать, рано или поздно это должно было случится.

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 мая 2018, 16:16

      Да пора бы уже. Гинер, готовь уже кошель на новые трансферы. И так 12 лямов за ЛЧ отвалится

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Lester84 13 мая 2018, 16:38

      Чужие деньги не считай, руководство ПФК ЦСКА само
      лучше знает на что нужно тратить деньги и сколько.

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