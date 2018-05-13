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  • Гончаренко – о продлении контрактов с Березуцкими и Игнашевичем: «Существующий 15 лет костяк, скорее всего, распадется»

Гончаренко – о продлении контрактов с Березуцкими и Игнашевичем: «Существующий 15 лет костяк, скорее всего, распадется»

13 мая 2018, 16:13
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с продлением контрактов с ветеранами клуба – Алексеем Березуцким, Василием Березуцким и Сергеем Игнашевичем.

«Ведем переговоры с Березуцкими, Игнашевичем и другими футболистами. Через какое-то время наступит ясность, и все объявим. Скорее всего, костяк, существующий вот уже лет 15, распадется», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».

Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, Алексей Березуцкий – с 2001, Василий Березуцкий – с 2002.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Lester84
1526217412
Да пора бы уже. Гинер, готовь уже кошель на новые трансферы. И так 12 лямов за ЛЧ отвалится
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BRO_football
1526217636
Что поделать, рано или поздно это должно было случится.
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insider_retro
1526217659
Очевидность с великой вероятность и настораживающим будующим!..
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belarus-gomel
1526218044
в этом году многим обновлять составы придётся
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Urry
1526218445
Пора бы
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maratagliulin
1526218508
Еще бы тренера поменять...
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SPACE TRUCKIN
1526219038
цска выжимают максимум из имеющегося игрового ресурса...в отличии от зенита или Спартака...
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каа
1526219966
Игнаша в тренерский штаб ...Братья могут год погонять еще...
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policepnz
1526223878
писецц) игнащ, березы, верблум.. и цска уплывет 1-19
Ответить
FanatSerj
1526226038
да ладно Березам то ломаться, ну ладно Игнаша понять можно, а тут опять группа в ЛЧ, можно и по пешеходить, как будто там их кто то снизу прям подпирает, там же за спиной никого. Васин? ну чутка получше Кутепова, но оба фееричные косячники.
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