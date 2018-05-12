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  • Арустамян: «Адвокат и Михайлович ждут звонка из «Зенита». Но они не фавориты. Дюков очень хочет видеть в клубе Сарри»

Арустамян: «Адвокат и Михайлович ждут звонка из «Зенита». Но они не фавориты. Дюков очень хочет видеть в клубе Сарри»

12 мая 2018, 17:12
28

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян из своих источников сообщил имена претендентов на пост главного тренера «Зенита». Ранее стало известно, что петербургский клуб рассматривает кандидатуры пяти специалистов.

«Накануне коллега Черданцев рассказал о списке из пяти кандидатов на пост тренера Зенита.

Два компетентных источника мне подтвердили четыре фамилии: Семак, Сарри, Адвокат, Михайлович. По пятому кандидату есть расхождения: один источник говорит, что им станет Божович, другой – Анчелотти. Я скорее верю второму. Но дело даже не в этом. Все эти фамилии так или иначе всплывали в СМИ последние пару месяцев.

Важно другое: в понедельник-вторник будет большая и очень серьезная встреча главных руководителей «Зенита», где и будет принято решение по главному тренеру.

Допустим, список – Семак, Сарри, Адвокат, Михайлович, Анчелотти. Но это отнюдь не означает, что со всеми кандидатами согласованы контракты и они сидят и ждут звонка из Санкт-Петербурга. Точнее, двое точно ждут – Адвокат и Михайлович, но они как раз не фавориты.

Сарри очень хочет видеть в «Зените» Александр Дюков, собственно это именно его инициатива. С Маурицио уже был разговор, но помимо «Зенита» Сарри еще внимательно изучает «Челси», да и сам «Наполи» хочет его сохранить. Сарри сам раздумывает о своем будущем и, как мне кажется, вряд ли для него «Зенит» – очевидный вариант. Но если главные руководители «Зенита» одобрят Сарри, то, видимо, в бой пойдет тяжелая артиллерия, чтобы убедить итальянца выбрать все же «Зенит». За Сарри говорит его тренерское мастерство и игра «Наполи» в последние два года.

Другой итальянец Анчелотти вообще пока выглядит наиболее виртуальным вариантом и неприлично дорогим. Не думаю, что его выберет «Зенит», и тем более не думаю, что Карло поедет в Россию.

Семак в этой ситуации кажется наиболее реальным и компромиссным кандидатом.

Но многое зависит и от того, кто будет управлять «Зенитом» в следующем сезоне. Здесь тоже есть определенная интрига», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Зенит Адвокат Дик Анчелотти Карло Божович Миодраг Михайлович Синиша Семак Сергей Сарри Маурицио Арустамян Нобель
Комментарии (28)
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deinego77@yandex.ru
1526134626
Арустамян просто кладезь информации!!!! И где он её получает? Информаторы... источники... прям ФСБ!
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kykyi
1526136039
Эти гопники думают, что они могут всех купить за деньги, ну-ну.
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APchelov
1526137405
Во, сколько желающих! В самую пору устроить между ними аукцион. Кто больше заплатит, того и брать
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baden69
1526140924
Сарри был бы неплохим вариантом, но лучше все же Семак, хотя Богданычу при нынешнем руководстве Зенита не светит это место, да и сам он при нынешних руководителях вряд ли пойдет.
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oyabun
1526142632
Неважно кто из тренеров придет. Кто бы ни пришел, под него снова, следуя славной зенитовской традиции, начнут пачками скупать футболистов всюду, куда только дотянутся загребущие Газпромовские ручонки. Придется подзакупить также новые лавочки для толпы свежекупленных российских рекрутов-футболистов "мечтающих играть (читай получать безумную зарплату) в Великом клубе".
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3a zenit
1526143079
спасибо болельщикам других клубов что вы так переживаете за Зенит больше чем за свои клубы))Зенит народная команда,этот клуб больше обсуждают чем какой-то Спартак,даже ваше любое фи даёт + в копилку популярности клуба.
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OfaZavr
1526146376
разговоры будут теперь ходить всякие и правду отыскать среди массы сплетен и вымысла непросто.
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zigbert
1526148863
Переговоры наверняка ведутся со всеми кандидатами и пока трудно определить под чьим чутким руководством будет играть команда.
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Вомбат
1526149525
Это тот Арустамян, который накануне назначения Карреры всех радостно оповещал о сумме и длительности контракта Спартака с Бердыевым?
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ARSteven89
1526150599
Ну только если Маурицио Сарри покурит что-то иное в своих сигаретах, только тогда он решит променять Неаполь и Лигу Чемпионов на "Зенит" в Лиге Европы, да и при наличии вариантов работы в АПЛ...
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