Арустамян: «Адвокат и Михайлович ждут звонка из «Зенита». Но они не фавориты. Дюков очень хочет видеть в клубе Сарри»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян из своих источников сообщил имена претендентов на пост главного тренера «Зенита». Ранее стало известно, что петербургский клуб рассматривает кандидатуры пяти специалистов.

«Накануне коллега Черданцев рассказал о списке из пяти кандидатов на пост тренера Зенита.

Два компетентных источника мне подтвердили четыре фамилии: Семак, Сарри, Адвокат, Михайлович. По пятому кандидату есть расхождения: один источник говорит, что им станет Божович, другой – Анчелотти. Я скорее верю второму. Но дело даже не в этом. Все эти фамилии так или иначе всплывали в СМИ последние пару месяцев.

Важно другое: в понедельник-вторник будет большая и очень серьезная встреча главных руководителей «Зенита», где и будет принято решение по главному тренеру.

Допустим, список – Семак, Сарри, Адвокат, Михайлович, Анчелотти. Но это отнюдь не означает, что со всеми кандидатами согласованы контракты и они сидят и ждут звонка из Санкт-Петербурга. Точнее, двое точно ждут – Адвокат и Михайлович, но они как раз не фавориты.

Сарри очень хочет видеть в «Зените» Александр Дюков, собственно это именно его инициатива. С Маурицио уже был разговор, но помимо «Зенита» Сарри еще внимательно изучает «Челси», да и сам «Наполи» хочет его сохранить. Сарри сам раздумывает о своем будущем и, как мне кажется, вряд ли для него «Зенит» – очевидный вариант. Но если главные руководители «Зенита» одобрят Сарри, то, видимо, в бой пойдет тяжелая артиллерия, чтобы убедить итальянца выбрать все же «Зенит». За Сарри говорит его тренерское мастерство и игра «Наполи» в последние два года.

Другой итальянец Анчелотти вообще пока выглядит наиболее виртуальным вариантом и неприлично дорогим. Не думаю, что его выберет «Зенит», и тем более не думаю, что Карло поедет в Россию.

Семак в этой ситуации кажется наиболее реальным и компромиссным кандидатом.

Но многое зависит и от того, кто будет управлять «Зенитом» в следующем сезоне. Здесь тоже есть определенная интрига», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.