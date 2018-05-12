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    Арустамян: «Адвокат и Михайлович ждут звонка из «Зенита». Но они не фавориты. Дюков очень хочет видеть в клубе Сарри»

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян из своих источников сообщил имена претендентов на пост главного тренера «Зенита». Ранее стало известно, что петербургский клуб рассматривает кандидатуры пяти специалистов.

    «Накануне коллега Черданцев рассказал о списке из пяти кандидатов на пост тренера Зенита.

    Два компетентных источника мне подтвердили четыре фамилии: Семак, Сарри, Адвокат, Михайлович. По пятому кандидату есть расхождения: один источник говорит, что им станет Божович, другой – Анчелотти. Я скорее верю второму. Но дело даже не в этом. Все эти фамилии так или иначе всплывали в СМИ последние пару месяцев.

    Важно другое: в понедельник-вторник будет большая и очень серьезная встреча главных руководителей «Зенита», где и будет принято решение по главному тренеру.

    Допустим, список – Семак, Сарри, Адвокат, Михайлович, Анчелотти. Но это отнюдь не означает, что со всеми кандидатами согласованы контракты и они сидят и ждут звонка из Санкт-Петербурга. Точнее, двое точно ждут – Адвокат и Михайлович, но они как раз не фавориты.

    Сарри очень хочет видеть в «Зените» Александр Дюков, собственно это именно его инициатива. С Маурицио уже был разговор, но помимо «Зенита» Сарри еще внимательно изучает «Челси», да и сам «Наполи» хочет его сохранить. Сарри сам раздумывает о своем будущем и, как мне кажется, вряд ли для него «Зенит» – очевидный вариант. Но если главные руководители «Зенита» одобрят Сарри, то, видимо, в бой пойдет тяжелая артиллерия, чтобы убедить итальянца выбрать все же «Зенит». За Сарри говорит его тренерское мастерство и игра «Наполи» в последние два года.

    Другой итальянец Анчелотти вообще пока выглядит наиболее виртуальным вариантом и неприлично дорогим. Не думаю, что его выберет «Зенит», и тем более не думаю, что Карло поедет в Россию.

    Семак в этой ситуации кажется наиболее реальным и компромиссным кандидатом.

    Но многое зависит и от того, кто будет управлять «Зенитом» в следующем сезоне. Здесь тоже есть определенная интрига», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    12.05.2018 17:12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 12 мая 2018, 21:43

      Ну только если Маурицио Сарри покурит что-то иное в своих сигаретах, только тогда он решит променять Неаполь и Лигу Чемпионов на "Зенит" в Лиге Европы, да и при наличии вариантов работы в АПЛ...

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 12 мая 2018, 21:25

      Это тот Арустамян, который накануне назначения Карреры всех радостно оповещал о сумме и длительности контракта Спартака с Бердыевым?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Вомбат 12 мая 2018, 21:36

      да именно этот пи з да б ол,а что?

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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:14

      Переговоры наверняка ведутся со всеми кандидатами и пока трудно определить под чьим чутким руководством будет играть команда.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 мая 2018, 21:13

      Для Семака больше подошел бы Краснодар. Там руководство адекватное... А в Зенит лучше Адвоката. Он со своей подленькой и алчной душенкой хорошо подходит...
      Ну а хотите идеальный вариант - подпишите Кучука...

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 12 мая 2018, 20:54

      Если руководители Зенита вырулят Сарри,им просто цены не будет,но что то я очень сомневаюсь что Сарри поедет в Россию. Но если все таки это произойдёт то он по настоящему сильных игроков привезёт с собой!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:32

      разговоры будут теперь ходить всякие и правду отыскать среди массы сплетен и вымысла непросто.

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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 12 мая 2018, 19:55

      Даешь Семака !!!!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 мая 2018, 19:37

      спасибо болельщикам других клубов что вы так переживаете за Зенит больше чем за свои клубы))Зенит народная команда,этот клуб больше обсуждают чем какой-то Спартак,даже ваше любое фи даёт + в копилку популярности клуба.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > 3a zenit 12 мая 2018, 20:10

      еще один упоротый - проснись, у вас клуб в жопе, а ты все в сторону спартака косишься и ищешь сравнения,,, над вами пол страны смеется - где ты переживания увидел , ЛОЛик?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Боцман59rus 12 мая 2018, 21:35

      в жопе это когда ливеру 0-7 понимаешь,а в Зените просто кризис руководства.

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > 3a zenit 12 мая 2018, 22:14

      сложно одной извилиной, привести доводы посолидней - тебе еще лет пять фигурки по цветам раскладывать, а я дурак, с тобой о футболе..

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Боцман59rus 13 мая 2018, 00:26

      зачем ты как обезьяна мне пишешь что я тупой,не пойму?Молодец что ты переживаешь больше моего за мой клуб)

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 12 мая 2018, 19:30

      Неважно кто из тренеров придет. Кто бы ни пришел, под него снова, следуя славной зенитовской традиции, начнут пачками скупать футболистов всюду, куда только дотянутся загребущие Газпромовские ручонки. Придется подзакупить также новые лавочки для толпы свежекупленных российских рекрутов-футболистов "мечтающих играть (читай получать безумную зарплату) в Великом клубе".

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      Рейтинг: +2390

      baden69 12 мая 2018, 19:02

      Сарри был бы неплохим вариантом, но лучше все же Семак, хотя Богданычу при нынешнем руководстве Зенита не светит это место, да и сам он при нынешних руководителях вряд ли пойдет.

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