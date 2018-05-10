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  • Уткин – о зарплате Черчесова: «Такое впечатление, что контракт подписывал какой-то строитель»

Уткин – о зарплате Черчесова: «Такое впечатление, что контракт подписывал какой-то строитель»

10 мая 2018, 18:18
29

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о зарплате Станислава Черчесова в сборной России.

Согласно рейтингу Mundo Deportivo, главный тренер зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. Это пятый показатель среди всех тренеров ЧМ-2018.

«Черчесов, оказывается, в пятерке топ-оплачиваемых тренеров на чемпионате мира. Вот как это?

Естественно, это порождает в Станиславе мысль только о том, как он мегакрут. Но как же так вышло? Кто отмерил Саламычу столько денег?

Такое впечатление, что контракт какой-то строитель подписывал», – сообщил Уткин через телеграм.

Соглашение с Черчесовым было подписано в августе 2016 года, в период работы Виталия Мутко в РФС. Функционер ушел с должность главы Союза в декабре 2017 года.

Накануне Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (29)
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Aston
1525965680
Вот,здесь зачет))))
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Полная Канистра
1525965852
так мудак то теперь в строители пошёл вот он и подписывал чабану зп
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Кинстифа
1525966481
отличный подкол, прям в тему...+++
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fabio_c
1525967301
чёткий троллинг=) но, чувствую, скоро кое-кто докрякается
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OfaZavr
1525967881
в самую точку попал, он и подписывал)))
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андрей андреев
1525969254
Уважаю Уткина ,по моему единственный не жополиз.( См.статья Канделаки "Он нам царь"),и далее по списку...
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Axe111
1525969776
Красиво стебанул,молодец
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VVM1964
1525972636
Этот контракт очень " скверно пахнет " и не грех бы им заинтересоваться " соответствующие органы " - за какие такие заслуги подписываются такие контракты ( хотя - " скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты " )
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prezent2017
1525974782
Да распил это. Обыкновенный. Где прокуратура?
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zigbert
1526032263
В этой хитрой схеме мы наверное не скоро узнаем правду.
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