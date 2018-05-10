Уткин – о зарплате Черчесова: «Такое впечатление, что контракт подписывал какой-то строитель»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о зарплате Станислава Черчесова в сборной России.

Согласно рейтингу Mundo Deportivo, главный тренер зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. Это пятый показатель среди всех тренеров ЧМ-2018.

«Черчесов, оказывается, в пятерке топ-оплачиваемых тренеров на чемпионате мира. Вот как это?

Естественно, это порождает в Станиславе мысль только о том, как он мегакрут. Но как же так вышло? Кто отмерил Саламычу столько денег?

Такое впечатление, что контракт какой-то строитель подписывал», – сообщил Уткин через телеграм.

Соглашение с Черчесовым было подписано в августе 2016 года, в период работы Виталия Мутко в РФС. Функционер ушел с должность главы Союза в декабре 2017 года.

Накануне Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.