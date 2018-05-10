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    Уткин – о зарплате Черчесова: «Такое впечатление, что контракт подписывал какой-то строитель»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о зарплате Станислава Черчесова в сборной России.

    Согласно рейтингу Mundo Deportivo, главный тренер зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. Это пятый показатель среди всех тренеров ЧМ-2018.

    «Черчесов, оказывается, в пятерке топ-оплачиваемых тренеров на чемпионате мира. Вот как это?

    Естественно, это порождает в Станиславе мысль только о том, как он мегакрут. Но как же так вышло? Кто отмерил Саламычу столько денег?

    Такое впечатление, что контракт какой-то строитель подписывал», – сообщил Уткин через телеграм.

    Соглашение с Черчесовым было подписано в августе 2016 года, в период работы Виталия Мутко в РФС. Функционер ушел с должность главы Союза в декабре 2017 года.

    Накануне Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

    Источник: Telegram

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    10.05.2018 18:18
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +75

      igoor52 11 мая 2018, 14:33

      А подсказывал братан учителя!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 мая 2018, 13:37

      А сколько должен получать человек , которому руководство поставило, при наличии мега-ультра посредственных футболистов , заведомо невыполнимую задачу- Финал ЧМ? Все вопросы к руководству.Ни Капелло , ни Луческу , ни Манчини , ни Черчесов не виноваты , что им предлагают такие деньги.....Можно вопрос поставить по другому-зачем много платят в сб. Германии , Франции , Испании, Бразилии? У них , при наличии моря классных футболистов , даже у физрука есть шансы стать гениальным тренером.По Уткину что , только Черчесов в этой стране получает незаслуженно высокую зарплату? Может кто-нибудь раскопает информацию , какие гонорары получает Уткин за свои мега статьи?Великие писатели , наверное ОТДЫХАЮТ , по сравнению с ним

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:51

      В этой хитрой схеме мы наверное не скоро узнаем правду.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 23:10

      Скажите кто-нить чер чесу,чтобы он бабские очки не одевал! Пипец клоунада была в черкизово!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 мая 2018, 22:15

      Очень удобная форма безнаказанного распила. Обкатана ещё с суровых советских времён,когда власть стала закрывать глаза на "шабашников".

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 мая 2018, 22:11

      Василий, вы правы, пенсия 17000 руб (моя в месяц), он (тренер) по курсу в месяц имеет почти 16000000 руб , это почти в 1000 и более раз больше среднего пенсионера России. Ну да ладно. Мы переживём. Но это разврат. Вы тысячу раз правы.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Александр52 10 мая 2018, 22:25

      "Ну да ладно. Мы переживём"
      Думаю,что они могут с нами сделать что захотят,но соглашаться ,лично я, не намерен.Хотя и что то предпринимать тоже

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 10 мая 2018, 21:40

      При чем тут строитель, Уткин? Ясно же, что бабки, которые Мутко платит своему другану, не имеют отношения ни к качеству ни к результату. Сколько он мог без ущерба для себя отстегнуть, столько и отстегнул. Никакой другой логики в этом нет. Это же наша Russia.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 мая 2018, 20:53

      Да распил это. Обыкновенный. Где прокуратура?

      5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > prezent2017 11 мая 2018, 13:40

      Где , где ..... На месте-стоит на шухере и ждёт своего лакомого кусочка, ....

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 мая 2018, 20:49

      ну а че удивляться то... у нас все время проколы с тренерами сборной.. бабло как в топку уходит.. с капелло весь мир насмешили. А "строитель" его расхваливал как мог перед подписанием... также как и фурсенко манчиню хвалил прошлым летом...

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 10 мая 2018, 20:32

      Грустно и смешно!

      3
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