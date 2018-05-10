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  • Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Он зарабатывает больше Сантуша, Саутгейта и Сампаоли

Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Он зарабатывает больше Сантуша, Саутгейта и Сампаоли

10 мая 2018, 17:42
44

Ресурс Mundo Deportivo опубликовал рейтинг зарплат тренеров, возглавляющих сборные ЧМ-2018.

Лидером стал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Его годовой доход равен 3,8 миллиона евро в год.

Топ-10 рейтинга:

1. Йоахим Лев, Германия – 3,8 миллиона евро в год;

2-3. Тите, Бразилия – 3,4;

2-3. Дидье Дешам, Франция – 3,4;

4. Хулен Лопетеги, Испания – 2,9;

5. Станислав Черчесов, Россия – 2,5;

6. Фернанду Сантуш, Португалия – 2,18;

7-8. Карлуш Кейруш, Иран – 1,9;

7-8. Гарет Саутгейт, Англия – 1,9;

9. Хорхе Сампаоли, Аргентина – 1,77;

10. Оскар Табарес, Уругвай – 1,7.

Источник: Mundodeportivo
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (44)
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almanev
1525964128
Уже давно не удивляют такие вещи, мы же в России.
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Garrincha58
1525964352
вот также и наши недофутболеры получают а спрашивается за какой хрен за какие достижения Дзюбила получает в Зените 3 ляма и зачем ему опу рвать и бегать когда жизнь и так удалась и почти все так у нас кривоногие живут а эти мутки и прядкины незнают что придумать и как заставить их играть и повышать мастерство а загадка на поверхности просто перестать им платить огромные бабки и они сами будут искать новые контракты в АПЛ или еще где нибудь и при этом повысится их уровень а когда они тут в РФПЛ то им ничего не надо кроме маменькиных сисек и пирожков
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polt
1525965055
Охренеть, по зарплате пятый, а сборная в рейтинге - 66. Кто и за что ему отваливает такую зарплату.
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Динияр Билялетдинов
1525965308
з.п не соответствует рейтингу сборных
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insider_retro
1525966605
Интересно, что послужило основой назначения такой зарплаты?... Прежние заслуги, личные запросы коуча, авансирование будущих успехов со стороны функционеров РФС?.. Как бы не жалко - не из своего кармана... Но ведь должен быть, хоть, какой-то здравый смысл, а так же пропорциональность ожиданий результата и суровой действительности!!!!...
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OfaZavr
1525967505
вот и здесь несоответствие цена-качество, выбрасывают деньги в пустоту, а другие платят меньше а гарантий на хороший результат больше.
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upiter622
1525969669
Какие вы смешные ребята!))) Чем выше зарплата,тем больше откат!Как вы думаете,почему Бердыев не стал тренером сборной? Потому что он отказался платить дань этим ублюдкам!!!
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shinnik
1525970514
называется.. ..и срал он на какого-то ..Денисова..
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zigbert
1526031728
В этом рейтинге мы на хороших позициях.
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Tostao
1526051132
Смотрю на место и контракт Черчесова и вспомнил Жванецкого :" Этакое состояние запора при бурной работе организма."
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