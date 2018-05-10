Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Он зарабатывает больше Сантуша, Саутгейта и Сампаоли

Ресурс Mundo Deportivo опубликовал рейтинг зарплат тренеров, возглавляющих сборные ЧМ-2018.

Лидером стал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Его годовой доход равен 3,8 миллиона евро в год.

Топ-10 рейтинга:

1. Йоахим Лев, Германия – 3,8 миллиона евро в год;

2-3. Тите, Бразилия – 3,4;

2-3. Дидье Дешам, Франция – 3,4;

4. Хулен Лопетеги, Испания – 2,9;

5. Станислав Черчесов, Россия – 2,5;

6. Фернанду Сантуш, Португалия – 2,18;

7-8. Карлуш Кейруш, Иран – 1,9;

7-8. Гарет Саутгейт, Англия – 1,9;

9. Хорхе Сампаоли, Аргентина – 1,77;

10. Оскар Табарес, Уругвай – 1,7.