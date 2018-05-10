Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018. Он зарабатывает больше Сантуша, Саутгейта и Сампаоли

    Ресурс Mundo Deportivo опубликовал рейтинг зарплат тренеров, возглавляющих сборные ЧМ-2018.

    Лидером стал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Его годовой доход равен 3,8 миллиона евро в год.

    Топ-10 рейтинга:

    1. Йоахим Лев, Германия – 3,8 миллиона евро в год;

    2-3. Тите, Бразилия – 3,4;

    2-3. Дидье Дешам, Франция – 3,4;

    4. Хулен Лопетеги, Испания – 2,9;

    5. Станислав Черчесов, Россия – 2,5;

    6. Фернанду Сантуш, Португалия – 2,18;

    7-8. Карлуш Кейруш, Иран – 1,9;

    7-8. Гарет Саутгейт, Англия – 1,9;

    9. Хорхе Сампаоли, Аргентина – 1,77;

    10. Оскар Табарес, Уругвай – 1,7.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 мая 2018, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смотрю на место и контракт Черчесова и вспомнил Жванецкого :" Этакое состояние запора при бурной работе организма."

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 мая 2018, 15:09

      Просто удивительно -- з.п. 2,5 -- результат ооооооооооооо !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:26

      По распилу мы впереди планеты всей. А вот что будет с результатом?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:42

      В этом рейтинге мы на хороших позициях.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 11 мая 2018, 05:23

      Почему то и не сомневался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 10 мая 2018, 22:25

      опять кто то нули перепутал гребаный насос....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 10 мая 2018, 22:11

      Теперь понятно, что в сборной Саламыч делает - на пенсию зарабатывает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 мая 2018, 21:39

      Не за что такую зп ему давать ! Результатов нет !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 10 мая 2018, 20:12

      никто и не сомневался..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 мая 2018, 19:55

      Да здесь все тренеры оправдывают вложенные в них деньги, кроме самого Черчесова!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11