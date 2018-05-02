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    Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что испытывает небольшой страх от приближающегося конца своей карьеры. По словам 36-летнего футболиста, он чувствует, что скоро повесит бутсы на гвоздь.

    «Думаю, конец карьеры уже близко, он рядом. Футбол пока не надоел – это любимое занятие в моей жизни. Хотел бы остаться в этом виде спорта. В какой роли? Посмотрим, как сложится жизнь. Мысли об этом немного пугают, но потом это чувство отходит, и какое-то время все нормально. А потом опять пугаюсь.

    Думаю, это тяжелый момент в жизни любого футболиста, потому что жизнь должна полностью измениться, а как будет дальше – заранее не знаешь», – цитирует Аршавина Kazakh TV.

    В нынешнем чемпионате Казахстана Аршавин выходил на поле в семи матчах, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 15:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +459

      77SAM 22 мая 2018, 11:15

      Андрей,играй !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:06

      Никто не знает как сложится твоя жизнь Андрей? Но все же удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 2 мая 2018, 20:06

      Хороший был футбол. Жаль, что на ЧМ так и не сыграл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 2 мая 2018, 18:21

      Все норм Андрей , среди наших ты один из лучших ! Спасибо за ЧЕ 2008 !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 2 мая 2018, 18:11

      После Арсенала всё и закончилось а то что было потом это предсмертные судороги.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 2 мая 2018, 18:08

      А кто про чипсы, пепси и чипсы берут рекламировать только звезд футбола, а не рядовых, каким Андрей и являлся. Сейчас нашим только Мейзу дают рекламировать, а они в ворота не попадают)))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > artem 81 2 мая 2018, 18:23

      А кроме рекламы за футболом следишь ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      Portoz 2 мая 2018, 18:07

      не только карьеры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 мая 2018, 18:06

      Андрей дальнейших успехов, пойграй еще в России покажи как надо, а то здесь пипец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 17:57

      ничего освоишься в новой роли потом и весь страх как рукой снимет)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 2 мая 2018, 17:46

      А че еще не закончил

      -1
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