Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что испытывает небольшой страх от приближающегося конца своей карьеры. По словам 36-летнего футболиста, он чувствует, что скоро повесит бутсы на гвоздь.

«Думаю, конец карьеры уже близко, он рядом. Футбол пока не надоел – это любимое занятие в моей жизни. Хотел бы остаться в этом виде спорта. В какой роли? Посмотрим, как сложится жизнь. Мысли об этом немного пугают, но потом это чувство отходит, и какое-то время все нормально. А потом опять пугаюсь.

Думаю, это тяжелый момент в жизни любого футболиста, потому что жизнь должна полностью измениться, а как будет дальше – заранее не знаешь», – цитирует Аршавина Kazakh TV.

В нынешнем чемпионате Казахстана Аршавин выходил на поле в семи матчах, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.