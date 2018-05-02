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Аршавин: «Думаю, конец моей карьеры уже близко»

2 мая 2018, 15:26
27

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что испытывает небольшой страх от приближающегося конца своей карьеры. По словам 36-летнего футболиста, он чувствует, что скоро повесит бутсы на гвоздь.

«Думаю, конец карьеры уже близко, он рядом. Футбол пока не надоел – это любимое занятие в моей жизни. Хотел бы остаться в этом виде спорта. В какой роли? Посмотрим, как сложится жизнь. Мысли об этом немного пугают, но потом это чувство отходит, и какое-то время все нормально. А потом опять пугаюсь.

Думаю, это тяжелый момент в жизни любого футболиста, потому что жизнь должна полностью измениться, а как будет дальше – заранее не знаешь», – цитирует Аршавина Kazakh TV.

В нынешнем чемпионате Казахстана Аршавин выходил на поле в семи матчах, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (27)
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stream15
1525265122
Тренером в Зенит.
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Аскорбин
1525266492
Таких как Аршавин теперь не делают к сожалению.
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polt
1525266762
36- хорошо поиграл, но возраст берет свое. Теперь можно попробовать передавать свой опыт для начала молодежи. А, бог даст, дальше и тренером солидной команды. Что правда под большим вопросом.
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Нас Много
1525269476
Андрюша! В своей футбольной жизни - ты неоднозначный и нелинейный. Поэтому успехов тебе в твоём будущем и чтобы твоё стремление к продолжению карьеры в футболе пошло на пользу и тебе, и российскому футболу.
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insider_retro
1525271318
Это этап в карьере и в жизни, когда многое пугает и настораживает... Со временем, может посетить понимание того, что не футболом единым наполнена жизнь... Не так всё плохо, бывает у людей и хуже... Наладится...
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OfaZavr
1525273027
ничего освоишься в новой роли потом и весь страх как рукой снимет)
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artem 81
1525273589
Андрей дальнейших успехов, пойграй еще в России покажи как надо, а то здесь пипец.
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Сержтир
1525273877
После Арсенала всё и закончилось а то что было потом это предсмертные судороги.
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Catastrofa
1525274512
Все норм Андрей , среди наших ты один из лучших ! Спасибо за ЧЕ 2008 !
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zigbert
1525341963
Никто не знает как сложится твоя жизнь Андрей? Но все же удачи.
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