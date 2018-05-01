Ригони может не поехать на ЧМ в составе Аргентины. Сампаоли выбирает между ним и Ламелой

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может не войти в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018.

Как сообщает Ole, главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли выбирает между 25-летним футболистом петербуржцев и Эриком Ламелой из «Тоттенхэма».

Помимо этого, сомнения у специалиста вызывают еще две позиции. К примеру, в обороне выбор стоит между Германом Пеццеллой («Фиорентина») и Рамиро Мори («Эвертон»), а в средней линии – между Гидо Писсаро («Севилья») и Родриго Баттальей («Спортинг»).

Напомним, соперниками Аргентины на групповом этапе мундиаля будут Исландия, Нигерия и Хорватия.