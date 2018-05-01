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    Ригони может не поехать на ЧМ в составе Аргентины. Сампаоли выбирает между ним и Ламелой

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может не войти в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018.

    Как сообщает Ole, главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли выбирает между 25-летним футболистом петербуржцев и Эриком Ламелой из «Тоттенхэма».

    Помимо этого, сомнения у специалиста вызывают еще две позиции. К примеру, в обороне выбор стоит между Германом Пеццеллой («Фиорентина») и Рамиро Мори («Эвертон»), а в средней линии – между Гидо Писсаро («Севилья») и Родриго Баттальей («Спортинг»).

    Напомним, соперниками Аргентины на групповом этапе мундиаля будут Исландия, Нигерия и Хорватия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 17:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 1 мая 2018, 20:45

      Ясное дело тренер ориентируется на то время, когда Ригони еще умел играть в футбол, и думает, что он таким и остался. Дурень ты, Сампаоли. Посмотри запись любой игры Зениты этой весной или хотя бы просто вспомни к какому тренеру попал некогда талантливый атакующий полузащитник Ригони.

      0
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      Рейтинг: +74

      seva81 1 мая 2018, 20:35

      Что тут выбирать?из всех перечисленных только Пецелла имеет постоянную игровую практику. Остальные,точно не усилят сборную Аргентины. Ригони можно взять, только если как гида...

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:16

      Опубликуют состав сборной и всем все станет ясно,ждать долго не придется.

      4
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 мая 2018, 19:01

      Наверно никого брать не надо, оба левые.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 мая 2018, 18:45

      чё голову ломать бери всех на тренировке сам своими глазами и увидишь кто есть кто?

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 1 мая 2018, 18:17

      Ригони, конечно, в Зените не показывает ничего особенного... Но какие задачи можно решать с помощью Ламелы, который, играя примерно на той же позиции, за сезон не забил ни одного мяча в АПЛ?!

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат > Черкизовский Кот 1 мая 2018, 20:49

      От Ламелы забивать и не требовалось. Для этого там есть Кейн. Зато в предоставленное ему игровое время (он за сезон сыграл примерно 25-30% времени) запасной полузащитник Ламела совершил достаточное количество ТТД, в том числе каждые 5-6 минут отдавал обостряющую передачу и имел низкий процент брака. Ничего этого не скажешь об основном полузащитнике Ригони.

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      Рейтинг: +236

      Pilottt 1 мая 2018, 18:10

      Ламела конечно лучше, но травмы, травмы... Поэтому хз...

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 мая 2018, 18:04

      Дилема, мля.

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      Рейтинг: +271

      artem 81 1 мая 2018, 17:33

      Лучше лавочник Ливера)

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 1 мая 2018, 17:26

      хороший выбор -лавочник ливера и игрок мертвого (с легкой руки мансини) зенита, ...скажи это марадоне году так в 84, повесился бы на воротах после тренировки...

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > KLIM777 1 мая 2018, 18:03

      шпоры епт.., да норм отмечаем, с праздником!!!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > KLIM777 1 мая 2018, 18:10

      так я написал покороче, конечно это тоттенхем

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