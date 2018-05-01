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  • Ригони может не поехать на ЧМ в составе Аргентины. Сампаоли выбирает между ним и Ламелой

Ригони может не поехать на ЧМ в составе Аргентины. Сампаоли выбирает между ним и Ламелой

1 мая 2018, 17:14
15

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может не войти в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018.

Как сообщает Ole, главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли выбирает между 25-летним футболистом петербуржцев и Эриком Ламелой из «Тоттенхэма».

Помимо этого, сомнения у специалиста вызывают еще две позиции. К примеру, в обороне выбор стоит между Германом Пеццеллой («Фиорентина») и Рамиро Мори («Эвертон»), а в средней линии – между Гидо Писсаро («Севилья») и Родриго Баттальей («Спортинг»).

Напомним, соперниками Аргентины на групповом этапе мундиаля будут Исландия, Нигерия и Хорватия.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Аргентина Зенит Тоттенхэм Ламела Эрик Ригони Эмилиано Сампаоли Хорхе
Комментарии (15)
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Федя Кабак
1525184605
Вот бы нам такой выбор))
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Боцман59rus
1525184779
хороший выбор -лавочник ливера и игрок мертвого (с легкой руки мансини) зенита, ...скажи это марадоне году так в 84, повесился бы на воротах после тренировки...
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artem 81
1525185207
Лучше лавочник Ливера)
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woyser
1525187089
Дилема, мля.
Ответить
Pilottt
1525187454
Ламела конечно лучше, но травмы, травмы... Поэтому хз...
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Полная Канистра
1525189539
чё голову ломать бери всех на тренировке сам своими глазами и увидишь кто есть кто?
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Kokmarov
1525190464
Наверно никого брать не надо, оба левые.
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zigbert
1525195003
Опубликуют состав сборной и всем все станет ясно,ждать долго не придется.
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seva81
1525196137
Что тут выбирать?из всех перечисленных только Пецелла имеет постоянную игровую практику. Остальные,точно не усилят сборную Аргентины. Ригони можно взять, только если как гида...
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Вомбат
1525196723
Ясное дело тренер ориентируется на то время, когда Ригони еще умел играть в футбол, и думает, что он таким и остался. Дурень ты, Сампаоли. Посмотри запись любой игры Зениты этой весной или хотя бы просто вспомни к какому тренеру попал некогда талантливый атакующий полузащитник Ригони.
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