Полузащитник «Спартака» Куинси Промес после матча 28-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:0) поделился эмоциями от встречи.

«Важные три очка. Честь быть капитаном этого великого клуба», – написал Промес в своем инстаграме.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 53 очка. У «Локомотива», который идет первым, 57 очков и игра в запасе. Железнодорожники могут стать чемпионами завтра, 30 апреля, если обыграют «Краснодар».

Почему «Спартак» проиграл чемпионство