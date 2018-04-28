Лига 1. «Монако» не справился с новичком; гол Сука помог «Труа» победить «Кан»

Состоялись очередные матчи 35 тура французской Лиги 1. «Монако» на своем поле не смог поразить ворота новичка соревнований из Амьена. При этом красно-белые продолжают идти в зоне Лиги чемпионов.

В другой встрече «Лилль» обыграл «Метц». Три очка не помогли «псам» покинуть зону вылета: идущий на строчке переходных матчей «Труа» опережает красно-белых по дополнительным показателям.

Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

Бордо – Дижон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Санкаре, 25; 1:1 – Слити. 54 (с пенальти); 2:1 – Камано, 72 (с пенальти); 3:1 – Розье, 80 (в свои ворота).

Лилль – Метц – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Араухо, 13; 2:0 – Пепе, 45+1; 2:1 – Ру, 49; 3:1 – Биссума, 77.

Монако – Амьен – 0:0

Удаления: Диакаби, 90+1 – Жуано, 90+1.

Страсбур – Ницца – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Саади, 21; 1:1 – Балотелли, 59 (с пенальти).

Труа – Кан – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Сантини, 4; 1:1 – Веркутр, 7 (в свои ворота); 2:1 – Ниве, 27; 3:1 – Сук, 85.

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