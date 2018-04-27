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  • Артур Нигматуллин: «Неприятно слышать критику в адрес Заболотного. Он никогда не был снайпером»

Артур Нигматуллин: «Неприятно слышать критику в адрес Заболотного. Он никогда не был снайпером»

27 апреля 2018, 14:32
10

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин считает, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный не заслуживает той критики, которая звучит в его адрес.

Напомним, оба футболисты начинали карьеру в ЦСКА, а в прошлом сезоне вместе выступали за «Тосно».

«Неприятно читать, что про Заболотного пишут. Антон никогда не был снайпером. Свои десять клал, но редко больше. Лучший сезон провел в прошлом году – 17 голов. Он может не забивать, но всегда старается без остатка и борется без остатка.

Является ли Заболотный футболистом уровня «Зенита» и сборной России? Да. Вы скажете: это твой друг. Но никто ведь не замечает, сколько мячей он принимает, отрезает. Прижали команду, вратарь выносит мяч – и Антон всегда зацепится. Как полезен он при стандартах у своих ворот! Да, прямая обязанность форварда – забивать голы, а в «Зените» их у Заболотного нет. Но он впервые столкнулся с таким высоким уровнем, где надо постоянно и много забивать – разумеется, это давит», – сказал Нигматуллин.

Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» прошедшей зимой. В 11 проведенных за петербуржцев матчах он не совершил ни одного результативного действия.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Нигматуллин Артур Заболотный Антон
Комментарии (10)
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Sosnart
1524829350
"Антон никогда не был снайпером". Артур хочет сказать что он всегда был косым бревном, но в остальном он хороший форвард?
Ответить
Chaborz.1990
1524830271
Зачем ему забивать,за него и за других это делает Кузяев
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Федя Кабак
1524834242
Нахрена его брали тогда?там и так хватает распасовщиков
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Garrincha58
1524838347
может тогда ему лучше завязать с футболом или перейти в пляжный футбол там как раз нужна постоянная борьба
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lordmrv
1524839786
Может просто футболист должен найти свою команду и... прорвет? Что потом писать начнут?
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Чикомас
1524840222
Нахрен нужен нап. который не может попасть в ворота? Бороться любит? Пусть идет в вольную борьбу..
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Полная Канистра
1524841389
что то не слышно и не видно болотного видать не выпускают его из раздевалки технику оттачивает
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OfaZavr
1524842588
может все же не его команда и уровень, вот в Тосно само то.
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Вомбат
1524846255
Нет, Артур. Он не является игроком уровня Зенита и сборной. Он был на своем месте в Тосно, а место Тосно - в ФНЛ. А твои "он всегда зацепится за мяч" просто смешны. Он выигрывает единоборства, но мяч всегда отскакивает от него невесть куда и достается сопернику. Еще более смешны твои "надо постоянно и много забивать." Не обязательно постоянно и много. Надо было забить хотя бы 3 гола за 7 туров, а он забил 0 и отдал 0 голеых передач. Чтобы он забивал, его надо вернуть в Тосно - против Тосно никто не играет от обороны.
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