Артур Нигматуллин: «Неприятно слышать критику в адрес Заболотного. Он никогда не был снайпером»

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин считает, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный не заслуживает той критики, которая звучит в его адрес.

Напомним, оба футболисты начинали карьеру в ЦСКА, а в прошлом сезоне вместе выступали за «Тосно».

«Неприятно читать, что про Заболотного пишут. Антон никогда не был снайпером. Свои десять клал, но редко больше. Лучший сезон провел в прошлом году – 17 голов. Он может не забивать, но всегда старается без остатка и борется без остатка.

Является ли Заболотный футболистом уровня «Зенита» и сборной России? Да. Вы скажете: это твой друг. Но никто ведь не замечает, сколько мячей он принимает, отрезает. Прижали команду, вратарь выносит мяч – и Антон всегда зацепится. Как полезен он при стандартах у своих ворот! Да, прямая обязанность форварда – забивать голы, а в «Зените» их у Заболотного нет. Но он впервые столкнулся с таким высоким уровнем, где надо постоянно и много забивать – разумеется, это давит», – сказал Нигматуллин.

Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» прошедшей зимой. В 11 проведенных за петербуржцев матчах он не совершил ни одного результативного действия.