Роббен, Рибери, Хамес – в основе «Баварии» на матч с «Реалом»; у гостей на острие сыграет Лукас

Стали известны стартовые составы команд на первый матч полуфинала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и мадридским «Реалом».

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Рибери, Мартинес, Левандовски, Роббен, Хамес, Рафинья, Боатенг, Мюллер, Киммих.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Модрич, Марсело, Каземиро, Лукас, Иско.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 21:45 по Москве на мюнхенской «Алльянц-Арене».

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