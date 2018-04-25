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    Роббен, Рибери, Хамес – в основе «Баварии» на матч с «Реалом»; у гостей на острие сыграет Лукас

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч полуфинала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и мадридским «Реалом».

    «Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Рибери, Мартинес, Левандовски, Роббен, Хамес, Рафинья, Боатенг, Мюллер, Киммих.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Модрич, Марсело, Каземиро, Лукас, Иско.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 21:45 по Москве на мюнхенской «Алльянц-Арене».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    25.04.2018 20:58
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 25 апреля 2018, 22:17

      Первый пошел 1-0!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11476

      alex1951 25 апреля 2018, 22:01

      Понеслось.....

      0
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