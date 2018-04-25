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    «Краснодар» после игры с «Локомотивом» попрощается с Лаборде. Футболист провел в клубе пять лет

    Пресс-атташе «Краснодара» Денис Данильченко сообщил, что полузащитник команды Рикардо Лаборде проводит последний сезон в стане «быков». Церемония прощания с южноамериканцем состоится после матча 28 тура РФПЛ против «Локомотива».

    «Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с «Локомотивом» состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона», – сказал работник клуба.

    Полузащитник играет за «Краснодар» с 2013 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2018 20:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 26 апреля 2018, 19:15

      не думал , что он поиграл за Краснодар 5 лет уже вот вроде не давно приходил))
      не плохой игрок! Удачи Краснодару и Лаборде в дальнейшем!

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 апреля 2018, 18:32

      кто это

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 26 апреля 2018, 11:36

      не плохой легионер)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 апреля 2018, 10:28

      вполне неплохой игрок, порою радовал своими голами но выходил в основном на замену и видимо не считают его нужным раз продлевать не стали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 09:45

      В последнее время выходил в основном на замену.Игрок нацеленный на ворота.Правильно делает руководство Краснодара - заслужил.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 апреля 2018, 05:46

      А КАК ЖЕ 2 ТУРА

      0
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      Рейтинг: +42

      Sergei1968 25 апреля 2018, 23:26

      жаль очень хорошии игрок всегда выходил на замену и свои дежурныи гол забивал.жалко давали ему мало времени на поле.он еще поиграет и покажет где раки зимуют.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 23:22

      Очень хороший игрок, в Локомотив пригласил бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 25 апреля 2018, 20:34

      Динамо ждет

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 20:34

      Звёзд с неба не хватал, но, пожалуй, свой кусок хлеба отработал...
      Взаимовыгодное сотрудничество завершится церемоний прощания и это заслуженно и нормально!..

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