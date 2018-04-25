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  • «Краснодар» после игры с «Локомотивом» попрощается с Лаборде. Футболист провел в клубе пять лет

«Краснодар» после игры с «Локомотивом» попрощается с Лаборде. Футболист провел в клубе пять лет

25 апреля 2018, 20:21
12

Пресс-атташе «Краснодара» Денис Данильченко сообщил, что полузащитник команды Рикардо Лаборде проводит последний сезон в стане «быков». Церемония прощания с южноамериканцем состоится после матча 28 тура РФПЛ против «Локомотива».

«Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с «Локомотивом» состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона», – сказал работник клуба.

Полузащитник играет за «Краснодар» с 2013 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Лаборде Рикардо
Комментарии (12)
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Deniskl
1524677131
Жаль, очень техничный игрок...
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insider_retro
1524677643
Звёзд с неба не хватал, но, пожалуй, свой кусок хлеба отработал... Взаимовыгодное сотрудничество завершится церемоний прощания и это заслуженно и нормально!..
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Shogun
1524677680
Динамо ждет
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Sergei1968
1524688003
жаль очень хорошии игрок всегда выходил на замену и свои дежурныи гол забивал.жалко давали ему мало времени на поле.он еще поиграет и покажет где раки зимуют.
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anri1703
1524710801
А КАК ЖЕ 2 ТУРА
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zigbert
1524725143
В последнее время выходил в основном на замену.Игрок нацеленный на ворота.Правильно делает руководство Краснодара - заслужил.
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OfaZavr
1524727728
вполне неплохой игрок, порою радовал своими голами но выходил в основном на замену и видимо не считают его нужным раз продлевать не стали.
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Cosh18
1524731815
не плохой легионер)
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bumer_moscow
1524756739
кто это
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h3LL1k
1524759356
не думал , что он поиграл за Краснодар 5 лет уже вот вроде не давно приходил)) не плохой игрок! Удачи Краснодару и Лаборде в дальнейшем!
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