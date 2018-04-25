«Краснодар» после игры с «Локомотивом» попрощается с Лаборде. Футболист провел в клубе пять лет

Пресс-атташе «Краснодара» Денис Данильченко сообщил, что полузащитник команды Рикардо Лаборде проводит последний сезон в стане «быков». Церемония прощания с южноамериканцем состоится после матча 28 тура РФПЛ против «Локомотива».

«Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с «Локомотивом» состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона», – сказал работник клуба.

Полузащитник играет за «Краснодар» с 2013 года.