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    РФПЛ. Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения от «Рубина»

    Матч 27 тура РФПЛ между «Рубином» и «Ростовом», прошедший в Казани, завершился вничью.

    Хозяева открыли счет на 40-й минуте после удара полузащитника Кристиана Нобоа. От поражения ростовчан спас защитник Сергей Паршивлюк, отличившийся в середине второго тайма.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27 тур

    Рубин (Казань) – Ростов – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 40; 1:1 – Паршивлюк, 67.

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец (Коновалов, 84), Подберезкин (Шекари, 75), Попов, Жемалетдинов (Карадениз, 63).

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Юсупов (Зуев, 61), Байрамян (Скопинцев, 74), Шомуродов.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 18:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 22 апреля 2018, 00:10

      Почему "спас от поражения " ? Нормальная, боевая ничья при равной игре!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 20:51

      Первый тайм за Рубином,второй за Ростовом.Ничья закономерна.

      2
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      Рейтинг: +10

      kaop26 21 апреля 2018, 20:00

      Саня, вот этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 21 апреля 2018, 18:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давно я такого говенного судейства не видел... Безбородову занесли... Последние 10 минут, просто все стыки и спорные Ростову отдал. На Нобоа не свистнул, нам забили в этой атаке...

      -5
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > GammiD 21 апреля 2018, 18:39

      Бред. В Ростове зарплату нечем платить. Занесли, ага

      6
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Мультибановый хрякозавр 21 апреля 2018, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну а как объяснить это безобразие? Особенно последние 10-15 минут? Нарушения Ростова перестал свистеть вообще, Паршивлюку жёлтую за симуляцию надо давать а он штраф ной ставит. Я бы понял если бы одна ошибка, он же подряд 10-15 эпизодов в сторону Ростова расудил. Угловой на 2-й добавленной украл, боковой. Такое судейство ппосто позор РФПЛ. 6 ***** лига в Европе...

      -4
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > GammiD 21 апреля 2018, 18:48

      Вопросы к безбородову, а Ростов нищ как церковная мышь

      3
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > GammiD 21 апреля 2018, 19:02

      Вон Лопыреву вместо назанчения пенальти на нём впаяли не за куй ЖК.
      Этот же безбородов в прошлом году в матче Спартак-Ростов удалил двух ростовчан, причём удаление Наваса было высосано из пальца
      Так что где свитснул, где не свистнул - это меньшее зло по сравнению с тем, что эти профессионалы иногда творят, натурально ломая игры

      6
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > 21 апреля 2018, 19:10

      Шикарный гол Набоа. Играли Ростов против Ростова. Думал пепец. Ростов мог даже выиграть. Первый раз за все игры Байромяну ставлю -пять.

      5
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > Ростов рулит. 21 апреля 2018, 19:18

      Да и в прошлой игре Хорен выскочил хорошо

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 апреля 2018, 18:28

      Молодцы ростовчане!

      Больше хотели взять очки, чем татары...

      Бердыев вроде ушёл уже из Ростова, а всё переживает... Замены классные произвёл для слива, но Джанаев не согласился сдать игру..

      4
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 21 апреля 2018, 18:27

      Нобоа мастерюга - гол ШИКАРЕН. Манчини - бестолочь

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 апреля 2018, 18:26

      Ростов увозит нужное очко...поздравления южанам)))

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 апреля 2018, 18:24

      молодцы, хорошо сыграли

      3
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