РФПЛ. Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения от «Рубина»

Матч 27 тура РФПЛ между «Рубином» и «Ростовом», прошедший в Казани, завершился вничью.
Хозяева открыли счет на 40-й минуте после удара полузащитника Кристиана Нобоа. От поражения ростовчан спас защитник Сергей Паршивлюк, отличившийся в середине второго тайма.
Чемпионат России. РФПЛ. 27 тур
Рубин (Казань) – Ростов – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Нобоа, 40; 1:1 – Паршивлюк, 67.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец (Коновалов, 84), Подберезкин (Шекари, 75), Попов, Жемалетдинов (Карадениз, 63).
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Юсупов (Зуев, 61), Байрамян (Скопинцев, 74), Шомуродов.
Источник: Бомбардир.ру
Больше хотели взять очки, чем татары...
Бердыев вроде ушёл уже из Ростова, а всё переживает... Замены классные произвёл для слива, но Джанаев не согласился сдать игру..