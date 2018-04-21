РФПЛ. Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения от «Рубина»

Матч 27 тура РФПЛ между «Рубином» и «Ростовом», прошедший в Казани, завершился вничью.

Хозяева открыли счет на 40-й минуте после удара полузащитника Кристиана Нобоа. От поражения ростовчан спас защитник Сергей Паршивлюк, отличившийся в середине второго тайма.

Чемпионат России. РФПЛ. 27 тур

Рубин (Казань) – Ростов – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 40; 1:1 – Паршивлюк, 67.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец (Коновалов, 84), Подберезкин (Шекари, 75), Попов, Жемалетдинов (Карадениз, 63).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Юсупов (Зуев, 61), Байрамян (Скопинцев, 74), Шомуродов.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ