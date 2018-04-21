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  • РФПЛ. Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения от «Рубина»

РФПЛ. Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения от «Рубина»

21 апреля 2018, 18:23
14

Матч 27 тура РФПЛ между «Рубином» и «Ростовом», прошедший в Казани, завершился вничью.

Хозяева открыли счет на 40-й минуте после удара полузащитника Кристиана Нобоа. От поражения ростовчан спас защитник Сергей Паршивлюк, отличившийся в середине второго тайма.

Чемпионат России. РФПЛ. 27 тур

Рубин (Казань) – Ростов – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 40; 1:1 – Паршивлюк, 67.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец (Коновалов, 84), Подберезкин (Шекари, 75), Попов, Жемалетдинов (Карадениз, 63).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Юсупов (Зуев, 61), Байрамян (Скопинцев, 74), Шомуродов.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов
Комментарии (14)
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swot1205
1524324264
молодцы, хорошо сыграли
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a-rakhmatov
1524324376
Ростов увозит нужное очко...поздравления южанам)))
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Мультибановый хрякозавр
1524324430
Нобоа мастерюга - гол ШИКАРЕН. Манчини - бестолочь
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семёнычев
1524324514
Молодцы ростовчане!
Больше хотели взять очки, чем татары...
Бердыев вроде ушёл уже из Ростова, а всё переживает... Замены классные произвёл для слива, но Джанаев не согласился сдать игру..
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GammiD
1524324545
Давно я такого говенного судейства не видел... Безбородову занесли... Последние 10 минут, просто все стыки и спорные Ростову отдал. На Нобоа не свистнул, нам забили в этой атаке...
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kaop26
1524330043
Саня, вот этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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zigbert
1524333077
Первый тайм за Рубином,второй за Ростовом.Ничья закономерна.
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Catastrofa
1524345035
Почему "спас от поражения " ? Нормальная, боевая ничья при равной игре!
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