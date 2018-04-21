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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Рубин - Ростов

21.04.2018, Суббота, 16:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин - Ростов Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Ростов 4:2 Рубин
14 тур
18 ноября, пятница 19:30 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Ростов 1:0 Рубин
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Рубин 0:3 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Рубин 2:0 Ростов
7 тур
13 сентября, суббота 21:00 Ростов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Рубин 1:2 Ростов
15 тур
3 ноября, воскресенье 15:45 Ростов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 1:1 Ростов
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:30 Ростов 0:4 Рубин
Россия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
11 апреля, среда 18:00 Рубин 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 17:00 Рубин 1:1 Ростов
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Ростов 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
16 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Ростов
10 тур
10 мая, понедельник 18:30 Ростов 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Рубин
12 тур
13 июня, суббота 15:00 Рубин 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:1 Рубин
7 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, среда 13:30 Рубин 0:1 Ростов
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 15:00 Ростов 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Рубин
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Рубин 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Ростов 0:1 Рубин
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Ростов 1:0 Рубин
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Рубин
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Рубин 5:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +191

    Rostov 61 21 апреля 2018, 18:27

    Дружба победила

    0
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    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр 21 апреля 2018, 18:16

    Нобоа мастерюга - гол шикарен

    5
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 21 апреля 2018, 17:38

    Удачи Бердыеву! Победы Рубину!

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    Рейтинг: +191

    Rostov 61 21 апреля 2018, 16:01

    Сражение двух Ростовов! Удачи южанам!!!

    1
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    Рейтинг: +136

    UmbroDon > Rostov 61 21 апреля 2018, 18:13

    Точно смотришь одни Ростовчане)

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