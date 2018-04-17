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    Уткин: «Регламент позволяет «Амкару» торговать всеми частями тела, честью и совестью»

    Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Напомним, в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0) арбитр ошибочно показал форварду предупреждение. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит игру 27-го тура против ЦСКА.

    «Когда существует возможность отменить показанную карточку – это уже злоупотребление. Поэтому я в какой-то степени рад последовательности действий КДК РФС. В этом плане абсолютно самым грамотным клубом является ЦСКА, который лучше всех оснащeн в таких вопросах.

    Зато регламент позволяет «Амкару» торговать всеми частями тела, честью и совестью, но не позволяет добиться справедливости», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    17.04.2018 19:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 апреля 2018, 15:17

      У Уткина чести и совести давно нет, продал. Остались только части тела.

      1
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > prezent2017 18 апреля 2018, 19:43

      некоторых частей тела небыло изначально, например - мозга.

      0
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 18 апреля 2018, 08:00

      Уткин как обычно, несёт херню.
      когда уже надоест ?

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 17 апреля 2018, 23:11

      Точно

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 апреля 2018, 20:56

      пора уже игнорировать эти тупые высеры, и они закончатся, потому что рассчитаны именно на то, что все будут охать и ахать

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 апреля 2018, 20:40

      Амкар не трожь, а то тебя как и Локо положит на лопатки...

      1
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 17 апреля 2018, 20:33

      Вася, твой язык все части Амкара перетянет. Только вот честь и совесть у тебя вряд ли есть.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 апреля 2018, 20:29

      по себе не суди о других

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 19:51

      опять Уткин за свое, еще и Амкар приплел так ему полюбившийся)

      3
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 17 апреля 2018, 19:50

      как Вася задолбал своими идиотскими фразочками, обсирая кого-нибудь...за собой бы лучше следил, и выполнял бы свою работу, т.е. комментировал бы спортивные события, а то только и делает что кого-нибудь обсирает...Утка беспонтовая..кря-кря...

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 апреля 2018, 19:46

      евсеев уткина с яблоками схарчит за такой базар

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