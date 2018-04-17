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  • Уткин: «Регламент позволяет «Амкару» торговать всеми частями тела, честью и совестью»

Уткин: «Регламент позволяет «Амкару» торговать всеми частями тела, честью и совестью»

17 апреля 2018, 19:23
15

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Напомним, в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0) арбитр ошибочно показал форварду предупреждение. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит игру 27-го тура против ЦСКА.

«Когда существует возможность отменить показанную карточку – это уже злоупотребление. Поэтому я в какой-то степени рад последовательности действий КДК РФС. В этом плане абсолютно самым грамотным клубом является ЦСКА, который лучше всех оснащeн в таких вопросах.

Зато регламент позволяет «Амкару» торговать всеми частями тела, честью и совестью, но не позволяет добиться справедливости», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Уткин Василий
Комментарии (15)
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zigbert
1523982787
В чем же виноват Амкар? Факта "договорного матча" не было.
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raritet
1523983168
А что вы хотели Василий? Футболисты Амкара тоже мечтали писать всякую ерунду в спортивной прессе и получать за это деньги, а поскольку место уже занято вами, то что-то продавать им нужно, чтобы кормить семьи. Слава Богу, вы подсказали.
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Neverov1
1523983845
как Вася задолбал своими идиотскими фразочками, обсирая кого-нибудь...за собой бы лучше следил, и выполнял бы свою работу, т.е. комментировал бы спортивные события, а то только и делает что кого-нибудь обсирает...Утка беспонтовая..кря-кря...
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OfaZavr
1523983861
опять Уткин за свое, еще и Амкар приплел так ему полюбившийся)
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sochi-2013
1523986433
Вася, твой язык все части Амкара перетянет. Только вот честь и совесть у тебя вряд ли есть.
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пряник929
1523986856
Амкар не трожь, а то тебя как и Локо положит на лопатки...
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Masteralex
1523987765
пора уже игнорировать эти тупые высеры, и они закончатся, потому что рассчитаны именно на то, что все будут охать и ахать
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Sergei26
1523995897
Точно
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Lakhamu
1524027636
Уткин как обычно, несёт херню. когда уже надоест ?
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prezent2017
1524053843
У Уткина чести и совести давно нет, продал. Остались только части тела.
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