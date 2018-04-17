Уткин: «Регламент позволяет «Амкару» торговать всеми частями тела, честью и совестью»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Напомним, в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0) арбитр ошибочно показал форварду предупреждение. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит игру 27-го тура против ЦСКА.

«Когда существует возможность отменить показанную карточку – это уже злоупотребление. Поэтому я в какой-то степени рад последовательности действий КДК РФС. В этом плане абсолютно самым грамотным клубом является ЦСКА, который лучше всех оснащeн в таких вопросах.

Зато регламент позволяет «Амкару» торговать всеми частями тела, честью и совестью, но не позволяет добиться справедливости», – сказал Уткин.