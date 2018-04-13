Бистрович: «От предложений таких команд, как ЦСКА, не отказываются. Это лучший клуб в России»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о причинах перехода в московский клуб в зимнее трансфеное окно.

«Почему я выбрал ЦСКА? Это большой клуб, лучший в России. Когда на меня вышли с предложением, то я сразу понял, что от такого не отказываются.

Что мне нравится больше всего в ЦСКА? Все (смеется). Это клуб с большими традициями. Как он может не понравиться?» – сказал Бистрович.

Напомним, что Бистрович перешел в ЦСКА в январе из хорватского клуба «Славен Белупо». Игрок принял участие в трех матчах армейцев и не отметился результативными действиями.