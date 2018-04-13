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    Бистрович: «От предложений таких команд, как ЦСКА, не отказываются. Это лучший клуб в России»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о причинах перехода в московский клуб в зимнее трансфеное окно.

    «Почему я выбрал ЦСКА? Это большой клуб, лучший в России. Когда на меня вышли с предложением, то я сразу понял, что от такого не отказываются.

    Что мне нравится больше всего в ЦСКА? Все (смеется). Это клуб с большими традициями. Как он может не понравиться?» – сказал Бистрович.

    Напомним, что Бистрович перешел в ЦСКА в январе из хорватского клуба «Славен Белупо». Игрок принял участие в трех матчах армейцев и не отметился результативными действиями.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.04.2018 22:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ 14 апреля 2018, 01:32

      Лично мне в игре с Арсеналом понравился...

      -1
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 14 апреля 2018, 00:05

      с таким бюджетом.. с такими игроками дойти до 1/4 финала..
      Все так сказал

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 апреля 2018, 00:02

      Толковый футболист, немного наберется опыта и будет выходить постоянно в основе.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 апреля 2018, 23:47

      Очень перспективный парень. Через пару лет будет в европейском топ-клубе. Ну, а пока - премию селекционеру, что его нашёл!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > cska-62 14 апреля 2018, 00:03

      Очень перспективные к 20 годам стоят пару десятков лямов, но ни как ни пол ляма, Про таких говорят, может что то путное и вырастит

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ufos73 14 апреля 2018, 00:15

      Поживём - увидим! С Зобниным и Головиным я не ошибся. Хотя на счёт Зобнина, когда он начинал в "Динамо" у Черчесова, многие кривили физиономии... Если бы Тимур Жамалетдинов травму не получил, то уже в этом сезоне бы заиграл... Но, увы. Травмы учесть невозможно.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > cska-62 14 апреля 2018, 10:23

      Так это для нашего болота, а топ клуб тут причем?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 23:23

      а как же Спартак все говорят что он лучший даже теперь не знаю как и быть

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > VVM1964 14 апреля 2018, 03:02

      Я просто так отписался. У мужика было 8999 классов. Дай, думаю, ему круглую цифру 9000 сделаю. Привет!

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 апреля 2018, 23:03

      Врет что бы понравиться.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2018, 22:53

      Бедный, наверно его били и заставляли читать по бумажке

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 13 апреля 2018, 22:52

      НОРМ ПАРНИШКА - МНЕ ПОНРАВИЛСЯ

      2
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