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  • Бистрович: «От предложений таких команд, как ЦСКА, не отказываются. Это лучший клуб в России»

Бистрович: «От предложений таких команд, как ЦСКА, не отказываются. Это лучший клуб в России»

13 апреля 2018, 22:15
16

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о причинах перехода в московский клуб в зимнее трансфеное окно.

«Почему я выбрал ЦСКА? Это большой клуб, лучший в России. Когда на меня вышли с предложением, то я сразу понял, что от такого не отказываются.

Что мне нравится больше всего в ЦСКА? Все (смеется). Это клуб с большими традициями. Как он может не понравиться?» – сказал Бистрович.

Напомним, что Бистрович перешел в ЦСКА в январе из хорватского клуба «Славен Белупо». Игрок принял участие в трех матчах армейцев и не отметился результативными действиями.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (16)
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De_Frenki
1523649177
НОРМ ПАРНИШКА - МНЕ ПОНРАВИЛСЯ
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ufos73
1523649213
Бедный, наверно его били и заставляли читать по бумажке
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DeutschlandUberAlles
1523649803
Врет что бы понравиться.
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Garrincha58
1523650998
а как же Спартак все говорят что он лучший даже теперь не знаю как и быть
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cska-62
1523652422
Очень перспективный парень. Через пару лет будет в европейском топ-клубе. Ну, а пока - премию селекционеру, что его нашёл!
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Dominator777
1523653375
Толковый футболист, немного наберется опыта и будет выходить постоянно в основе.
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Смешная Лошадь
1523653557
с таким бюджетом.. с такими игроками дойти до 1/4 финала.. Все так сказал
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_Marqella_
1523658755
Лично мне в игре с Арсеналом понравился...
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