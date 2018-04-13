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  • Павлюченко: «Головин подходит под стиль «Арсенала». Но говорить, что он на 100% заиграет в АПЛ, нельзя»

Павлюченко: «Головин подходит под стиль «Арсенала». Но говорить, что он на 100% заиграет в АПЛ, нельзя»

13 апреля 2018, 16:13
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин вписался бы в игру «Арсенала», который проявляет к нему интерес.

«Канониры» встречались с армейцами в 1/4 финала Лиги Европы (4:1, 2:2). В матче в Лондоне 21-летний футболист отметился мячом со штрафного удара, а в ответной встрече стал соавтором второго гола: после его удара мяч в сетку ворот «Арсенала» добил защитник Кирилл Набабкин.

«Головин очень прибавил. Он лидер ЦСКА, один из ведущих игроков сборной. Александр очень мобильный, умный футболист. Человек, который ведет игру: может и отдать, и принять, и пробить. Головин играет главную роль в ЦСКА. Он подходит под стиль «Арсенала». Мне кажется, Головин легко бы вписался туда. «Арсенал» играет не в стиле «бей-беги», а через короткий-средний пас – в настоящий футбол. Игроком похожего плана был Росицки. Венгер любит таких: мобильных, умных, атакующих. Если поступают такие предложения, не надо отказываться. Надо ехать и пробовать себя.

На самом деле он и в Лондоне провел хорошую игру, был лидером на поле. Головин держит уровень. Последние матчи он проводит одинаково стабильно, спадов нет. Гол со штрафного? Ну попал, видите. Может, еще раз 10 ударит и не забьет. Удачно пробил через стенку. Если человек умеет это делать, чего удивляться? Значит, на тренировках отрабатывает эти моменты. Ребята в команде видят, что он забивает со стандартов, оэтому ему и дают пробивать. Хотя в ЦСКА есть Дзагоев, Игнашевич. Но в том матче к мячу подошел Головин. Думаю, в следующих играх, если будут штрафные, он обязательно будет их бить.

В игре Головина выделяется мобильность. Он везде успевает: и в оборону возвращаться помогать, и атаку разгонять. Видна техника, мышление. Самые главные качества для футболиста заключены в работе с мячом. Головин при этом еще и включает голову. Он очень умный и грамотный – все делает правильно и по делу. Пусть и дальше демонстрирует свой футбол – ничего не надо выдумывать, пытаться прыгнуть выше головы. Головин на правильном пути и то, что он делает, понравится любому тренеру.

Говорить, что он на 100% заиграет в АПЛ, наверное, нельзя. В Англии другой менталитет, партнеры, скорость. Чемпионат тяжелый, очень быстрый. Если Головин сможет перестроиться, а, мне кажется, он сможет, то у него все получится», – сказал Павлюченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Павлюченко Роман Головин Александр
Комментарии (2)
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mihail200606
1523626487
Если не будет *******...ть как ты и выучит английский , то шансов заиграть побольше,чем у тебя
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RamonCSKA
1523648228
Ну вот поначалу я не понимал игру головина,что им все эксперты восхищаются Только после матчей с норм командами виден его класс,он очень сильно выделяется из ЦСКА даже на фоне дзагоева, очень превосходит его по скорости принятия решений и работе с мячом И вообще разносторонний, везде поспевает
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