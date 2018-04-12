Оливер показал Буффону красную карточку за споры. В 2014 году судья не удалил Харта, ударившего его в голову

Супер матч,многим показатель ,как надо бороться.Конечно Рома дала толчок этому,что и говорить.Почти получилось.Пенальти на усмотрение, как говорится.Но лучше бы доп.время.Эпизот решил судьбу Юве и Буффона.
Главный судья ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (1:3) Майкл Оливер в концовке встречи показал красную карточку голкиперу гостей Джанлуиджи Буффону за споры.
Итальянец остался недоволен назначенным в добавленное время в ворота туринцев пенальти и эмоционально на это отреагировал. Удаление стало первым для 40-летнего вратаря в Лиге чемпионов.
Отметим, что в 2014 году в матче 11-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:0) Оливер не удалил с поля голкипера «горожан» Джо Харта, ударившего арбитра в голову.
Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!