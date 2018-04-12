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  • Оливер показал Буффону красную карточку за споры. В 2014 году судья не удалил Харта, ударившего его в голову

Оливер показал Буффону красную карточку за споры. В 2014 году судья не удалил Харта, ударившего его в голову

12 апреля 2018, 00:39
18

Главный судья ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (1:3) Майкл Оливер в концовке встречи показал красную карточку голкиперу гостей Джанлуиджи Буффону за споры.

Итальянец остался недоволен назначенным в добавленное время в ворота туринцев пенальти и эмоционально на это отреагировал. Удаление стало первым для 40-летнего вратаря в Лиге чемпионов.

Отметим, что в 2014 году в матче 11-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:0) Оливер не удалил с поля голкипера «горожан» Джо Харта, ударившего арбитра в голову.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Буффон Джанлуиджи Оливер Майкл
Комментарии (18)
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Abdulbek.Hadjimuradov.95
1523483080
Ну начинается зае.бут теперь с этими навостями
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starche
1523483366
Этого с дудкой к нам в ФНЛ!
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Dammit
1523483627
Искренне надеюсь, что Оливера отстранят от судейства пожизненно.
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Михаил_Боярский
1523484004
Вот я и говорю что в АПЛ такой цирк бы с реалом не прошел!
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MU-fanatic
1523485044
вот она предвзятость сучьяяя)))
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MU-fanatic
1523485129
мистер оттопыренное ухо)))
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panmon
1523485621
Ну так учится же. Карточка правильная, а с пенальти вопросы
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deimos88
1523511587
В Англии ему еще жить, а в Италию, он наверное больше не поедет
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Garrincha58
1523513156
в 2014 году он был еще совсем сосунок вот и не решился удалить Харта хотя и сейчас ему только 33 он считается самым молодым перспективным судьей все это отразится на его дальнейшей карьере только в какую сторону и еще в ЛЧ нужно срочно вводить видеоповторы вчера бы посмотрел и может быть и отменил хотя повод дать пенальти был чем не был но на 93 минуте это не каждый смог бы сделать скорее многие судьи не решились бы на такое
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petrucho-spb
1523519843
Супер матч,многим показатель ,как надо бороться.Конечно Рома дала толчок этому,что и говорить.Почти получилось.Пенальти на усмотрение, как говорится.Но лучше бы доп.время.Эпизот решил судьбу Юве и Буффона.
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