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    Оливер показал Буффону красную карточку за споры. В 2014 году судья не удалил Харта, ударившего его в голову

    Главный судья ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (1:3) Майкл Оливер в концовке встречи показал красную карточку голкиперу гостей Джанлуиджи Буффону за споры.

    Итальянец остался недоволен назначенным в добавленное время в ворота туринцев пенальти и эмоционально на это отреагировал. Удаление стало первым для 40-летнего вратаря в Лиге чемпионов.

    Отметим, что в 2014 году в матче 11-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:0) Оливер не удалил с поля голкипера «горожан» Джо Харта, ударившего арбитра в голову.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 00:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 12 апреля 2018, 10:57

      Супер матч,многим показатель ,как надо бороться.Конечно Рома дала толчок этому,что и говорить.Почти получилось.Пенальти на усмотрение, как говорится.Но лучше бы доп.время.Эпизот решил судьбу Юве и Буффона.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 09:05

      в 2014 году он был еще совсем сосунок вот и не решился удалить Харта хотя и сейчас ему только 33 он считается самым молодым перспективным судьей все это отразится на его дальнейшей карьере только в какую сторону и еще в ЛЧ нужно срочно вводить видеоповторы вчера бы посмотрел и может быть и отменил хотя повод дать пенальти был чем не был но на 93 минуте это не каждый смог бы сделать скорее многие судьи не решились бы на такое

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 12 апреля 2018, 08:39

      В Англии ему еще жить, а в Италию, он наверное больше не поедет

      0
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      Рейтинг: +60

      Salamander 12 апреля 2018, 07:27

      Долбодятел без сердечное

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 12 апреля 2018, 07:17

      Испортил матч

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 апреля 2018, 07:06

      Можно было, с ходу по бестолковке как Харт, глядишь и результат был-бы другим.Интересно, сколько стоил этот пенальти?

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 апреля 2018, 01:27

      Ну так учится же. Карточка правильная, а с пенальти вопросы

      1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > panmon 12 апреля 2018, 07:28

      А мне кажется наоборот, пенальти сто процентный, а карточка спорная.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 апреля 2018, 01:18

      мистер оттопыренное ухо)))

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 апреля 2018, 01:17

      вот она предвзятость сучьяяя)))

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 12 апреля 2018, 01:00

      Вот я и говорю что в АПЛ такой цирк бы с реалом не прошел!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Михаил_Боярский 12 апреля 2018, 01:18

      вот это верно подметил!)

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > MU-fanatic 12 апреля 2018, 01:24

      Да в испании балет с мячом, а в англии футбол. Там бы их быстренько затоптали и судья бы сказал подниматься.)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Михаил_Боярский 12 апреля 2018, 01:38

      ла-лига всегда была самой театральной в мире!)для них в новинку значения слов брутальность,страсть,эмоции,мужской вид спорта и тд тп!)им бы только фламенко танцевать)))

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