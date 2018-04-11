ФНЛ. «Балтика» победила «Крылья Советов» на новом стадионе и другие результаты

В матче 32-го тура первенства ФНЛ «Балтика» дома обыграла «Крылья Советов» – 1:0. Встреча прошла на новом стадионе «Калининград», который примет матчи ЧМ-2018.

С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

Первенство ФНЛ. 32-й тур

Факел (Воронеж) – Кубань (Краснодар) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гогниев, 42; 0:2 – Маляров, 65.

Тамбов – Химки (Московская область) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Шляков, 65 (с пенальти); 2:0 – Бирюков, 90+4 (с пенальти).

Ротор-Волгоград – Авангард (Курск) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Киреев, 52; 1:1 – Султонов, 90+2.

Балтика (Калининград) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Себай, 76 (с пенальти).

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