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    ФНЛ. «Балтика» победила «Крылья Советов» на новом стадионе и другие результаты

    В матче 32-го тура первенства ФНЛ «Балтика» дома обыграла «Крылья Советов» – 1:0. Встреча прошла на новом стадионе «Калининград», который примет матчи ЧМ-2018.

    С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

    Первенство ФНЛ. 32-й тур

    Факел (Воронеж) – Кубань (Краснодар) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гогниев, 42; 0:2 – Маляров, 65.

    Тамбов – Химки (Московская область) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Шляков, 65 (с пенальти); 2:0 – Бирюков, 90+4 (с пенальти).

    Ротор-Волгоград – Авангард (Курск) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Киреев, 52; 1:1 – Султонов, 90+2.

    Балтика (Калининград) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Себай, 76 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 22:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 апреля 2018, 21:31

      было интересно посмотреть на них в рфпл)))
      ну если всем дадут выйти четырём командам будет не плохо)))

      0
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      Рейтинг: +30

      ARMANi-SPARTAK 12 апреля 2018, 10:54

      был на игре . отличная атмосфера. и самое интересное ни разу не услышал даже слова оскорбительного как всегда было про судей. очень радует. и стадион конечно очень понравился.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 апреля 2018, 02:34

      Хорошего спонсора, усилиться в межсезонье и тогда можно в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2018, 00:02

      надо в РФПЛ выходить

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 апреля 2018, 23:05

      А какая посещаемость была?

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      Рейтинг: +528

      Burunduk > alex kidn 11 апреля 2018, 23:46

      15000 билетов продали буквально за 2 дня.

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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS > Burunduk 12 апреля 2018, 07:10

      Нормально!!!

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