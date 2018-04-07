АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» и другие результаты

«Тоттенхэм» победил «Сток Сити» в матче 33 тура АПЛ. Голами с составе «шпор» отметились Кристиан Эриксен и Гарри Кейн на 52 и 63 минутах соответственно. За «гончаров» единственный мяч забил Маме-Бирам Диуф.
В других поединках «Лестер» проиграл «Ньюкаслу», «Уотфорд» уступил «Бернли», «Брайтон» разошелся миром с «Хаддерсфилдом», а «Борнмут» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии. АПЛ. 33 тур
Голы:1:0 – Перейра, 63; 1:1 – Воукс, 70; 1:2 – Корк, 73.
Вест Бромвич – Суонси – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Родригес, 54; 1:1 – Абрахам, 75.
Брайтон – Хаддерсфилд – 1:1 (1:1)
Голы:1:0 – Лоссль, 29 (автогол); 1:1 – Мунье, 33.
Удаление: Проппер, 74 – нет.
Голы: 0:1 – Шелви, 18: 0:2 – Перес, 75; 1:2 – Варди, 84.
Борнмут – Кристал Пэлас – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Миливойевич, 47; 1:1 – Муссе, 65; 1:2 – Заха, 75; 2:2 – Кинг, 89.
Сток Сити – Тоттенхэм – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Эриксен, 52; 1:1 – Диуф, 57; 1:2 – Кейн, 63.