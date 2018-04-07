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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» и другие результаты

    «Тоттенхэм» победил «Сток Сити» в матче 33 тура АПЛ. Голами с составе «шпор» отметились Кристиан Эриксен и Гарри Кейн на 52 и 63 минутах соответственно. За «гончаров» единственный мяч забил Маме-Бирам Диуф.

    В других поединках «Лестер» проиграл «Ньюкаслу», «Уотфорд» уступил «Бернли», «Брайтон» разошелся миром с «Хаддерсфилдом», а «Борнмут» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33 тур

    Уотфорд – Бернли – 1:2 (0:0)

    Голы:1:0 – Перейра, 63; 1:1 – Воукс, 70; 1:2 – Корк, 73.

    Вест Бромвич – Суонси – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Родригес, 54; 1:1 – Абрахам, 75.

    Брайтон – Хаддерсфилд – 1:1 (1:1)

    Голы:1:0 – Лоссль, 29 (автогол); 1:1 – Мунье, 33.

    Удаление: Проппер, 74 – нет.

    Лестер – Ньюкасл – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шелви, 18: 0:2 – Перес, 75; 1:2 – Варди, 84.

    Борнмут – Кристал Пэлас – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Миливойевич, 47; 1:1 – Муссе, 65; 1:2 – Заха, 75; 2:2 – Кинг, 89.

    Сток Сити – Тоттенхэм – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эриксен, 52; 1:1 – Диуф, 57; 1:2 – Кейн, 63.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 18:53
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