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Материалы

Сток Сити - Тоттенхэм

07.04.2018, Суббота, 17:00 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Сток Сити - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
9 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Сток Сити
4 тур
10 сентября, суббота 17:00 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
34 тур
18 апреля, понедельник 22:00 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм
2 тур
15 августа, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Сток Сити 3:0 Тоттенхэм
11 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 1:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Сток Сити 0:1 Тоттенхэм
19 тур
29 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 3:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм
18 тур
22 декабря, суббота 19:00 Тоттенхэм 0:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:45 Тоттенхэм 1:1 Сток Сити
15 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Сток Сити 2:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/16 финала
20 сентября, вторник 22:45 Сток Сити 0:0
(7:6)п		 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 3:2 Сток Сити
2 тур
21 августа, суббота 18:00 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
20 марта, суббота 18:00 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм
10 тур
24 октября, суббота 18:00 Тоттенхэм 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
23 тур
27 января, вторник 23:00 Тоттенхэм 3:1 Сток Сити
8 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Сток Сити 2:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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