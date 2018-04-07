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Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 07 апреля 2018
Сток Сити
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
57'
М. Диуф
52'
К. Эриксен
63'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
Желтая карточка
Б. Ндиайе
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
Г. Кейн
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
90'
+3
79'
Желтая карточка
С. Орье
Желтая карточка
Г. Джонсон
71'
63'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Алли
Желтая карточка
Э. Питерс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Батлэнд
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
26
Бауэр
10
Собхи
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Шакири
92
Диуф
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
14
Вертонген
6
Санчес
3
Роуз
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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